To, że różnimy się od mężczyzn jest sprawą oczywistą. Nie dość, że jesteśmy inaczej zbudowane, to jeszcze nasze ciało podlega działaniu zupełnie innych hormonów. Trudno się więc dziwić, że chorujemy też inaczej. Częściej niż oni cierpimy na infekcje pęcherza, osteoporozę, niedoczynność i nadczynność tarczycy, migrenę.

Większą wrażliwość na choroby ma również nasz układ rozrodczy – stąd powszechne wśród pań infekcje intymne czy poważniejsze schorzenia, jak np. mięśniaki macicy. Nie ma się jednak co załamywać! Choroby kobiece są obecnie coraz lepiej leczone. Sprawdź, jak!

Nowoczesne terapie na kobiece choroby:

Nadżerka

To ranka, która powstaje w błonie śluzowej szyjki macicy. Może powodować bezwonne upławy, bóle w dole brzucha lub okolicy krzyża, plamienia – najczyściej po stosunku.

Sposób leczenia:

Kriokoaguklacja (wymrażanie) ranki: do szyjki macicy przykłada się sondę ze skroplonym azotem lub dwutlenkiem węgla, które wymrażają zmienione komórki. Zabieg trwa 3-6 min, jest bezbolesny. Ta metoda zdecydowanie lepiej sprawdza się przy małych i niewielkich zmianach. Nie stosuje się jej w przypadku rozległej nadżerki. Po zabiegu nabłonek goi się przez ok. 2 tygodnie. Nie występują krwawienia jak po tzw. "wypalance". Koszt: ok. 500 zł.

Nietrzymanie moczu

U kobiet najczęściej występuje wysiłkowa odmiana tej dolegliwości. Jej przyczyną może być uszkodzenie mięśni dna macicy, do którego dochodzi podczas porodu, zmiany hormonalne w czasie menopauzy.

Sposób leczenia:

Laseroterapia – podczas zabiegu wprowadzona do pochwy wiązka lasera skierowana w stronę przedsionka, przedniej ściany oraz ujścia pęcherza moczowego. Pod wpływem lasera ich ścianki obkurczają się i problem ustępuje. Metoda przeznaczona jest dla kobiet z lekkim i umiarkowanym nietrzymaniem moczu, odpowiednia także dla pań po menopauzie. Efekt zabiegu najczęściej utrzymuje się kilka lat. Potem laseroterapię trzeba powtórzyć. Koszt: ok 1500 zł.

Migrena

Najczęściej cierpią na nią kobiety w wieku przedmenopauzanym. To wyjątkowo uciążliwy, trudny do opanowania ból głowy, który często łączy się z mdłościami, światłowstrętem. Czasem uprzedza go aura (rodzaj mroczków).

Sposób leczenia:

Opaska CEFALY – zakłada się ją na głowę. Wysyła ona impuls elektryczny do gałęzi czołowych nerwu trójdzielnego, co skutkuje zmniejszeniem bólu, a nawet przerwaniem ataku migreny. Regularne stosowanie urządzenia działa również zapobiegawczo. Jest odpowiednie dla każdego, kto cierpi z powodu migren. Może być stosowana również u kobiet karmiących, a także dzieci po ukończeniu 8 lat. Pomaga w słabych, średnich i silnych napadach bólu. Coraz lepszy efekt przy ponownym stosowaniu w nawrotach. Cena: 800 zł.

Mięśniaki

Cierpi na nie co 3 kobieta po 30. Mogą powodować obfite krwawienia, bóle brzucha, krzyża, zaparcia. W niektórych przypadkach nie wywołują żadnych objawów i wykrywane są w czasie rutynowego USG.

Sposób leczenia:

Tabletki z octanem uliprystalu – polecane są pacjentkom, które cierpią głównie z powodu obfitych krwawień. Terapia trwa 3 miesiące. Czasami trzeba ja powtórzyć (stosuje się maksymalnie 2 cykle trzymiesięczne). Krwawienia ustępują zwykle już w połowie kuracji. Aby efekt się utrzymał, konieczne jest dokończenie leczenia. Koszt terapii: ok. 400 zł.

Rak piersi

We wczesnych stadiach może być wykryty tylko podczas USG lub mammografii. W miarę rozrostu guza piersi pojawiają się objawy: wyczuwalny guzek lub asymetria piersi, wciągnięcie brodawki, zaczerwienienie skóry, wyciek.

Sposób leczenia:

Terapia polega na włączeniu specjalistycznego leku – pertuzumabu – do obecnie stosowanego standardowego leczenia polegającego na przyjmowaniu preparatu o nazwie herceptyna, a także chemioterapii. Lek ten stosuje się u kobiet z najbardziej zaawansowanym nowotworem piersi tzw. HER2 dodatnim. To najbardziej agresywny rodzaj raka. Lek umożliwia ograniczenie postępu choroby i poprawia komfort życia pacjentki. Wydłuża czas do nawrotu nowotworu.