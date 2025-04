W Polsce mieszka około 2500 osób, które mają ponad 100 lat i grono to stale się powiększa. W czym tkwi sekret długowieczności? W dużej mierze w genach. Naturę warto jednak wesprzeć – zachowując organizm w dobrej kondycji. Oto liczby, które mogą ci w tym pomóc.

1 dzień

– w sumie tyle czasu w ciągu roku wystarczy poświęcić na zrobienie podstawowych badań. Kontrola taka pozwala ocenić kondycję organizmu, by – w razie potrzeby – zapobiec chorobie lub podjąć leczenie, gdy jest najskuteczniejsze. Dlatego, nawet jeśli czujesz się świetnie, postaraj się co roku zbadać poziom cholesterolu i glukozy we krwi, zmierzyć ciśnienie, oddać do analizy mocz i krew (morfologia i OB).

2 razy w tygodniu

– z taką częstotliwością warto uprawiać seks. Podczas miłosnego aktu wytwarzane są bowiem hormony poprawiające nastrój (endorfiny i serotonina), przyspiesza też krążenie krwi. W efekcie ciało jest lepiej dotlenione i odżywione. Liczba 2 ma w wypadku seksu również dodatkowe znaczenie. Jeśli staracie się o dziecko, współżyjcie co 2 dni. To pomoże wam trafić w dni płodne (nawet przy nieregularnych cyklach). Poza tym kochanie się z takimi przerwami pozwala na wytworzenie dobrej jakości nasienia.

3 minuty

– chociaż tyle czasu (2–3 razy dziennie) poświęć na mycie zębów. To ważne, bo namnażające się w jamie ustnej bakterie przyczyniają się nie tylko do rozwoju próchnicy i paradontozy. Mogą też przenikać do krwiobiegu i powodować infekcje zagrażające np. sercu.

4 cm

– obniżenie wzrostu o tyle centymetrów świadczy zwykle o zwyrodnieniach, a nawet złamaniach w obrębie kręgosłupa. Zmiany takie powstają najczęściej u osób starszych (głównie kobiet) i wynikają z osteoporozy. Zatem... zmierz swoją mamę i jeśli odnotujesz taką (lub większą) różnicę w jej wzroście,koniecznie powiedzcie o tym lekarzowi. Powinien on wtedy wystawić skierowanie na badanie gęstości kości, czyli densytometrię.

6 mm

– taka lub większa różnica w obwodach nóg, mierzonych rano i wieczorem, może świadczyć o zaburzeniach krążenia. To zaś prowadzi do powstawania żylaków. Aby sprawdzić, czy dotyczy cię ten problem, przez trzy kolejne dni, po przebudzeniu

i przed pójściem spać, mierz obwód prawej i lewej kostki (w najwęższym miejscu), a także obwód prawej i lewej łydki – 10 cm poniżej kolana. Wyniki zapisuj w tabelce (znajdziesz ją na dole strony). Gdyby przekraczały normę, powiedz o tym lekarzowi.

W razie potrzeby skieruje cię on na USG Dopplera. Badanie to pozwala ocenić przepływ krwi w żyłach nóg.

20 minut

– jeśli w ciągu takiego czasu od położenia się do łóżka nie możesz zasnąć, wstań. Przewracanie się z boku na bok tylko nasili problem. Połóż się ponownie, gdy poczujesz się senna. Zanim to nastąpi, masz czas na to, by zapewnić sobie lepsze warunki do zasypiania: wywietrz sypialnię, a potem zaciemnij okna, wyłącz radio, wypij uspokajający napar z melisy (czubatą łyżeczkę ziół zalej szklanką wrzątku, przykryj na 15 minut), odpręż się... Nie siadaj przed telewizorem czy komputerem, nie czytaj też książki – koncentrowanie się na tych czynnościach zmusza mózg do intensywniejszej pracy

i oddala potrzebę snu.

50 lat

– w takim przeciętnie wieku Polki przechodzą menopauzę. Zanim organizm przyzwyczai się do niższego poziomu hormonów płciowych we krwi, mija kilka lat. W tym czasie mogą ci dokuczać związane z przekwitaniem dolegliwości (np. skłonność do depresji, uderzenia gorąca). Wzrasta też ryzyko chorób układu krążenia, osteoporozy czy nowotworów. Dlatego tak ważne jest, byś przynajmniej raz w roku chodziła na kontrolne badania do lekarza rodzinnego (patrz punkt 1). Mimo że już nie miesiączkujesz, pamiętaj też, by nadal regularnie badać swoje piersi (np. w każdą pierwszą sobotę miesiąca) i co najmniej raz w roku odwiedzać ginekologa (choćby po ty, by zrobić kontrolną cytologię).

60 - 99 ml/dl

– taki jest prawidłowy poziom glukozy na czczo. Powtarzające się wyższe, wyniki świadczą o zagrożeniu cukrzycą lub już trwającej chorobie. Powinnaś być wtedy pod kontrolą lekarza.

A co jeśli poziom cukru jest zbyt niski? Może tak się zdarzyć po dużym wysiłku, w wyniku stresu, ale także choroby. Objawy to nasilające się osłabienie i senność. Aby odzyskać dobre samopoczucie, czym prędzej wypij pół szklanki soku lub coli (zwykłej, nie light!) albo zjedz kilka kostek cukru. Jeżeli jednak dolegliwości będą nawracać, koniecznie idź do lekarza.

80 cm

– gdy obwód pasa u kobiety przekracza ten wymiar (u mężczyzn ponad 94 cm), mówimy o otyłości brzusznej. Zwiększa ona ryzyko cukrzycy typu II i problemów z układem krążenia (miażdżycy i nadciśnienia). Na szczęście zrzucenie nadprogramowych kilogramów może zapobiec rozwojowi tych chorób.