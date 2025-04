Gdy wstaje dzień, budzisz się do pracy. Pod wieczór zaś zwalniasz tempo i szykujesz się do snu. Ten rytuał w dużej mierze podlega biologicznemu zegarowi. Wyznacza on organizmowi rytm, zgodnie z którym o określonych porach nasila się praca poszczególnych organów, wzrasta produkcja hormonów czy zdolność do przemiany materii. Wiedząc, jak dokładnie działa ten mechanizm, możesz dostosować do niego swój harmonogram dnia. Dzięki temu poprawi się twoje samopoczucie i zdrowie. Oto wskazówki, które pomogą ci osiągnąć cel.

O poranku

- Około godziny 5 organizm zaczyna przestawiać się na dzienny szybszy rytm. Stopniowo wzrasta temperatura ciała i przyspiesza produkcja hormonów – zwłaszcza testosteronu. To pod jego wpływem wielu panów ma rano największą ochotę na seks.

- Między godziną 5 a 7 nasilają się ruchy jelit. Jeśli cierpisz na zaparcia – to dobra pora na odwiedzenie toalety!

- Około godziny 6–7 powinnaś tryskać już wigorem. Możesz się wtedy uporać z przyniesioną do domu pracą – na podwyższone obroty wchodzi bowiem mózg. Ale uwaga! Nie sięgaj teraz po papierosa ani alkohol – zawarte w nich toksyny dwukrotnie szybciej przenikają do krwi.

- Godziny od 7 do 9 to odpowiedni czas na bogate w węglowodany śniadanie (np. kanapki z razowego pieczywa z miodem). To, co zjesz, nie „pójdzie w biodra”, lecz zamieni się w energię.

- Między godziną 9 a 10 jest najwyższe ryzyko wystąpienia ataku serca. By je zmniejszyć, pamiętaj o zażyciu przepisanych przez lekarza środków (np. na obniżenie ciśnienia).

Przed południem

- Od godziny 10 do 12 najlepiej działa tzw. pamięć krótkotrwała, masz też wyjątkową zdolność koncentracji i łatwiej radzisz sobie ze stresem. Wykorzystaj to, np. umawiając się właśnie o tej porze dnia na ważne rozmowy czy służbowe spotkania. Jeśli nie zdążysz załatwić tych spraw przed godz. 13, odłóż je na późne popołudnie.

- Około godziny 11 wigor odzyskuje serce – w szczytowej formie będzie do godziny 13.

- Po godzinie 12 zjedz II śniadanie lub wczesny obiad. Posiłek nie będzie ci zalegał w żołądku, bo ok. południa wzmaga się produkcja soków trawiennych. Potem zaś (od 13 do 15) najlepiej przyswajają się składniki odżywcze.

Po południu

- Po godzinie 13 masz największą odporność na ból. Jeśli możesz, teraz właśnie idź do dentysty.

- Między godziną 13 a 15 możesz odczuwać znużenie i problemy z koncentracją. Wykorzystaj ten czas na lżejsze, niewymagające skupienia zajęcia.

- Po godzinie 16 wróć do intensywnej pracy. Wtedy mózg działa wydajnie. Dobrze idzie mu przetwarzanie wcześniej zdobytych informacji. Gromadzi je w pamięci długotrwałej – to w niej zachowuje się wiedza i wspomnienia.

- Między godziną 16 a 18 warto chociaż 30 minut poświęcić na ćwiczenia. Jesteś teraz w najlepszym nastroju i formie. Nadal sprawnie działa też twoja przemiana materii, szybko więc spalisz nadliczbowe kalorie.

- Po godzinie 17 możesz umówić się ze znajomymi na drinka. Masz teraz najlepszą tolerancję na alkohol, a nerki szybko odfiltrowują toksyny.



Wieczorem

- Od godziny 18 twój organizm zaczyna stopniowo spowalniać obroty. Obniża się przemiana materii i produkcja kwasów żołądkowych. Lepiej nie zwlekaj z kolacją, bo nie zdążysz jej strawić przed położeniem się spać. To zaś zaburzy ci nocny odpoczynek.

- Po godzinie 19 spada ciśnienie krwi. To odpowiedni moment na leki obniżające cholesterol (ich długofalowe działanie potrwa aż do rana – zmniejszając ryzyko problemów sercowo-naczyniowych). O tej porze maleje też odporność na ból. Mogą więc bardziej dawać się we znaki dolegliwości reumatyczne.

- Między godziną 20 a 21 najlepiej przyswajasz antybiotyki. Jeśli musisz je przyjmować, zrób to właśnie teraz.

W nocy

- O godzinie 22 warto się już położyć do łóżka, bo ciało potrzebuje na regenerację 7–8 godzin snu.

- Między godziną 23 a 24 spada produkcja hormonów (również tych odpowiedzialnych za stres) i intensywnie odnawia się skóra.

- Od godziny 1 do 3 jesteś najbardziej wrażliwa na zimno – nie zostawiaj więc na noc otwartego na oścież okna.

- Od godziny 3 do 5 regenerują się płuca, wzmaga się też ilość wytwarzanej przez błony śluzowe wydzieliny. Jeśli złapałaś katar, teraz właśnie może się on nasilić.