Jak przetrwać zakrapianą imprezę?

Zbliża się oczekiwany przez każdego okres karnawałowy. Duża część z nas zapewne uczci go bardzo hucznie. Zabawę, jak zwykle, umili nam odrobina (?) mocniejszych napojów. Różnie nasz organizm reaguje na różne dawki alkoholu. Jedni mogą pochłaniać tzw. „morze wódki”, a innym starczy kilka kieliszków, by świat zaczął być piękniejszy i kręcić się dookoła.

Jest kilka sposobów by opóźnić działanie alkoholu. Oczywiście nie na wszystkich zadziałają jednakowo. Jednak, aby zapobiec upojeniu alkoholowemu i jego mało przyjemnym, a często i tragicznym późniejszym skutkom, najlepiej stosować uniwersalną zasadę umiaru. Lepiej wypić symbolicznie, aniżeli potem odświeżać pamięć wspomnieniami współimprezowiczów.

Co robić przed całym zajściem, a czego unikać?

Niejedna osoba przyzna, że picie alkoholu „na pusty żołądek” nie jest zbyt mądrym posunięciem. Tradycyjnie warto zrobić sobie „podkład” z kalorycznych, niewzdymających posiłków. Tu najlepiej uraczyć się rosołem, gulaszem i innym daniem mięsnym.

Z zabiegów czysto kosmetycznych – przed imprezą raczej wybierzmy chłodniejszy prysznic, niż relaks podczas długotrwałej ciepłej kąpieli.

Również garderobę powinniśmy dostosować do potrzeb. Najkorzystniej ubrać się „na cebulkę”. Wówczas łatwiej będzie się dostosowywać się do „wahań temperatury ciała” po spożyciu alkoholu. Przesadnie nie należy się rozbierać, ponieważ, jak wiemy – alkohol działa mimo wszystko wychładzająco, a nie rozgrzewająco – jak mylnie często odczuwamy.

Przed imprezą trzeba też ustalić jaki trunek będzie preferowany. Lepiej pić jeden rodzaj alkoholu, a więc albo wódkę, albo wino, albo piwo. Musi on być sprawdzony i nie może pochodzić z niepewnego źródła. Nie warto eksperymentować z niesprawdzonymi i wcześniej niewypróbowanymi trunkami („domowymi wyrobami”).

Poza tym wszystkim, grunt to dobre i zaufane towarzystwo – zatem udając się na imprezę, rozeznajmy się, czy nie będzie wśród zaproszonych „niepewnych osób”.

Jak pić?

Zdradliwe zwykle są przekąski. Lepiej unikać pieczywa, które wchłania alkohol podobnie jak gąbka wodę. Zrezygnujmy także z wędzonych produktów garmażeryjnych i potraw wzdymających. Powodują one odbijania, które czasem owocują wcześniejszą lub późniejszą inwersją pokarmu z żołądka do środowiska zewnętrznego.

Surowe owoce również nie są odpowiednią „zagryzką”, ponieważ mają zdolność do fermentowania.

Krążą pogłoski o tym, by kieliszka wódki nie popijać żadnym płynem. Jednak aby zapobiec popularnie zwanemu „kacowi”, lepiej spożywać soki, które zawierają cukry (jabłkowy, pomarańczowy, a także cola). Niektórzy też „zalecają” popicie kieliszka wodą mineralną. Alkohol można także popijać zwykłą, czarną herbatą. Wszelkie tanie, syntetyczne oranżady i „nibysoki” są zdradliwe.

Jeżeli powoli zaczynamy odczuwać działania niepożądane alkoholu, koniecznie zaprzestańmy dalszego jego spożywania. Początkowo zwykle są to zaburzenia mowy, szum w głowie, uczucie drętwienia policzków i plątania się języka, seplenienie, pojawienie się wypieków i „lekka euforia”. Jednak prawie każdy sam najlepiej wie, kiedy potocznie mówiąc „ma dość”. Zdrowiej i kulturalniej jest wcześniej zakończyć picie alkoholu.

Podczas zakrapianej imprezy raczej powinniśmy się ruszać, np. taniec. Często też krótki spacer przynosi poprawę samopoczucia po wypiciu większych ilości alkoholu. Jednak częste zmiany temperatury bywają „dobijające” dla człowieka.

Co hamuje wchłanianie alkoholu?

Sprawdzonym środkiem, który hamuje wchłanianie alkoholu z przewodu pokarmowego jest znany nam wszystkim węgiel aktywowany (Carbo medicinalis).

Jeżeli mamy w planach alkoholową imprezę, wówczas przed nią możemy sobie zaserwować 2 tabletki takiego węgla, w trakcie spożywania alkoholu kolejne 2 oraz 2 po. Przy czym ważne jest, aby przyjąć także więcej płynów. Węgiel aktywowany może spowodować zaparcia.

Ważną informacją dla kobiet stosujących antykoncepcję jest fakt, że estrogeny wpływają na spowolnienie przemian metabolicznych alkoholu. Jednak trzeba się liczyć z tym, że objawy upojenia alkoholowego i tak wystąpią (zaburzenia równowagi, koncentracji uwagi).

Pamiętajmy, że przyjmując jakiekolwiek leki, najpierw należy sprawdzić ich interakcje z alkoholem lub poradzić się farmaceuty/lekarza w tej sprawie. Najlepiej gdy zrezygnujemy z łączenia ich z alkoholem. Zniszczyć sobie zdrowie (lub nawet stracić życie) jest bardzo łatwo, ale odbudować je o wiele trudniej.

Po...

Po imprezie warto uzupełnić płyny. Może to być woda mineralna, ale niegazowana, herbata lub soki owocowe. Spożycie większej ilości płynów pomoże w wypłukaniu alkoholu z organizmu. Wodę można dodatkowo „wzbogacić” glukozą.

Pamiętajmy, że można się bawić równie dobrze bez alkoholu. Jest to nie tylko ekonomiczne, ale i oszczędza nam ilości niepotrzebnych zdarzeń. Alkohol pity bez kontroli bywa częstą przyczyną tragedii. Ponadto jest również substancją uzależniającą.

Osoby z tzw „mocną głową” niestety jedynie chwilowo mogą być z tego dumne, bowiem częściej zapadają na schorzenia wątroby (marskość wątroby, wiodąca do raka).

Jednorazową dawką alkoholu dla kobiet jest 2 do 3 jednostki alkoholu, a u mężczyzn 3 do 4. Jedna jednostka to np. kieliszek 25 mililitrowy wódki. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Katarzyna Ziaja