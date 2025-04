Jak zadbać o wątrobę w święta?

Świąteczny czas wspólnego biesiadowania jest często okraszony ciężkimi, tłustymi potrawami. Na stole często występują również w obecności procentów, które skutecznie osłabiają jej pracę. Podpowiadamy kilka wskazówek, aby uchronić się przed nieprzyjemnymi konsekwencjami naszej świątecznej uczty.



Reklama

Wątroba to unikalna, naturalna oczyszczalnia organizmu ze szkodliwych produktów przemiany materii. Neutralizuje również toksyny pochodzące z alkoholu, mocnej kawy, herbaty, leków, a nawet nikotyny. Bardzo łatwo jest jednak zaburzyć jej pracę, dostarczając wymienionych wyżej substancji w nadmiarze lub łącząc je z niewłaściwym i źle dobranym jadłospisem, o co szczególnie nietrudno przy świątecznym stole. Tak obciążona zaczyna dawać o sobie znać bólem, poczuciem niestrawności i nudnościami, wzdęciami lub też zaparciami.

Oto kilka cennych wskazówek, co należy robić, a czego koniecznie unikać, aby świąteczna uczta nie skończyła się kilkudniowym bólem tego pracowitego organu.

Zasada nr. 1 Tłuszcze? Minimalizuj!

Zasada ta, teoretycznie wszystkim powszechnie znana, to w praktyce, szczególnie w święta, mało stosowana - ograniczanie spożywania tłuszczy! Choć nasz stół ugina się od pyszności warto zachować umiar. Jeśli co jakiś czas doskwiera nam ból wątroby, smażoną rybkę - tak, ale w symbolicznych ilościach. Po bożonarodzeniowej uczcie postaw na chude wędliny, drób i duszone ryby. Organizm tez musi odpocząć od takich kulinarnych szaleństw. Jeśli dostarczasz organizmowi zbyt dużo tłuszczy, wątroba nie jest w stanie ich przetworzyć, co znacznie pogarsza jej pracę.

Zasada nr. 2 Alkohol? Tak, ale tylko delikatne trunki

Wątrobę nieskuteczniej (tuz obok tłuszczy) niszczy alkohol. Pod wpływem wysokoprocentowych trunków pitych systematycznie i w nadmiarze może nastąpić uszkodzenie i blokowanie pracy komórek wątrobowych, poprzez odkładanie się w nich tłuszczu. Dalsze zatrucie alkoholem prowadzi do marskości wątroby. Owa marskość wątroby to bardzo poważna choroba, jest nieodwracalna, wiąże się z licznymi powikłaniami , takimi jak żylaki przełyku czy wodobrzusze.

Nie nadużywaj alkoholu, szczególnie tego wysokoprocentowego, dla organizmu jest on trucizną, którą musi rozłożyć na substancje nieszkodliwe dla zdrowia, a to ciężka i mozolna praca. Jeśli masz w planach alkohol postaw na 2-3 lampki czerwonego wina, a nie koniecznie słodkie drinki suto okraszone wódką.

Ostrożnie postępuj również z lekami. Ogranicz przyjmowanie zbyt wielu środków przeciwbólowe i przeciwzapalne, których nadużywanie jest niebezpieczne dla wątroby.

Zasada nr. 3 Może wspomagać codzienną dietę? Stosuj zioła

Kolacja wigilijna to świetna okazja do tego, aby rozwinąć zmysły kulinarne. Nie zapominajmy jednak o odpowiednim przyprawianiu potraw aromatycznymi ziołami. Nadadzą im one wspaniały smak i niezapomniany aromat, a jednocześnie ułatwią wątrobie trawienie. Warto postawić na tymianek, oregano, majeranek oraz imbir. W trakcie Bożego Narodzenia pij ziołowe herbatki z mięty lub mniszka lekarskiego. Mięta skutecznie, ale nie gwałtownie, wspomaga trawienie, a mniszek lekarski ma właściwości przeciwutleniające i oczyszczające krew. Korzeń mniszka działa jak tonik dla wątroby. Taka herbata może mieć właściwości zarówno zapobiegawcze jak i naprawcze. Warto pić ją min. 2 razy dziennie. Ulgę przyniesie również popijanie małymi łykami herbatki rumiankowej z dodatkiem imbiru (podziała rozkurczająco).

Jeżeli mimo wszystko, po świętach czujemy się niekomfortowo, a ból jest szczególnie dokuczliwy zastosujmy szybka kuracje oczyszczającą dla wątroby:

Pozwól wątrobie odpocząć. Odejdź od stołu, usiądź wygodnie na kanapie, rozluźnij uciskające w pasie ubranie i jeśli nasz taką możliwość koniecznie rozepnij pasek. Na bolące miejsce przyłóż ciepły termofor. Pod wpływem temperatury rozszerzają się drogi żółciowe, a to ułatwi trawienie, złagodzi ból. Jeśli to nie pomoże zastosuj poniższe naturalne środki.

Cytrynowa kuracja - uniwersalny lek

Cytryna może być spożywana w formie soku, która jest pełna witaminy C, przeciwutleniaczy i składników alkalizujących. Oczyszcza również pęcherzyk żółciowy, nerki, przewód pokarmowy i płuca. Na dobre trawienie wypij sok z połowy cytryny zmieszany z ciepłą wodą. Najlepiej z samego ranna oraz pod wieczór.

Na stany zapalne wątroby pomoże również często niesłusznie zapomniany - burak.

Zawiera on zbawienną substancję chemiczną zwaną betainą, która stymuluje komórki wątroby. Burak ochrania również wątrobę i drogi żółciowe, które są niezwykle ważne w procesie trawienia. Burak jest również źródłem wielu witamin i minerałów. Nie tylko pomaga w oczyszczeniu wątroby, ale pomaga również wyrównać poziom cukru we krwi. Dobrze jest zastosować taką kurację zarówno przed jak i po bożonarodzeniowej uczcie. A na wigilijnej kolacji dobrze jest uraczyć się czerwonym barszczykiem.

Dbajmy o wątrobę, ponieważ mamy ja tylko jedną. Nic nam jej nie zastąpi. To unikalny narząd, który spełnia nieocenione funkcje dla naszego organizmu. Biesiadujmy i cieszmy się z pyszności na naszych stołach, ale z umiarem!

Zawarte informacje nie zastąpią opinii lekarza, więc jeśli bóle i inne dolegliwości są dokuczliwe, a powyższe wskazówki nie pomagają, koniecznie zasięgnij opinii lekarza.

Reklama

Fot. Deposithotos