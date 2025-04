Zapalenie płuc to poważna choroba układu oddechowego. I chociaż obecnie jest spotykana coraz rzadziej, nadal jest groźna. Wywołana jest przez bakterie (najczęściej dwoinkę płuc), wirusy (są przyczyną 10-20% przypadków) lub grzyby. Niebezpieczeństwo zapalenia płuc polega na utrudnionej wymianie gazowej. Organizm otrzymuje mniej tlenu, co upośledza jego funkcjonowanie.

Dochodzi do stanu zapalnego miąższu płucnego , tworzy wysięk zapalny, który utrudnia oddychanie. Podczas zapalenia płuc pęcherzyki płucne, które są odpowiedzialne za pobieranie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla, wypełniają się płynem i ropą. W efekcie uniemożliwia to płucom prawidłowe wykonywanie swojej funkcji.

Zapalenie płuc objawia się podobnie jak większość chorób dróg oddechowych, jednak z tą różnicą, że w niektórych przypadkach symptomy są bardziej nasilone. Najbardziej charakterystyczne objawy zapalenia płuc to:

gorączka,

świszczący oddech,

ból w klatce piersiowej,

trudności w oddychaniu,

kaszel i odkrztuszanie wydzieliny,

bóle mięśni,

uczucie zmęczenia.

Gorączka w zapaleniu płuc

Podwyższona temperatura ciała wskazuje na stan zapalny, który rozprzestrzenia się po organizmie. W przypadku zapalenia płuc gorączka dochodzi nawet do 39-40 stopni Celsjusza. Najlepiej więc zbijać ją od razu. W powrocie do zdrowia pomoże odpoczynek i przyjmowanie dużej ilości napojów, np. herbaty z miodem, cytryną i z wkrojonym imbirem czy wody z sokiem malinowym.

Ból w klatce piersiowej i kaszel

Częstym objawem zapalenia płuc jest także ból w klatce piersiowej spowodowany kaszlem. Zalegająca w płucach wydzielina dławi chorego, przez co chęć odkrztuszania pojawia się niemal co chwilę. Kaszel męczy nawet we śnie, nie pozwalając na dobrej jakości sen. Właśnie dlatego lekarze przepisują chorym leki ułatwiające odkrztuszanie, które rozrzedzają wydzielinę.

Ból mięśni i zmęczenie

Zapalenie płuc objawia się też zmęczeniem i bólami mięśni podobnymi jak przy grypie - chorzy nie mają siły wstać z łóżka. Ten objaw może zmylić i oddalić w zdiagnozowaniu zapalenia płuc. W rezultacie zamiast zdrowieć, stan chorego się pogarsza. Do lekarza trafia, gdy zapalenie płuc jest w zaawansowanym stadium.

Objawy zapalenia płuc mogą się różnić w zależności od tego, co wywołało chorobę, czyli od patogenu. Najbardziej charakterystyczne objawy zapalenia płuc wywołanego bakteriami to:

wysoka - 40-stopniowa i wyższa - gorączka,

silne dreszcze,

bóle głowy,

bóle mięśni,

nudności, wymioty,

ból brzucha.

Do największej liczby zachorowań na zapalenie płuc o podłożu wirusowym dochodzi w okresie jesienno-zimowym. U małych dzieci (do 5. roku życia) w ponad 3/4 przypadków zachorowań na zapalenie płuc winne są wirusy.

W tym wypadku początek choroby może być trochę inny - objawy rozwijają się łagodniej i wolniej. Zwykle choroba zaczyna się katarem. Potem może pojawić się:

chrypka,

ból gardła,

ogólne osłabienie,

bóle mięśni,

napadowy kaszel,

duszności.

Mykoplazmatyczne zapalenie płuc zazwyczaj ma łagodniejszy przebieg. W wielu przypadkach choroba może nie dawać jednoznacznych objawów, bo różnią się one w zależności od bakterii, która ją wywołała. Czasem pojawia się zapalenie nosa i zatok, zapalenie gardła, a także uszu.

Dzieci chorujące na mykoplazmatyczne zapalenie płuc zwykle mają suchy kaszel, zapalenie gardła i boli je głowa. Jeśli pojawia się gorączka, to jest ona niewielka.

Ten rodzaj zapalenia płuc dotyka głównie osoby dorosłe. Jest bardzo niebezpieczne, bo może doprowadzić do ubytków w płucach. Wśród najczęstszych objawów wymienia się:

brak apetytu,

przyspieszony oddech,

świszczący oddech,

płyn w płucach,

kaszel i duszności.

Zespół Mendelsona, czyli zachłystowe zapalenie płuc, zalicza się do chemicznego rodzaju zapalenia płuc i ma miejsce, gdy pokarm i soki trawienne dostaną się do dróg oddechowych. Można poznać je po tych objawach:

gorączka i dreszcze,

przyspieszony oddech oraz trudności w oddychaniu,

wydzielina zalegająca w oskrzelach,

ból przy nabieraniu powietrza,

niskie ciśnienie krwi.

Jeśli zauważysz u siebie nawet tylko niektóre z opisywanych objawów, jak najszybciej udaj się do lekarza. W celu postawienia właściwej diagnozy zapalenia płuc wywiad lekarski to za mało. Lekarz też zleca wykonanie morfologii krwi oraz zdjęcia RTG klatki piersiowej. Zapalenie płuc leczy się antybiotykami, lekami obniżającymi gorączkę oraz preparatami ułatwiającymi odkrztuszanie.

