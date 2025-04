Herpes simplex virus, czyli w skrócie HSV występuje w dwóch wariantach. HSV 2 powoduje głównie zmiany na skórze i błonach śluzowych okolic intymnych i na pośladkach. Zaś HSV 1 odpowiada za powstawanie opryszczki na ustach i to ona jest najbardziej rozpowszechniona. Poznaj 8 najważniejszych faktów i mitów o opryszczce na ustach!

8 faktów i mitów o opryszczce na ustach:

1. Większość ludzi łapie wirusa opryszczki w dzieciństwie



Prawda. Pośród dorosłych ludzi aż 90 procent nosi w sobie wirusa HSV. Ponad połowa jednak zaraża się już w dzieciństwie, nim skończy 5 lat. Szczególnie narażone na infekcję jest dziecko podczas porodu (gdy matka ma aktywną opryszczkę), a także niemowlę, które chory rodzic całuje lub podaje mu oblizany przez siebie smoczek. Kolejne ulubione grupy wiekowe HSV to przedszkolaki oraz uczniowie.

2. Przed zainfekowaniem łatwo można się obronić



Mit. Niestety, choć wypełnione płynem pęcherzyki, powstałe po ich pęknięciu nadżerki czy strupki rzeczywiście zawierają największe stężenie wirusa, to zarazić się nim można również wcześniej – nim dojdzie do wykwitów skórnych. Poza tym wcale nie jest konieczny bezpośredni kontakt z chorym. Wystarczy wziąć od niego kęs kanapki, napić się z jego kubka czy skorzystać z ręcznika, którym wycierał twarz... Warto więc zachowywać szczególne środki ostrożności (przede wszystkim dbać o higienę). Nawet wtedy jednak trzeba się liczyć z tym, że może to nie poskutkować.

3. Kto raz się zarazi, będzie miał opryszczkę zawsze!



Prawda. Na razie nie ma bowiem sposobu, by definitywnie zwalczyć wirusa. Gdy przeniknie on przez błony śluzowe lub uszkodzoną skórę, chowa się w zwojach zakończeń nerwowych. To „baza wypadowa”, z której wirus w każdej chwili może zaatakować ponownie. Gdy to nastąpi, mówimy w nawrocie choroby.

4. Od razu widać, że doszło do infekcji



Mit. Podczas pierwszego kontaktu z wirusem u większości osób w ogóle nie występują żadne objawy. Jedynie u 10–20 procent pierwotna infekcja daje o sobie znać. Ujawnia się ok. 2–12 dni od zakażenia, może przebiegać wyjątkowo silnie, trwać nawet do 3 tygodni, powodować dość głębokie i rozległe zmiany na skórze oraz błonach śluzowych, gorączkę, bóle głowy i mięśni.

5. Osłabienie powoduje nawroty choroby



Prawda. Co ciekawe, u każdej osoby poziom osłabienia koniecznego do aktywacji wirusa może być nieco inny. Dlatego niektórzy walczą z opryszczką zaledwie raz na parę lat, np. po długotrwałej, zbyt restrykcyjnej diecie czy poważnej, wyniszczającej organizm chorobie. Innym zaś wystarczy osłabienie spowodowane przez stres, alergię, przegrzanie się czy przemarznięcie albo sam fakt, że, np. spodziewają się miesiączki lub właśnie mają bardziej bolesny okres. Znając z doświadczenia poziom swojej wrażliwości na wirusa opryszczki, warto więc odpowiednio o siebie zadbać.

6. Opryszczką można zarazić samego siebie



Prawda. Jeżeli masz opryszczkę, być może zauważyłaś, że pęcherzyki pojawiają się zwykle w tym samym miejscu. To tutaj przeniknął przez skórę lub błony śluzowe wirus, gdy pierwszy raz cię zaatakował. Jednak wystarczy, że dotknie pęcherzyków (zwłaszcza sączących się), zapomni o umyciu rąk i potrze inne, podatne na zainfekowanie miejsce, np. błony śluzowe (również oczy!) czy podrażnioną lub uszkodzona skórę. Uwaga! Mimo że opryszczka dzieli się na wargową (HSV 1) i okolic intymnych (HSV 2), wirusy potrafią się zaaklimatyzować także w innych, nie przypisanych im miejscach, np. podczas seksu oralnego można przenieść wirusa HSV 2 w okolice ust albo wirusa HSV 1 na narządy płciowe.

7. Domowe sposoby pomogą zaleczyć objawy opryszki na ustach



Mit. W Internecie można znaleźć mnóstwo porad na ten temat, np. że pęcherzyki warto smarować pastą do zębów, przecierać cebulą czy roztworem octu. Niestety, skuteczność takich terapii jest wątpliwa. Nawet, jeśli u jednej osoby coś spowoduje szybsze przysychanie wykwitów, u innej może doprowadzić do podrażnienia skóry i zaognienia lub rozniesienia zmian. Co więcej, w przeciwieństwie do farmaceutyków, domowe mikstury nie zapobiegają nawrotom choroby. Skutek? Atak opryszczki trwa 7–10 dni, czyli tyle samo, jak bez stosowania żadnych specyfików.

8. Z opryszczką na ustach należy się udać do lekarza



Prawda. Aby uchronić się przed opryszczką, warto udać się do lekarza, który być może zaleci lek przeciwwirusowy w tabletkach. Jeśli zostanie on zastosowany zaraz po pojawieniu się pierwszych objawów (swędzenie, pieczenie) istnieje duża szansa, że widoczne zmiany na ustach wcale się nie pojawią! Oczywiście, jeśli już są widoczne, powinniśmy także zastosować lek, aby skrócić czas trwania choroby i złagodzić jej przebieg. Stosowanie leków miejscowych: kremów, maści czy domowe sposoby (przykładanie cebuli) mogą jedynie zmniejszyć objawy, ale nie zapobiegają nawrotom opryszczki. Dlatego ważne jest, by po poradę zgłosić się do lekarza specjalisty.

Zakażenie opryszczką jest niebezpieczne dla małych dzieci. Jeśli osoba zarażona opryszczką przebywa w otoczeniu dzieci, niezwłocznie powinna zgłosić się do lekarza.

