Medytacja leczy!

Nie musisz być joginem ani mnichem buddyjskim aby skorzystać ze zdrowotnych korzyści najtańszego z lekarstw – medytacji…

depositphotos.com

Brzmi dziwnie, bo jakim sposobem siedzenie po cichu w pustym pokoju i oddychania ma nam pomóc przezwyciężyć zdrowotne trudności? Okazuje się, że taka pauza dla duszy niezwykle pomaga ciału redukując stres, obniżając ciśnienie krwi, poprawiając odporność oraz samopoczucie.

Medytują w szpitalu

Wiele zachodnich szpitali zaczyna doceniać mądrość starych wschodnich systemów medycznych i medytacja jest wdrażana jako pomocnicza terapia przy różnych schorzeniach, nie tylko psychologicznych ale też czysto fizycznych. Naturalnie, do każdej potrzeby dobiera się inny sposób medytowania, tak aby jak najlepiej mobilizować siły obronne organizmu i jego regeneracyjną zdolność. Jednym z najpowszechniej używanych i chwalonych obecnie metod jest medytacja świadomości, która każe nam skupić się teraźniejszości nie ignorując ani nie oceniając bodźców przeszkadzających. Chodzi o skupienie na oddychaniu i fizycznych odczuciach bez próby kontrolowania ich…

Zalety medytacji

Nauka nie do końca rozumie dlaczego medytacja pomaga i w jaki sposób wywiera zmiany na systemie nerwowym i mózgu. Nie da się jednak ukryć, że istnieją udowodnione korzyści wynikające z regularnego medytowania:

obniżenie tętna i ciśnienia krwi

spadek napięcia mięśniowego

regulacja metabolizmu

wzrost odporności

wzrost pewności siebie

lepsza zdolność koncentracji

zwiększenie poziomu energii życiowej

zwiększenie odporności na stres

obniżenie poziomu lęków

Jeśli dodamy do powyższego korzyści zdrowotne wynikające z ograniczenia stresu w postaci zmniejszenia zależnych od niego dolegliwości takich jak zespół nadwrażliwego jelita, nerwica serca lub żołądka, wrzody żołądka itd. to trudno już mieć jakiekolwiek wątpliwości.

Rezultaty da się dostrzec już po ośmiu tygodniach regularnego medytowania, które może trwać zaledwie 10 minut dziennie i nie wymaga żadnych specjalnych sprzętów ani warunków.

Zrób to sam

Wszystko co potrzebujesz to moment wyciszenia i samotności. Musisz na 5-20 minut zapomnieć o pracy, rodzinie, pieniądzach, teściowych i innych problemach. Wyciągnij z gniazdka mentalną wtyczkę i pozwól umysłowi naładować się pozytywną energią i zdrowiem.

Oto najważniejsze wskazówki:

