Jeden kieliszek jeszcze nikomu nie zaszkodził

MIT Alkohol nawet w niewielkich ilościach szkodzi kobietom w ciąży (grozi uszkodzeniem płodu!) i osobom przyjmującym leki (m.in. obniżające ciśnienie, antydepresanty). Jeden kieliszek zaś może spowodować dolegliwości żołądkowe u osób, których układ pokarmowy jest wyjątkowo wrażliwy lub poważnie zakręcić w głowie komuś, kto czuje się przemęczony.

Wskazówki

Jeśli mimo ciąży masz ogromną ochotę na alkohol, spróbuj zagłuszyć ją, np. szklaneczką napoju gazowanego – bąbelki poprawią ci nastrój. Ale uważaj i na nie, bo w nadmiarze mogą powodować wzdęcia.

Szklaneczka piwa jest dobra dla nerek

PRAWDA Piwo działa moczopędnie, więc bywa polecane osobom, które cierpią na kamicę nerkową. Nie zapominaj jednak, że to również alkohol, a więc ma negatywny wpływ na inne narządy.

Wskazówki

Jeśli pijesz piwo tylko ze względu na jego właściwości moczopędne, to lepiej zastąp je wywarem z korzenia pietruszki, który działa podobnie, a nie ma skutków ubocznych.

Mieszanka trunków szybciej uderza do głowy

MIT Mieszanie alkoholi nie nasila ich działania, a jedynie powoduje, że gorzej kontrolujemy, co i ile pijemy (zazwyczaj pijemy więcej). Warto jednak wspomnieć o tym, że działanie alkoholu nasilają pite wraz z nimi napoje gazowane. Jeśli więc wódkę popijamy colą czy wodą sodową, fundujemy sobie ekstradawkę procentów.

Wskazówki

Unikaj bąbelków. Napoje gazowane zastępuj zwykłą wodą lub sokami, które przy okazji uzupełnią elektrolity. Jeśli pijesz różne trunki, rób to rozważnie i powoli, żeby nie utracić kontroli nad ilością.

Kobiety upijają się łatwiej niż mężczyźni

PRAWDA Jeszcze do niedawna uważano, że dzieje się tak z powodu mniejszej masy ciała kobiet. Okazuje się jednak, że alkohol uderza paniom szybciej do głowy, ponieważ mają one o połowę niższe stężenie enzymu, który odpowiada za jego trawienie. Jest i dobra wiadomość dla kobiet – badania potwierdzają, że krócej cierpią one z powodu kaca. Nasz organizm po prostu szybciej eliminuje alkohol z krwiobiegu. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że kobieca wątroba jest większa.

Wskazówki

Jeśli chcesz dużej zachować trzeźwość umysłu, w czasie imprezy staraj się pić między drinkami szklaneczki niegazowanej wody.

Lampka czerwonego wina służy zdrowiu

PRAWDA Czerwone wino od dawna interesuje naukowców, którzy coraz to odkrywają jego nowe dobroczynne właściwości. Już dziś wiadomo, że zawiera flawonoidy chroniące przed miażdżycą i udarami (obniżają poziom złego cholesterolu i zapobiegają tworzeniu się zakrzepów). Ponadto ma w składzie silne przeciwutleniacze (resweratrol i kwercetynę), chroniące DNA i niszczące wolne rodniki odpowiedzialne za chorobę wieńcową. Dodatkowo resweratrol znacznie spowalnia procesy starzenia komórek, dlatego wielu badaczy dostrzega w nim potencjał leku wiecznej młodości (badania nad nim ciągle trwają). Czerwone wino zawiera też potas, dzięki czemu obniża ciśnienie i wspiera pracę mięśni. A pite do posiłku ułatwia trawienie i przyswajanie substancji odżywczych.

Wskazówki

Zdrowe osoby mogą codziennie do posiłku wypijać mała lampkę wina (najwięcej flawonoidów zawierają czerwone wina francuskie z Burgundii i Bordeaux).

Witamina C pomaga uniknąć kaca

PRAWDA Sekret tkwi w jej własnościach przeciwutleniających. W czasie picia i metabolizmu alkoholu powstaje mnóstwo wolnych rodników, czyli substancji, które podtruwają nasz organizm. Witamina C potrafi je wyłapywać i unieszkodliwiać. A to powoduje, że znacznie mniej cierpimy z powodu dolegliwości poimprezowych.

Wskazówki

Przed imprezą zażyj dwie tabletki witaminy C lub połknij jedną jakiegoś zestawu witaminowego, np. Centrum lub Vigor. Alkohol wypłukuje z organizmu witaminy i składniki mineralne, dlatego takie zapasy dobrze mu zrobią. Podobną dawkę przygotuj sobie na poranek po imprezie. Dobrze byłoby także, gdybyś zjadła wtedy ciepłą zupę bogatą w witaminę C (doskonały będzie np. kapuśniak lub żurek), a potem cały dzień popijała prócz wody także świeżo wyciskane soki owocowe i warzywne.

W czasie imprezy trzeba jeść tłusto

PRAWDA Tłuszcz wydłuża czas, w którym alkohol przedostaje się do krwi. Hiszpanie na przykład mają zwyczaj wypijać przed imprezą... szklankę oliwy!

Wskazówki

Przed spotkaniem towarzyskim zjedz jajecznicę lub syte danie z dodatkiem oliwy lub oleju rzepakowego, np. porcję warzyw z grillowaną rybą.

Kto ma mocną głowę, ten może pić

MIT I to dość niebezpieczny. Na osobę, która wolno się upija, alkohol działa tak samo, jak na tę o słabej głowie. I w jednym, i drugim wypadku pity regularnie może doprowadzić do uzależnienia.

Wskazówki

Nawet jeśli wydaje ci się, że masz bardzo mocną głowę, pij z rozwagą – nie codziennie i nie w dużych ilościach. A jeśli czujesz, że picie wymyka ci się spod kontroli, szukaj pomocy wśród bliskich lub u specjalisty, np. psychologa, który oceni, czy faktycznie jest się czym martwić.