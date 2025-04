„Cynamonowe wyzwanie” polega na zjedzeniu łyżki sproszkowanego lub zmielonego cynamonu bez popicia jakimkolwiek płynem. Zabawa ta, z pozoru niewinna, niesie ze sobą poważne konsekwencje. Szczególnie niebezpieczna jest dla nastolatków chorujących na astmę, ponieważ może wywołać skrócenie oddechu, a także atak duszności. Cynamon wysusza jamę ustną oraz gardło, co powoduje kaszel, duszność, dławienie się, wymioty, podrażnienie gardła, trudności z oddychaniem, a to wszystko może doprowadzić nawet do zapalenia płuc.

W USA zgłoszono 139 zatruć cynamonem, 122 przypadki pochodziły właśnie z „cynamonowego wyzwania”. Według służb ratunkowych 30 zgłoszeń wymagało interwencji ratowników medycznych i dalszego leczenia.

Doktor Bronstein z Rocky Mountain Poison and Drug Center apeluje do rodziców, żeby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat tej modnej zabawy i uprzedzali o ryzyku, jakie ze sobą niesie. Wyzwanie upowszechniło się za pomocą internetu, gdzie można znaleźć filmiki video, na których wygląda to na niewinną zabawę, dlatego dzieci mogą nie zdawać sobie sprawy jak niebezpieczna może być ta popularna przyprawa.

Warto porozmawiać ze swoimi dziećmi na ten temat, ponieważ „cynamonowe wyzwanie” dotarło już także do Polski.

Źródło: latimes.com/kr

