5 niepokojących objawów ze strony przewodu pokarmowego

Nasz organizm często wysyła wiele sygnałów, które niestety zwykliśmy bagatelizować i nie przywiązywać do nich zbytniej uwagi. Najczęściej doskwierają nam dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że mając na myśli przewód pokarmowy, mówimy o jamie ustnej, przełyku, żołądku i jelitach. Narządy takie jak np. wątroba tworzą już układ pokarmowy. Rozszyfrujmy zatem o czym mogą świadczyć wybrane objawy…



Trudności w połykaniu

Niemożność połykania, ból podczas połykania, trudne „przechodzenie” kęsów pokarmów przez przełyk może mieć poważne, jak i prozaiczne przyczyny. Do tych drugich zaliczamy np. błędy podczas przyjmowania posiłków np. duże kęsy, suchy pokarm, zbyt ostre przyprawy. Z kolei groźniejsze przyczyny trudności w połykaniu mogą występować w przypadku alergii, obrzęku gardła, infekcji gardła, nowotworów i guzów w obrębie przełyku (ale też jamy ustnej i żołądka), owrzodzeń, uchyłków przełyku, nadmiernego skurczu wpustu, a także zaburzeń neurologicznych (neuropatie, choroba Parkinsona, zespół opuszkowy). Zaburzenia połykania występują nierzadko w późniejszych stadiach chorób nerwowo-mięśniowych (stwardnienie rozsiane, miastenia, stwardnienie zanikowe boczne), a także osób po udarze mózgu (może być to stan przejściowy).



Ciągłe wzdęcia

Wzdęcia są częstą przypadłością ze strony przewodu pokarmowego. Najczęściej fundujemy je sobie na skutek niezdrowego stylu życia: jedzenie w pośpiechu, fast-foody, nadmiar gazowanych napojów, rozmawianie podczas jedzenia, spożywanie nadmiernych ilości produktów gazotwórczych (kapusta, warzywa strączkowe, smażone potrawy, czosnek, cebula), niedobór probiotyków. Wzdęcia z uczuciem przelewania w brzuchu mogą zapowiadać biegunkę np. przy zatruciu pokarmowym, a także być oznaką alergii pokarmowej lub nietolerancji np. laktozy. Dlatego też powinniśmy bacznie obserwować reakcje naszego organizmu na dostarczany mu pokarm, zwłaszcza teraz w dobie „chemizacji” żywności.



Stolce ołówkowate

To bardzo groźny objaw. Stolce ołówkowate to stolce o wąskim przekroju zbliżonym do przekroju ołówka. Takie stolce występują wtedy gdy w jelitach pojawia się jakaś przeszkoda, którą zwykle jest guz (nowotwór). Wówczas światło jelita jest zmniejszone, w związku z czym zmniejsza się średnica pasma stolca. Stolcom ołówkowatym towarzyszy często brak satysfakcji po oddaniu stolca – czyli uczucie niepełnego wypróżnienia się. Ponadto stolce ołówkowate mogą występować w przypadku stanów i zmian zapalnych oraz blizn w obrębie odbytu. W celu diagnostycznym pierwszym badaniem powinno być badanie per rectum (przez odbyt).



Biały język

Często lekceważymy ten objaw, który jednak wskazuje na kandydozę przewodu pokarmowego. Kandydoza to zakażenie śluzówki grzybami drożdżakowymi Candida albicans. Oprócz nieestetycznego białego języka w przebiegu kandydozy obserwuje się także wiele innych niepokojących objawów, jak np. niestrawność, wzdęcia, odbijania, czy wreszcie złe samopoczucie i ciągłe zmęczenie. W leczeniu kandydozy stosowane są leki przeciwgrzybiczne np. nystatyna, a także specjalna dieta (wyeliminowanie słodyczy, używek, pewnych owoców, pieczywa) i preparaty naturalne, m.in. liść oliwny, kurkuma, oregano i galaretka z aloesu.



Krwiste lub fusowate wymioty i smoliste stolce

Są wynikiem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, zwykle z wrzodów żołądka. Wymioty mogą być krwiste (czerwone, obfite) lub fusowate (jak nazwa wskazuje przypominają swoim wyglądem fusy kawy), natomiast stolce przeważnie mają czarny (smolisty) kolor. Jeśli dojdzie do masywnych krwawień z wrzodów żołądka, wówczas pojawiają się jeszcze objawy tzw. wstrząsu hipowolemicznego: przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zblednięcie ciała, znaczne osłabienie, zimny pot. Osoba chora wymaga wówczas pilnej pomocy lekarza!