Choćbyśmy się zarzekali, że zachowamy umiar w jedzeniu, świąteczny stół i tak w końcu przejmuje nad nami kontrolę. Okazja jest wyjątkowa, a i dania nad wyraz smakowite. Nic dziwnego, że ucztujemy na całego. Jedynym przeciwnikiem takiego układu jest... układ pokarmowy. By jego protesty nie zamieniły świąt w koszmar, warto wiedzieć, jak zareagować w przypadku biesiadnych dolegliwości.

Reklama

Każdy kęs kusi, ale już nic nie wmusisz

Skurczony wigilijnym postem żołądek wypełnia się na długo przed tym, nim skosztujemy 12 dań.

Co ci dokucza?

► Uczucie przejedzenia – minie samo po kilku godzinach, pod warunkiem że w tym czasie nie będziemy testować kolejnych przekąsek.

► Ból brzucha – by go złagodzić, warto rozluźnić nieco pasek (zbyt ciasne ubranie zwiększa ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej) i położyć się na boku (pozycja na wznak sprzyja cofaniu się treści pokarmowej do przełyku). Ulgę przyniesie też delikatny masaż (przyspiesza perystaltykę jelit i rozkurcza mięśnie brzucha) oraz przyłożenie termoforu (ciepło zmniejsza skłonność do wzdęć).

Szybka pomoc

► Wypij po posiłku kieliszek orzechówki, czerwonego wytrawnego wina lub małą czarną kawę – zwiększają produkcję soków trawiennych.

► Zażyj 15–30 kropli żołądkowych, Iberogastu lub kropli miętowych – łagodzą objawy niestrawności.

W gardle pali, jakby ogniem częstowali

Dania kwaśne, pikantne i tłuste, a także cytrusy, czekolada i gazowane napoje mogą powodować zgagę, czyli cofanie się nadtrawionej treści pokarmowej.

Co ci dokucza?

► Pieczenie w gardle – by je złagodzić, wypij po posiłku (nie w trakcie!) trochę niegazowanej wody lub przegryź kilka migdałów.

► Ból za mostkiem, w nadbrzuszu – nasila się, gdy leżysz (pozycja ta sprzyja cofaniu się pokarmu). Dlatego odpocznij w pozycji siedzącej albo połóż się tak, by głowę mieć zdecydowanie wyżej niż żołądek.

Szybka pomoc

► Ssij tabletkę Manti, Maaloksu lub Rennie – neutralizują nadmiar kwasu żołądkowego.

► By złagodzić podrażnienie przełyku, wypij napar z mielonego siemienia lnianego (łyżeczka na szklankę wrzątku).

Tłum gości, a ty masz... nudności

Konsekwencją przejedzenia i podrażnienia przełyku przez kwasy żołądkowe mogą być nudności, a nawet wymioty. To także typowe objawy dla zatrucia pokarmowego. Silne lub nawracające torsje wymagają konsultacji z lekarzem. Ze zwykłymi nudnościami poradzisz sobie za to sama.

Co ci dokucza?

► Mdłości i wymioty – to dowód na to, że żołądek przestaje sobie radzić. Po zwróceniu treści pokarmowej dolegliwości powinny ustąpić. By nie wróciły, lepiej się jednak przestawić na lżej strawną dietę (unikaj tłustego i smażonego), zrezygnować z palenia papierosów i picia alkoholu (podrażniają przełyk i nasilają odruch wymiotny).

Szybka pomoc

► Nudności i odruch wymiotny złagodzą imbirowe leki na chorobę lokomocyjną, np. Avioplant, Imbir czy Lokomotiv. Możesz też ssać kostkę cukru nasączoną miętowymi kroplami.

► Spokojnie, głęboko oddychaj. Ulgę przynosi też wąchanie chusteczki skropionej olejkiem miętowym, bazyliowym lub melisowym.

Brzuch jak balon: czas opuścić salon

Z kapustą, smażone, doprawione czosnkiem i cebulą... Wszystkie te smakowite dania mają właściwości wzdymające.

