Ponad 95 % spotykanych u kobiet torbieli jajników ma charakter łagodny

Czasami zdarza się jednak, na szczęście bardzo rzadko, że rozpoznana torbiel jajnika ma charakter nowotworowy. Ryzyko to jest większe u kobiet w wieku pomenopauzalnym. Podejrzenie zmiany złośliwej można wysunąć zazwyczaj już podczas stwierdzenia jej obecności w badaniu USG. Zmiany nowotworowe częściej mają bardziej litą strukturę niż łagodne torbiele, a także częściej od nich są poprzedzielane przegrodami. Z rozwojem nowotworu koreluje podwyższone stężenie białka CA125 we krwi. Poziom CA125 wzrasta w raku jajnika, jednak trzeba pamiętać, że także w innych chorobach może być nieprawidłowy, np. w endometriozie lub stanach zapalnych przydatków.

Torbiel nowotworowa

Torbiele o charakterze nowotworowym to najczęściej torbiele dermoidalne (skórzaste), zwane także potworniakami. Nazwa „potworniak” może być bardzo myląca i nasuwać na myśl zmianę złośliwą, w rzeczywistości większość tych nowotworów ma charakter łagodny. Mimo to nie wolno takiej zmiany lekceważyć. Bardzo rzadko zdarza się tzw. rak potworniakowy. Nazwa „potworniak” pochodzi od wyglądu torbieli, ponieważ, jako że rozwija się ona z komórek mogących różnicować się w różne tkanki, często zawiera w swoim wnętrzu włosy, zęby, czy skórę. Torbiele skórzaste nierzadko osiągają znaczne rozmiary, dochodzące nawet do kilkudziesięciu centymetrów i w związku z tym, uciskając na inne narządy w jamie brzusznej, są przyczyną dolegliwości bólowych, problemów z wypróżnianiem oraz zwiększonego parcia na mocz. Mogą także być przyczyną podobnych powikłań jak inne torbiele, a więc ulegać skrętowi lub pęknięciu. Bywa również, że potworniaki nie dają żadnych objawów i są wykrywane przypadkowo podczas badania USG z innego powodu.

Zabieg operacyjny

Wykryta torbiel skórzasta powinna być w całości usunięta chirurgicznie i poddana badaniu histopatologicznemu. Ponieważ, jak wspomniano, potworniaki są zazwyczaj łagodne, nie ma konieczności stosowania po operacji dodatkowej radio- czy chemioterapii. Im wcześniej pacjentka zdecyduje się na operację i im mniejsza jest torbiel, tym mniejszy zakres zabiegu i tym większe szanse na zachowanie jajnika po stronie zmiany. Po zabiegu należy przestrzegać regularnych wizyt kontrolnych, gdyż istnieje zwiększone ryzyko ponownego pojawienia się torbieli na tym samym jajniku lub po przeciwnej stronie.

