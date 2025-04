Mięśniaki macicy ma 50-60% kobiet, a u kobiet po 50. roku życia występują jeszcze częściej. Na szczęście to zmiany łagodne, które bardzo rzadko szybko rosną i powiększają brzuch. Jeśli obwód brzucha zwiększa się przy mięśniakach macicy, najczęściej nie jest to winą samych zmian, a nieprawidłowej diety i nieaktywnego trybu życia.

Spis treści:

Mięśniaki rzadko występują pojedynczo. Gdy jest ich kilka i urosną do dużych rozmiarów (do kilkunastu centymetrów), nie tylko uciskają narządy wewnętrzne, ale też mogą wypychać powłoki brzuszne. W skrajnych przypadkach brzuch może przypominać ciążowy.

Największy odkryty po śmierci pacjentki mięśniak ważył ponad 63 kg. Usunięty z powodzeniem największy mięśniak ważył 45,5 kg. Z pewnością kobiety, które miały takie zmiany, cierpiały z powodu bardzo dużego powiększenia brzucha.

Do szybkiego wzrostu skłonność mają mięśniaki wrażliwe na estrogeny. Na szczęście większość mięśniaków rośnie wolno i zostają wykryte, zanim osiągną duże rozmiary. Szybkorosnące mięśniaki macicy to tylko ok. 1% wszystkich przypadków mięśniaków.

Zmiany mogą na przestrzeni czasu rosnąć lub się zmniejszać. Dlatego konieczna jest ich obserwacja i w razie potrzeby interwencja chirurgiczna, aby nie doprowadzić do nadmiernego wzrostu mięśniaków. Znacznej wielkości mięśniaki nie tylko mogą powiększać brzuch, ale też będą wywoływać inne dolegliwości, z których najpoważniejsze to podwyższone ryzyko zakrzepicy, a najbardziej dokuczliwe to ból.

O tym, czy i kiedy powiększy się brzuch przy mięśniakach, decyduje nie tylko wielkość zmian, ale także ich lokalizacja. Nie za duże mięśniaki mogą sprawić, że brzuch będzie wyglądał na wzdęty i być może faktycznie właśnie wzdęcia będą powodem jego powiększenia, jeśli zmiany będą niekorzystnie wpływać na pracę jelit (gazy, zaparcia). Większe powiększenie brzucha niż przy wzdęciu mogą jedynie spowodować mięśniaki dużych rozmiarów – wielkości grapefruita i większe – lub tycie, któremu sprzyjają zaburzenia hormonalne (np. wahania poziomu estrogenów i progesteronu).

fot. Mięśniaki macicy a duży brzuch/ Adobe Stock, Pixel-Shot

Do najczęstszych objawów mięśniaków nie należy powiększający się brzuch. Tylko mniej niż połowa kobiet odczuwa jakiekolwiek objawy mięśniaków macicy. Przy małych mięśniakach są to:

krwawienia między miesiączkami,

obfite miesiączki,

anemia i wynikające z niej złe samopoczucie.

Większe mięśniaki mogą wywoływać:

dyskomfort, a nawet ból w podbrzuszu,

uczucie ucisku,

parcie na pęcherz,

częste oddawanie moczu,

zaparcia,

niepłodność,

uczucie wzdęcia.

Źródła: lek. Ewelina Stefanowicz, Kociewskie Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, „Mięśniaki macicy. Przyczyny, objawy i leczenie”

