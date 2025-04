Wielu rodziców wierzy w to, że zdrowe dziecko śpi z rączkami do góry, a chore z opuszczonymi albo wsuniętymi pod siebie. Nie ma badań, które potwierdzałyby taki związek. Ta opinia to mit.

Z czego wynika? Być może z tego, że dziecko wygląda naprawdę uroczo, gdy śpi z rękami w górze. Wydaje nam się, że czuje się wtedy dobrze i bezpiecznie. Mamy wrażenie, że nie nic mu nie dolega i jest po prostu szczęśliwe. Rączki schowane mogłyby sugerować, że dziecko jest spięte i nie czuje się komfortowo. Niektórzy uważają wręcz, że pozycja spania z rączkami do góry (nazywana czasami pozycją rozgwiazdy) oznacza, że dziecko będzie osobą przyjacielską i pomocną. Pewnie wynika to stąd, że szeroko otwarte ramiona są powszechnie uważane za symbol otwartości.

Dlaczego dziecko śpi z rękami do góry?

Pozycja spania dziecka jest w rzeczywistości cechą indywidualną. Dzieci różnią się między sobą pod tym względem, tak jak dorośli. Niektóre maluchy przykrywają się pod szyję, inne przez całą noc zrzucają z siebie kołdrę. Niektóre uwielbiają spać na plecach lub pozostają niemal w bezruchu przez kilka godzin, inne wędrują po całym łóżku lub wierzgają nogami.

Zarzucenie rękami w czasie snu, tak jakby dziecko się przestraszyło, może też świadczyć o tzw. odruchu Moro. Jest to zjawisko naturalne u niemowląt do 4. miesiąca życia i wynika z niedojrzałości układu nerwowego. Może wybudzać dziecko ze snu.

W jakiej pozycji powinno spać dziecko?

Od wielu lat Amerykańska Akademia Pediatrii przekonuje, że najbezpieczniejszą dla dzieci pozycją spania jest pozycja na plecach. Ma ona zapobiegać nagłej śmierci łóżeczkowej, która zagraża przede wszystkim niemowlętom. Najmłodsze dzieci, według pediatrów, nie powinny spać na brzuchu ani na boku.

Pozycja na plecach może też korzystnie wpływać na oddychanie u dzieci. Jedno z badań (publikacja w „Sleep”), z udziałem małych pacjentów z podejrzeniem bezdechu sennego, wykazało, że dzieci te w przeciwieństwie do dorosłych najlepiej oddychają w pozycji na wznak. Chociaż trzeba dodać, że istnieją również badania, w których naukowcy doszli do odwrotnych wniosków. Rodzice powinni więc polegać również na swoich obserwacjach, dotyczących tego, w jakiej pozycji dziecku lepiej oddychać.

Kiedy skonsultować się z lekarzem?

Jeśli dziecko nie śpi z rękami uniesionymi do góry, ale rozwija się prawidłowo, nie ma powodu do niepokoju. Konsultacji lekarskiej wymagają sytuacje (niezależnie od tego, jak dziecko układa ręce), gdy niemowlę w czasie snu bardzo się pręży, wygina w bok (tworzy łuk), odchyla główkę do tyłu, bardzo mocno ściska piąstki, prostuje i napina mięśnie nóg, ściąga mocno palce stóp w dół albo jest bardzo wiotkie. Te sygnały mogą świadczyć o nieprawidłowym napięciu mięśniowym, które wymaga rehabilitacji.

