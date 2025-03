Spis treści:

Bezobjawowe zapalenie płuc to potoczne określenie zapalenia płuc, które przebiega z łagodnymi, często nieoczywistymi objawami. Może to być przyczyną bagatelizowania dolegliwości i opóźnienia w postawieniu diagnozy. Podobnie jak typowe, bezobjawowe zapalenie płuc jest chorobą układu oddechowego, w której dochodzi do rozwoju stanu zapalnego w miąższu płuc i tkance śródmiąższowej. W rezultacie wytwarza się płyn i ropa, które zakłócają wymianę gazową oraz dostarczanie tlenu do organizmu.

Przy bezobjawowym zapaleniu płuc dochodzi do zainfekowania jednego lub obu płuc. Najczęstszą przyczyną są bakterie oraz wirusy, rzadziej grzyby. Bezobjawowe zapalenie płuc czasami stanowi wtórną infekcję bakteryjną po zakażeniu wirusowym. Osoby chore mogą wykonywać codzienne czynności pomimo dolegliwości. W przypadku typowej infekcji jest to niemożliwe, chory jest bardzo osłabiony i leży w łóżku lub trafia do szpitala.

Do choroby doprowadzają te same patogeny, jak w przypadku zwykłego zapalenia płuc dającego klasyczne objawy. Stan zapalny w płucach wywołują zwykle bakterie lub wirusy, rzadziej grzyby. U dzieci poniżej 5. roku życia na ogół infekcja ma etiologię wirusową, u starszych dzieci i dorosłych – głównie bakteryjną. Zdarza się, że przyczyną bezobjawowego zapalenia płuc jest alergia (wtedy mówimy o alergicznym zapaleniu płuc) lub wdychanie szkodliwych chemikaliów.

W grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zapalenia płuc, w tym bezobjawowego, znajdują się:

osoby w podeszłym wieku,

dzieci,

osoby z obniżoną odpornością,

palacze papierosów,

osoby z chorobami takimi jak POChP, cukrzyca, astma, przewlekła choroba nerek,

przewlekła niewydolność serca,

niewłaściwa higiena jamy ustnej.

Mimo swojej nazwy bezobjawowe zapalenie płuc może dać podobne objawy jak typowe zapalenie płuc, z tą różnicą, że będą one słabo nasilone. Osoba z tak zwanym bezobjawowym zapaleniem płuc może mieć objawy tak łagodne, że może nawet nie zdawać sobie sprawy, że jest chora. Może zwalać winę na zwykłe przemęczenie.

Objawy typowego zapalenia płuc to:

gorączka,

dreszcze,

kaszel,

ból w klatce piersiowej,

ból podczas kaszlu,

świszczący dźwięk przy wdechu,

duszność,

osłabienie i zmęczenie.

Objawy te zwykle występują jednocześnie i trwają stale, a nawet nasilają się, aż do podjęcia właściwego leczenia.

W przypadku bezobjawowego zapalenia płuc główne objawy są łagodniejsze albo nie występują. Niektórzy odczuwają tylko osłabienie i męczliwość, co wynika z niewystarczającego dostarczania tlenu do organizmu przez zainfekowane płuca.

Do symptomów bezobjawowego zapalenia płuc zalicza się:

pogorszenie samopoczucia,

przewlekły kaszel - początkowo ostry, po kilku dniach zmienia się w łagodne pokasływanie,

stan podgorączkowy,

osłabienie,

apatia,

duszności,

utrudnione oddychanie,

nudności, wymioty,

biegunka,

ból brzucha.

Symptomy te najczęściej przypisuje się przeziębieniu bądź grypie. Zapalenie płuc kojarzymy bowiem z wysoką gorączką, bólem w klatce piersiowej czy poważnymi problemami z oddechem. Jak widać jednak, choroba przybiera różne formy. Zdarza się, że lekarze rozpoczynają leczenie od przepisania leków na infekcję górnych dróg oddechowych czy astmę. Dopiero gdy to nie pomaga, podejrzenie pada na bezobjawowe zapalenie płuc.

Czy jest możliwe zapalenie płuc bez kaszlu i podwyższonej temperatury ciała? Tak. Bezobjawowe zapalenie płuc to nazwa potoczna, rzadko pojawia się w terminologii lekarskiej. W bezobjawowym zapaleniu płuc na początku można jedynie zauważyć obniżony nastrój, szybkie męczenie się i duszność. To bardzo niecharakterystyczne objawy, które nie ułatwiają lekarzom diagnozy.

