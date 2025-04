Największy ból świata

Podobno ból, jaki odczuwa się podczas ostrego zapalenia trzustki jest najgorszym możliwym bólem narządu jamy brzusznej, jaki istnieje na świecie. Pacjenci przywożeni do szpitala z ostrym zapaleniem trzustki w skali od 1 do 10 określają go zawsze na 9 lub 10. Dzieje się tak dlatego, że żywe tkanki, dobrze ukrwione i odżywione ulegają gwałtownej, nagłej martwicy (czyli zabiciu, nieodwracalnemu uszkodzeniu i utracie pełnionych funkcji), co sprawia, że wszelkie receptory bólowe zlokalizowane w jamie brzusznej są postawione w stan najwyższej gotowości.

Skąd mam wiedzieć, że boli mnie trzustka?

Jednym ze sposobów rozpoznania tego bólu jest podanie jego lokalizacji – środkowa i lewa część nadbrzusza (czyli tuż pod żebrami) boli właśnie w ostrym zapaleniu trzustki. Ból ten ma charakter kolki – chory odczuwa dotkliwe kłucie lub opasanie i zaciskanie w określonym miejscu. Ulgę może przynieść przybranie pozycji pochylonej do przodu lub z podkulonymi nogami. Mięśnie jamy brzusznej są wtedy mniej napięte i nie blokują bolącego narządu.

Trzustka, zanim zacznie boleć wysyła dyskretne ostrzegawcze sygnały – dolegliwości trawienne, ruchy perystaltyczne słyszalne przez samego chorego, wzdęcia brzucha lub problemy z wypróżnianiem się pod postacią biegunek lub zaparć.

Trzustka nie tylko boli

Dodatkowo w ostrym zapaleniu trzustki występują: gorączka (nawet do 40 stopni) oraz różnego rodzaju dolegliwości brzuszne – wymioty, zatrzymanie stolca, nadmierne napięcie ścian brzucha. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze dreszcze, ogólne rozbicie, a po jakimś czasie trwania takiego bólu chory ma wrażenie, że boli go całe ciało, nie tylko to jedno miejsce na brzuchu. Warto także dodać, że dolegliwości mogą nie przechodzić po tradycyjnych środkach przeciwbólowych lub rozkurczowych, dostępnych w aptece bez recepty.

Co robić w razie ataku ostrego zapalenia trzustki?

Przede wszystkim – jak najszybciej pojechać do szpitala! Ostre zapalenie trzustki jest stanem, który może nawet zagrażać życiu, dlatego niezwłocznie należy oddać się opiece lekarza. Będzie on w stanie na pewno złagodzić ból, a także sprawić, by choroba nie rozprzestrzeniała się na inne narządy. Bardzo często niezbędna jest operacja, która przywróci układowi pokarmowemu prawidłowe funkcjonowanie.

Pamiętaj także, by dbać o odpowiednie nawodnienie. Wymioty mogą spowodować dużą utratę wody z organizmu, a wraz z nią bardzo ważnych jonów, które wpływają na funkcjonowanie mięśni, nerek i równowagi metabolicznej całego organizmu.