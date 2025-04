Refluks żołądkowo-jelitowy to zarzucanie zawartości żołądka do przełyku. Przyczyn choroby jest wiele – są to m.in. spożywanie pokarmów drażniących przełyk oraz tłustych pokarmów, palenie papierosów, przepuklina rozworu przełykowego, nadużywanie alkoholu, otyłość, przyjmowanie niektórych leków, a nawet noszenie obciskającej odzieży. Jak rozpoznać refluks?

Refluks – objawy choroby

Objawów refluksu jest wiele, ale najbardziej charakterystycznym z nich jest zgaga. Palący ból za mostkiem lub w nadbrzuszu może promieniować do żuchwy lub szyi, a także być odczuwany w gardle. Zgaga pojawia się zwykle po posiłku, szczególnie obfitym, słodkim, cierpkim lub kwaśnym.

Innymi typowym objawami refluksu są:

kwaśne odbijanie,

pieczenie w przełyku,

ból podczas przełykania,

gorzki lub kwaśny posmak w ustach,

nudności i wymioty.

Pozostałe symptomy na pierwszy rzut oka mogą nie kojarzyć się z problemami z układem pokarmowym. Jednak refluks może objawiać się też kaszlem i chrypką, zapaleniem oskrzeli, zatok, a nawet bezdechem sennym. Objawy refluksu mogą się nasilać podczas parcia, pochylania się i po zjedzeniu obfitego, tłustego posiłku.

Czy refluks się leczy?

Jeśli zauważasz u siebie część z powyższych symptomów, to może być refluks. Zgłoś się do lekarza internisty lub gastrologa. Po przeprowadzeniu badań (wywiad lekarski, może gastroskopia, RTG i badanie pH przełyku) specjalista sprawdzi, czy faktycznie masz do czynienia z tą chorobą. Jeśli tak, zaleci konkretne leczenie.

Najważniejsze w leczeniu jest stosowanie odpowiedniej diety. Polega ona na unikaniu ostrych potraw i obfitych posiłków, ograniczenie jedzenia cytrusów, palenia papierosów, picia alkoholu i kawy. Dieta przy refluksie powinna być lekka, a osobom otyłym zaleca się schudnięcie. Warto także unikać noszenia obcisłych ubrań, które zwiększają ciśnienie śródbrzuszne, a tym samym pogłębiają refluks.

Chorobę można też leczyć farmakologicznie. Leki na refluks, które się wówczas przyjmuje, zobojętniają kwas solny i redukują wydzielanie soku żołądkowego, a do tego zwiększają napięcie dolnego zwieracza przełyku.

Refluks żołądkowo-jelitowy leczy się też operacyjnie. Zabiegi stosuje się jednak tylko w wyjątkowych przypadkach.