Ze względu na nie w pełni wykształcony układ odpornościowy u dzieci zapalenie płuc może przebiegać skąpoobjawowo albo objawy mogą być nietypowe. Z małymi dziećmi jest trudniej dojść do właściwej diagnozy, bo nie są w stanie dokładnie wskazać, co im dolega.

Bezobjawowe zapalenie płuc u niemowląt może objawiać się brakiem apetytu, nadmierną sennością, czasem zasinieniem wokół ust. Brak wysokiej gorączki czy kaszlu charakterystycznych przy zapaleniu płuc u dzieci może być bardzo mylący. Dlatego zawsze należy przy infekcjach obserwować stan dziecka i w razie wątpliwości skonsultować się z pediatrą.

Tak, bezobjawowe zapalenie płuc jest zaraźliwe, zwłaszcza gdy chory kaszle, kicha, a nawet oddycha blisko innej osoby. Jednak ryzyko zakażenia jest większe w przypadku wystąpienia obniżonej odporności. Choroba przenosi się drogą kropelkową.

Diagnoza w przypadku bezobjawowego zapaleni płuc jest stawiana na podstawie oceny objawów, osłuchiwania płuc oraz wyniku badania obrazowego (RTG klatki piersiowej). W rozpoznaniu choroby pomocne mogą być badania krwi (morfologia, CRP, posiew krwi) oraz posiew plwociny.

Prześwietlenie może uwidocznić nagromadzenie się płynu w płucach. Podczas osłuchiwania lekarz dostrzega u chorego w płucach tzw. furczenie. Inne badania stwierdzające bezobjawowe zapalenie płuc to nakłucie jamy opłucnowej czy HRCT, czyli tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Zapalenie płuc, zwłaszcza łagodne lub o podłożu wirusowym, może samoistnie ustąpić. W większości przypadków konieczne jest jednak leczenie, aby zapobiec powikłaniom. Powikłania zapalenia płuc mogą zagrażać życiu, szczególnie gdy choroba rozwinęła się u dziecka, osoby starszej i z obniżoną odpornością, dlatego nie należy odsuwać w czasie wizyty u lekarza.

Chociaż bezobjawowe zapalenie płuc przebiega łagodniej niż typowa choroba, to nie oznacza, że nie wymaga leczenia. Nadal jest to poważny problem ze zdrowiem. Antybiotykoterapia wygląda tak samo jak w przypadku wirusowego bądź bakteryjnego zapalenia płuc. Pacjentom najczęściej podaje się amoksycylinę. Stan większości osób poprawia się kilka dni po rozpoczęciu kuracji antybiotykowej. Mimo to jest wskazany odpoczynek oraz konieczne jest stosowanie leków do końca, tak jak zalecił lekarz, aby uniknąć nawrotu. Pełne wyzdrowienie może potrwać do miesiąca, a czasami dłużej.

Dodatkowo chory powinien przyjmować preparaty przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Lekarze zalecają też picie dużej ilości płynów i spożywanie posiłków z czosnkiem lub cebulą, które naturalnie niszczą bakterie i wirusy.

Cięższe przypadki bezobjawowego zapalenia płuc leczy się w szpitalu. Jeśli jednak specjalista nie stwierdza poważnego przebiegu choroby, pacjent może kurować się w domu. Wskazane są wtedy krótkie spacery, które poprawiają wentylację płuc.

Powrót do zdrowia jest bardzo ważny. Powikłaniem po niewyleczonym zapaleniu płuc może być m.in. ropień płuc bądź wysiękowe zapalenie opłucnej. Charakterystycznym objawem ropnia jest krwista plwocina, szmer w oskrzelach, gorączka i dreszcze.

W wysiękowym zapaleniu opłucnej chory odczuwa silne bóle i kłucie w klatce piersiowej, które nasilają się przy złapaniu głębszego oddechu. Dyskomfort znika tylko wówczas, gdy pacjent przebywa w pozycji leżącej. Obie choroby są bardzo poważne i nierzadko kończą się śmiercią.

Zapobieganie zapaleniu płuc polega na szeroko pojętym dbaniu o siebie. Ważna jest sprawność fizyczna, leczenie chorób przewlekłych, rezygnacja z palenia papierosów, właściwa higiena jamy ustnej (w tym kontrole stomatologiczne co najmniej raz w roku), ograniczenie alkoholu i unikanie kontaktu z osobami chorymi na zapalenie płuc. Przed chorobą może też chronić szczepionka przeciwko pneumokokom.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 30.10.2018.

