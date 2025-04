Nerwica u każdej z osób może mieć różne objawy. Jednak nerwicę natręctw cechują bardzo charakterystyczne zachowania, które szczególnie łatwo jest zaobserwować bliskim chorego.

Takie są główne objawy nerwicy natręctw

silny lęk i napięcie emocjonalne połączone z obsesyjnym myśleniem o sytuacji, czynności czy stanie związanym z owym napięciem (np. czy na pewno zamknęłam drzwi i okna, czy udało mi się pozbyć z rąk, klamek sztućców itp bakterii, które zagrażają mojemu życiu)

połączone z obsesyjnym myśleniem o sytuacji, czynności czy stanie związanym z owym napięciem (np. czy na pewno zamknęłam drzwi i okna, czy udało mi się pozbyć z rąk, klamek sztućców itp bakterii, które zagrażają mojemu życiu) przymus wykonywania czynności, które mogą wyciszyć lęk i nie dopuścić do sytuacji, które nas nim napawają (np. wielokrotne sprawdzanie, czy okna sa domknięte, obsesyjne sprzątanie czy mycie się).

Gdy nerwica natręctw się nasila, obsesyjne zachowania występują coraz częściej i coraz dłużej trwają (np. w sumie myjemy w ciągu dnia ręce przez ponad godzinę, kilkadziesiąt razy). Z tego błędnego koła może nas wyrwać jedynie terapia, często też potrzebne jest przyjmowanie leków redukujących stany lękowe.

Warto wiedzieć: Obecnie określenie „nerwica natręctw" jest coraz częściej zastępowane terminem „zaburzenia kompulsyjno-obsesyjne". Specjaliści z USA uważają też, że ich podłożem mogą być nie tylko czynniki psychiczne, ale też predyspozycje genetyczne, a nawet niektóre choroby (np. w efekcie wystąpieniu reakcji immunologicznej w następstwie przejścia anginy paciorkowcowej).

Jakie są jeszcze rodzaje nerwicy?

Oprócz opisanej już nerwicy natręctw często spotykana jest także:

Nerwica hipochondryczna - sprawia, że nadmiernie koncentrujemy się na własnym zdrowiu. Możemy przy tym naprawdę odczuwać rozmaite dolegliwości, ale nie można znaleźć ich fizycznej przyczyny.

– cierpiąc na nią czujemy ciągły niepokój i silne napięcie – nawet gdy nie ma realnego zagrożenia. Często dochodzi do tego drżenie rąk, kołatanie serca, ataki duszności.

Test pomoże ci sprawdzić, czy możesz mieć nerwicę

Odpowiedz sobie szczerze na poniższe pytania Tak lub Nie

Często czuję się osłabiona, choruję, mimo dobrych wyników badań miewam różne bóle i inne dolegliwości.

Moja intuicja podpowiada mi, że może mnie spotkać coś bardzo złego.

Bez żadnego powodu zdarzyło mi się na jakiś czas stracić czucie w którejś części ciała.

Choć nie ma realnego zagrożenia, w niektórych sytuacjach odczuwam silny lęk

W domu muszę mieć wszystko równo poustawiane. Jeżeli coś stoi krzywo, czuję potrzebę, by to od razu poprawić.

Dokuczają mi czasem zawroty głowy, nudności, bóle brzucha – mimo że nie ma ku temu przyczyny.

Moi przyjaciele i rodzina uważają, że mój perfekcjonizm staje się chorobliwy.

Czasami kołacze mi serce, trudno mi złapać oddech, mam wrażenie, że zaczynam się dusić.

Bardzo przejmuję się swoim stanem zdrowia i sporo o tym myślę.

Zdarzało mi się odstąpić od realizacji planów (np. załatwienia ważnej sprawy), bo coś wywoływało we mnie silny lęk (mimo że inni uważali sytuację za błahą)

Jeżeli co najmniej trzy razy odpowiedziałaś „tak”, przyczyną twoich problemów może być rzeczywiście nerwica. Skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym i poproś o kontakt do psychologa lub bezpośrednio skontaktuj się z poradnią zdrowia psychicznego albo zapisz na wizytę do psychiatry (skierowanie do niego nie jest potrzebne).

