Kiedy człowiek zapada na jakąś chorobę, zwykle idzie do lekarza, tam słyszy diagnozę i dostaje receptę na odpowiednie leki. Gorzej jest, gdy czujemy się nie najlepiej od czasu do czasu. Jeśli pojawiające się symptomy są dostatecznie silne i uciążliwe, zaczynamy się niepokoić i szukamy pomocy u specjalisty. Gdy jednak nie zaburzają codziennych zajęć, mijają i wracają raz na jakiś czas – łatwo je zlekceważyć. Niesłusznie. Czasem lekka dolegliwość zwiastuje poważną chorobę. Oto kilka przykładów.

1. Dokuczliwy świąd

Najczęściej jest podrażnieniem skóry z powodu np. zmiany proszku do prania czy użycia nowego kosmetyku. Jednak gdy nie przechodzi, a nawet nasila się (skóra jest mocno zaczerwieniona), można podejrzewać alergię, nad którą zapanują dopiero środki przepisane przez lekarza.

Często za świądem kryją się problemy dermatologiczne: infekcja bakteryjna lub grzybicza albo zakażenie pasożytnicze (świerzb, wszawica), wymagające leczenia. Ale przyczyną swędzącej skóry mogą być również choroby ogólnoustrojowe, które nie kojarzą się nam z takimi dolegliwościami.

Świąd może być objawem cukrzycy, dny moczanowej, niewydolności nerek, nadczynności lub niedoczynności tarczycy, a nawet AIDS. Wiele osób cierpiących na nerwicę odczuwa swędzenie o podłożu nerwowym. Gdy świąd doskwiera w rejonie odbytu, sugeruje hemoroidy, a kiedy swędzą dłonie i stopy, może to wskazywać na schorzenia wątroby. Świąd może też być objawem działań niepożądanych leków, które przyjmujemy. Zawsze warto o nim wspomnieć lekarzowi podczas rutynowej wizyty.

2. Nudności i mdłości

Te objawy najczęściej kojarzymy z ciążą albo zwykłą niestrawnością. Jeśli jednak wykluczymy te przyczyny, a nudności wracają raz na jakiś czas, możemy nabrać podejrzeń, że cierpimy na inne schorzenie. Tak objawiać się mogą: zapalenie wyrostka robaczkowego, nieżyt żołądka, choroba wrzodowa, a także zapalenie wątroby i trzustki. Mdłości pojawiają się u chorych na depresję oraz przy przewlekłym stresie. Mogą również zwiastować guz mózgu, zwłaszcza gdy towarzyszy im ostra migrena. Jeśli nudności pojawiają się nagle wraz z zimnymi potami, osłabieniem oraz bólem w klatce piersiowej, może to być sygnał zawału.

3. Obfite miesiączki

Tę zmorę wielu pań większość bagatelizuje, bo przez lata się do niej przyzwyczaiły. Nawet wtedy warto jednak wykluczyć zaburzenia hormonalne, niekorzystne działanie pigułek antykoncepcyjnych lub wkładki domacicznej (mogą potęgować krwawienie) czy występowanie mięśniaków.

Do obfitych miesiączek przyczyniają się jednak również poważne choroby: endometrioza, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Trzeba też pamiętać, że obfite krwawienie może powodować niedobór żelaza i anemię.

4. Pokasływanie

Kaszel powiązany z lekkim przeziębieniem lub infekcją dróg oddechowych to norma. Inaczej jest, gdy pojawia się wraz z dusznościami i problemami z oddychaniem (zwłaszcza nocą) – wtedy może zwiastować astmę. Pokasłujący nałogowi palacze zagrożeni są groźną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc oraz nowotworem płuca (wtedy może pojawić się kaszel z krwią). W ostatnich latach w Polsce powrócił problem gruźlicy, którą diagnozuje się nawet u dzieci: w przebiegu tej choroby występuje przewlekły kaszel.

Pokasływanie nie musi mieć związku z chorobami układu oddechowego. Może być symptomem chorób przewodu pokarmowego (refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli zrzucania treści żołądkowej do przełyku), lub niewydolności układu krążenie. Bywa skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych leków.

5. Nieświeży oddech

Warto z tą wstydliwą dolegliwością walczyć, bo jest bardzo uciążliwa nie tylko dla osób na nią cierpiących, ale i dla bliskich. Nieświeży oddech (fachowo zwany halitozą) nie musi oznaczać, że mamy problemy z zębami czy dziąsłami (próchnica, zgorzel miazgi, bakteryjne zapalenie dziąseł), choć rzeczywiście występuje przy tych schorzeniach. Przykry zapach z ust towarzyszy również grzybicy jamy ustnej, która może pojawić się po kuracji antybiotykiem. Narzekają na niego osoby przyjmujące leki odwadniające i psychotropowe: leki te hamują wydzielanie śliny.

Nieświeży oddech bywa też objawem zaburzeń układów oddechowego i pokarmowego. Pojawia się wraz z chorobą wrzodową, ostrym nieżytem żołądka, niedrożnością jelit. Jego przyczyną może być zapalenie zatok, gardła lub migdałków, a także ropne zapalenie oskrzeli i ropień płuc. Stosunkowo rzadko sygnalizuje cukrzycę, choroby wątroby i mocznicę.

Jeden objaw to mało

Jak widać, różne drobne niedyspozycje mogą wskazywać na poważną chorobę. Nie oznacza to jednak, że po stwierdzeniu u siebie jednego symptomu można już postawić diagnozę. Zwykle organizm wysyła kilka sygnałów, że dzieje się coś złego.

Warto więc go uważnie obserwować, a niepokojące objawy konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu, który w razie potrzeby skieruje nas do specjalisty.