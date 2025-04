fot. Fotolia

Reklama

Jakie są objawy przełyku Barretta?



Utrzymująca się przewlekle zgaga, uczucie pieczenia albo cofanie się pokarmu do przełyku, częste wymioty, ból za mostkiem i trudności podczas przełykania pokarmów to objawy przełyku Barretta.

To groźne schorzenie jest stanem przednowotworowym, który może rozwinąć się w raka gruczołowego przełyku.

Niestety objawy choroby najczęściej wyglądają bardzo niewinnie, ograniczając się do zgagi czy dyskomfortu w nadbrzuszu po zjedzeniu posiłku. Dolegliwości tych nie wolno jednak lekceważyć. Szczególnie, jeżeli występują częściej niż trzy razy w tygodniu, ustępują po zastosowaniu leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego i ponownie nawracają po zaprzestaniu ich stosowania. Niepokojące jest również, jeśli objawy występują od dłuższego czasu, od kilku, a nawet – kilkunastu lat.

Są to symptomy alarmowe, które powinny skłonić do wizyty u lekarza oraz do poddania się gastroskopii i przeprowadzenia oceny histopatologicznej pobranych podczas badania wycinków.

Czy przełyk Barretta prowadzi do nowotworu?



Przełyk Barretta to stan chorobowy dolnego odcinka przełyku, charakteryzujący się zamianą prawidłowego nabłonka przełykowego w nabłonek typu jelitowego. W miarę upływu czasu uszkodzenie przełyku na skutek refluksu kwasu żołądkowego do przełyku powoduje zmiany genetyczne komórek, które niezauważalnie mogą przeistoczyć się w nowotwór złośliwy.

Ryzyko wystąpienia raka przełyku u chorych z refluksem jest nawet 40-krotnie większe, a u osób z rozpoznanym przełykiem Barretta prawdopodobieństwo rozwinięcia się raka wynosi 4-7% i wzrasta z wiekiem. Schorzenie rozwija się aż u 20% wszystkich chorych cierpiących na chroniczne zarzucanie kwasu żołądkowego.

– Przełyk Barretta rozwija się u 1% całej populacji – mówi Cezary Łoziński, chirurg onkolog z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. – Najczęściej dotyka mężczyzn po 50. roku życia. W zdrowej populacji szansa zachorowania na raka przełyku wynosi 3 do 100 000, u chorych z przełykiem Barretta prawdopodobieństwo to wynosi już 600 do 100 000. Wyleczalność raka przełyku jest na poziomie 10-15%. Osoby, które powinny wykonać gastroskopię, to szczególnie mężczyźni z nadwagą, z tzw. wewnątrzbrzusznym typem gromadzenia tłuszczu (brzuch w formie dużej piłki), którzy od lat miewają zgagi, poposiłkowe bóle w nadbrzuszu lub za mostkiem, mogące świadczyć o przepuklinie rozworu przełykowego przepony.

Zobacz też: Rozmowa z dr n. med. Anitą Gąsiorowską na temat przełyku Barreta

Jak leczy się refluks żołądkowo-przełykowy?



W leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego stosuje się leki zmniejszające wydzielanie soku żołądkowego oraz leki hamujące cofanie się treści pokarmowej i opróżniające żołądek (prokinetyki).

Leczenie farmakologiczne i dietetyczne, a w niektórych przypadkach chirurgiczne laparoskopowe leczenie antyrefluksowe pozwala jedynie na zmniejszenie objawów. Nie pozwala jednak na cofnięcie się zmian metaplastycznych uszkodzonego przełyku.

Na czym polega system Halo?



– Najskuteczniejszą metodą leczenia jest ablacja prądem o częstotliwości fal radiowych, tzw. system Halo – dodaje Cezary Łoziński. – Jest to terapia endoskopowa, polegająca na precyzyjnym zniszczeniu i usunięciu chorej błony śluzowej. Podczas zabiegu do przełyku pacjenta wprowadzany jest endoskop zakończony specjalną, jednorazową elektrodą, przy pomocy której dokonuje się ablacji prądem, fachowo określanej koagulacją, czyli zniszczeniem przez wypalenie.

Cały zabieg trwa zwykle około 30 minut. Pacjent już tego samego dnia może wrócić do domu.

System Halo jest unikalny, ponieważ usuwa komórki przedrakowe, nie niszcząc sąsiednich zdrowych komórek. Jest to jednocześnie bardzo bezpieczna metoda, a w czasie jej wykonywania istnieje możliwość automatycznego kontrolowania głębokości ablacji.

System Halo jest również najmniej inwazyjną metoda leczenia, do której nie ma szczególnych przeciwwskazań. Podczas zabiegu zniszczeniu ulega zmieniona chorobowo błona śluzowa na głębokość 1 mm, zaś głębiej położona tkanka ulega regeneracji. Dzięki temu odsetek powikłań jest znikomy, a skuteczność metody wysoka.

Metodę można wykorzystywać przy bardzo zaawansowanych stadiach przełyku Barretta, a nawet we wczesnym stadium raka. Badania kliniczne prowadzone w USA i Europie dowiodły, że u ponad 90% chorych pięć lat po zabiegu lub zabiegach nie stwierdzono nawrotu przełyku Barretta. Dla pacjentów szczególnie ważne jest także to, że metoda jest niechirurgiczna.

Gdzie można wykonać system Halo?



System Halo coraz częściej stosowany jest również w Polsce.

Metoda jest w pełni refundowana przez NFZ.

Lista ośrodków, w których wykonywane są zabiegi Halo:

Centrum Medyczne "MED-AZ”, Świdnica;

Centrum Medyczne ENAMED, Piotrków Trybunalski;

Endomed, Gorzów Wielkopolski;

HT Enderoterapia, Tychy;

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa;

Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec”, Świdnica;

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Lublin;

Szpital Specjalistyczny im. Starkiewicza, Dąbrowa Górnicza;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego, Łódź;

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań.

Reklama

Więcej informacji na www.przelykbarretta.pl

Zobacz też: Poddałam się zabiegowi Halo - wrażenia pacjentki

Źródło: materiały prasowe Hammer Med/mn