Naukowcy Aaron Carrol i Rachel Vreeman z Indiana University School of Medicine na łamach British Medical Journal skonfrontowali wiedzę medyczną z kilkoma popularnymi mitami kojarzonymi z okresem świątecznym. Sprawdzili, czy istnieje lekarstwo na poświątecznego kaca, czy poinsecja jest trująca oraz czy cukier powoduje nadaktywność dzieci. Oto kilka mitów z tej pracy i innych badań.

Reklama

MIT 1. Kaca można pokonać domowymi sposobami

Spotkania przy bożonarodzeniowym stole sprzyjają nadmiernej degustacji nie tylko pierogów, ale i napojów wysokoprocentowych. Choć rzekomo skutecznych sposobów na syndrom dnia następnego jest wiele, to jednak nikomu jak dotąd nie udało się znaleźć takiego, który faktycznie przyspieszyłby trzeźwienie.

Ci, którzy to sprawdzili – nie na sobie, ale podczas badań na organizmach żywych – mówią: trzeźwienie, czyli proces usuwania alkoholu z organizmu, trwa od kilku do kilkunastu godzin, i nic nie jest w stanie go przyspieszyć. Wątroba, która odpowiada za rozkładanie 90% wypitego alkoholu, działa w swoim tempie i przekształca określoną ilość substancji w danym czasie (7-10 g etanolu przez godzinę). Ani kawa, ani trening, ani zimny prysznic nie spowodują, że zrobi to szybciej.

Możemy jednak kacowi zapobiegać. Więcej przeczytasz tutaj: Jak szybko wytrzeźwieć?

MIT 2. Poinsecja jest trująca

Jeden z najbardziej rozpoznawanych kwiatów świątecznych jest od dekad uważany za silnie trujący. Kontakt dziecka z tą rośliną przyprawia wielu rodziców o dreszcz grozy. Poinsecja, zwana potocznie gwiazdą betlejemską, nie jest jednak tak szkodliwa, jak głosi legenda. Potwierdzają to badania toksykologiczne i analizy przypadków jej spożycia. Wprawdzie roślina zawiera drażniące soki oraz glikozydy nasercowe, które mogą zaburzać pracę serca, to jednak dolegliwości po spożyciu są najczęściej znikome, albo trzeba byłoby zjeść bardzo dużą ilość rośliny, by skutkowało to działaniami niepożądanymi. Więcej przeczytasz tutaj: Gwiazda betlejemska – trująca czy nie?

MIT 3. W okresie świątecznym wzrasta liczba samobójstw

Według agencji Centers for Disease Control and Prevention świąteczny wzrost samobójstw jest od dawna utrwalanym mitem. W rzeczywistości w grudniu odnotowuje się spadek liczby samobójstw, a ich szczyt według CDC przypada na wiosnę i jesień. Spadek liczby samobójstw w okresie Bożego Narodzenia może mieć związek z zacieśnieniem więzi społecznych, co stanowi ważny czynnik chroniący przed samobójstwem.

Niektóre źródła (jak Journal of Affective Disorders) podają jednak, że więcej targnięć na własne życie występuje po Wigilii i w Nowym Roku. Przyczyną mogą być tzw. efekt odroczenia (część osób odłoży zaplanowane samobójstwo, aby rodzina mogła spokojnie spędzić święta) lub efekt złamanej obietnicy (uczucie zawodu, powrót „szarej codzienności” i problemów po okresie świątecznym). Ważnym niekorzystnym czynnikiem jest też spożycie większej ilości alkoholu.

MIT 4. Bez czapki najszybciej się wychładzamy

Hasło „Załóż czapkę!” na stałe zagościło w podręcznym słowniku rodzica. Na potwierdzenie wagi tych słów można tylko dodać ludową mądrość, że przez głowę tracimy 40-45% ciepła ciała. Nauka jednak tej teorii zaprzecza, podpowiadając, że ciepło tracimy proporcjonalnie niezależnie od tego, który fragment ciała jest odkryty. Głowa nie jest więc wyjątkową pod tym względem częścią anatomiczną. Szybciej wychłodzimy się zdejmując spodnie niż czapkę, jednak to nie oznacza, żeby z czapki zrezygnować. Czasami warto przewietrzyć umysł, choć niekoniecznie przy ekstremalnie niskich temperaturach.

MIT 5. Przedświąteczny pośpiech sprawia, że chudniemy

Gdyby to było takie proste… Schudnięcie w tym czasie okazuje się większym wyzwaniem niż zwykle. Badania dowodzą, że w okresie okołoświątecznym (od końca listopada do połowy stycznia) większość z nas przybiera na wadze. Dotyczy to nawet osób, które starają się schudnąć lub nie przytyć.

Jak przeczytamy w Journal of Obesity, przyczyn zjawiska należy upatrywać w bardziej beztroskim stylu życia w tym okresie, większej liczbie spotkań towarzyskich, różnorodności pokarmów oraz zmniejszeniu aktywności fizycznej. Ale nie ma co się martwić, wszak zaraz Nowy Rok i noworoczne postanowienia, a później już tylko robienie formy na lato.

Przeczytaj również: Czy cukier powoduje nadaktywność dzieci?

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity: Czy jesteśmy z natury leniwi?

Obalamy mity: 10 mitów o cukrzycy, które mogą zaszkodzić

Obalamy mity: 11 fałszywych opinii o koronawirusie, w które wciąż wierzymy

Obalamy mity: Czy witamina C jest dobra na odporność i przeziębienie?