Co ci dokucza?

► Gazy – aby się od nich uwolnić, najlepiej skorzystać z toalety i iść na spacer (poprawia perystaltykę jelit).

► Bolesne skurcze – towarzyszą wędrówce gazów przez jelita. By złagodzić dolegliwości, rozluźnij ubranie i pomasuj brzuch.

Szybka pomoc

► Weź kapsułkę Espumisanu, Simetikonu czy Gastrosilu. Leki te rozbijają pęcherzyki gazu na mniejsze, łatwiejsze do odprowadzenia.

Sprint do toalety to też wina diety

Już sama różnorodność dań może być powodem rewolucji. Prawdziwym wstrząsem dla żołądka są zaś kulinarne eksperymenty. Wystarczy, że teściowa przygotuje coś według innej niż nasza receptury, a ciocia zaserwuje barszcz z torebki.

Co ci dokucza?

► Biegunka – by układ pokarmowy mógł się oczyścić i zregenerować, trzeba się przegłodzić. Gdy poczujesz się lepiej, możesz zjeść coś lekkostrawnego, np. krakersy, bułkę, pierś z kurczaka (bez skórki!) czy gotowaną marchewkę.

Uwaga! By nie doszło do odwodnienia, pij dużo niegazowanej wody, napar z mięty lub herbatę.

Szybka pomoc

► W uspokojeniu przewodu pokarmowego pomoże ci Węgiel medyczny VP. Możesz też (ale nie wcześniej niż 1,5 godziny po połknięciu węgla) zażyć 1–2 kapsułki Laremidu, Stoeranu albo Imodium. Leki te spowalniają pracę jelit i zmniejszają ilość wypróżnień.

Gdy przeholujesz, wątrobę poczujesz

Jedzenia chudego. Nic smażonego i alkoholem zakrapianego... Tego właśnie życzy sobie wątroba. Ale świąteczna dieta rzadko spełnia te wymagania. Doraźne łamanie zasad powinno ujść nam płazem – wątroba potrafi się bowiem regenerować. Jeżeli zaczyna doskwierać, oznacza to, że przebrała się miarka.

Co ci dokucza?

► Tępy ból po prawej stronie brzucha, pod żebrami – tam właśnie znajduje się wątroba. By ułatwić jej pracę, warto przede wszystkim zrezygnować z dań ciężkostrawnych.

Szybka pomoc

► Wypij napar z dziurawca lub herbatkę z serii Cholagoga (wspomaga wydzielanie żółci).

► Zażyj Artecholin, Cholamid, Raphacholin lub Sylimarol.

Stołowa akcja ratunkowa

► OŚĆ W GARDLE. Jeśli jest delikatna, zjedz gotowanego ziemniaka lub kawałek chleba. Ość przesunie się do żołądka, tam rozpuszczą ją kwasy trawienne. Jeżeli jednak ość jest twarda, ostra lub duża, trzeba ją wykaszleć albo wyciągnąć, np. pincetą. Ość utkwiła głęboko lub za daleko? Poszukaj pomocy lekarza.

► ZAKRZTUSZENIE. Gdy kęs trafi do dróg oddechowych, poszkodowany dostaje ataku kaszlu, dusi się, łapie za gardło. Natychmiast wkrocz do akcji. Zachęcaj do intensywnego kaszlu. W jego trakcie uderz poszkodowanego 5 razy otwartą dłonią w plecy – między łopatkami. Jeśli to nie pomoże, wykonaj tzw. manewr Heimlicha. Stań za krztuszącą się osobą. Obejmij ją tak, by swoje złożone w pięści dłonie położyć jej na brzuchu, między pępkiem a żebrami. Energicznie uciśnij przeponę.

Reklama

Niezłe ziółko

► By wspomóc pracę wątroby i wydzielanie żółci, pij napar z dziurawca albo Gastrobonisol, Cynacholin, Digestonic.

► Przy wzdęciach i przejedzeniu pomoże ci mięta albo gotowe mieszanki ziołowe: Regulavit, Dyspepsin.