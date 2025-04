Bolesna i przykra dolegliwość, czyli zaparcia w ciąży, dotyka większość ciężarnych. Są one wynikiem zmian hormonalnych, ale w dużej mierze również diety. Dlatego chcąc zwalczyć zaparcia w ciąży zobacz, co powinnaś jeść i przyjmować.

Zaparcia w ciąży to zaburzenia pracy jelit, które dopadają ok. 40% ciężarnych (które przyznają się do tego lekarzowi prowadzącemu). Wstydliwy problem zatwardzenia w ciąży jest często ukrywany przez kobiety, a niesłusznie - trudności z wypróżnieniem mogą skutkować powstawaniem bolesnych hemoroidów w ciąży, które pozostaną również po porodzie. Ich widocznym objawem jest m.in. krew z odbytu.

Jeśli wstydzisz się prosić lekarza o receptę np. na czopki glicerynowe, postaraj się zadbać o swoją dietę oraz aktywność fizyczną na własną rękę, gdy tylko dostrzeżesz problem. Nie bagatelizuj go - zaparcia w ciąży to częsta przypadłość (zwł. w II i III trymestrze), którą sterują hormony (głównie progesteron) wpływające na spowolnienie procesu trawienia. Niemniej jednak to, czy zaparcia będą się pojawiać i czy pozostaną z tobą na dłużej, w dużej mierze zależy od ciebie.

Powstawaniu zaparć sprzyjają:

siedzący i pasywny tryb życia,

spożywanie produktów ubogich w błonnik,

zbyt mała ilość przyjmowanych płynów,

nieregularność spożywania posiłków,

spożywanie ciężkostrawnych dań, słodyczy, napojów gazowanych,

dieta uboga w warzywa i owoce,

suplementacja żelaza w ciąży.

Co na zaparcia w ciąży? Przydadzą ci się produkty, które powinnaś mieć w swojej kuchni i wdrożyć je do codziennej diety. Kluczem jest spożywanie błonnika, ale nie należy przesadzić, bo paradoksalnie może to pogorszyć sytuację. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zaleca, by spożywanie błonnika pokarmowego u dorosłych osób wynosiło 25 g/dobę, a granicą jest 20-40 g dziennie. Do „spożywczych” sposobów na zaparcia należą:

kasze: gryczana, jęczmienna, pęczak,

ryż, płatki ryżowe,

pełnoziarniste pieczywo,

otręby: pszenne, owsiane, żytnie,

świeże i suszone owoce: śliwki, jabłka, morele, winogrona, jagody, truskawki, maliny, jeżyny,

warzywa: seler, brokuł, szparagi, marchew, kapusta i inne,

pestki dyni, słonecznika,

naturalne probiotyki: kefiry, maślanki, jogurty naturalne,

kiszonki.

Jeśli nie jesteś przekonana, że samodzielnie potrafisz wdrożyć prawidłowe zasady żywienia do swojego menu, polecamy przykładową dietę bogatoresztkową na zaparcia w ciąży. Uwaga: w tej diecie spożycie błonnika pokarmowego zwiększa się stopniowo aż do 40-50 g na dobę, więc warto ją modyfikować na swoje potrzeby. Początkowo może boleć cię brzuch, ale błonnik w diecie kobiety w ciąży jest bardzo ważny. W artykule czytamy:

Szczególnie ważną rolę spełnia frakcja błonnika, nazywana nierozpuszczalną w wodzie. Ten rodzaj błonnika zwiększa masy kałowe oraz znacząco pobudza perystaltykę jelit, co przyspiesza i ułatwia wypróżnienia. Drugą bardzo ważną frakcją jest błonnik pokarmowy rozpuszczalny w wodzie, którego głównym zadaniem jest wiązanie wody. Dzięki temu treść pokarmowa jest lepiej nawilżona i łatwiej przesuwa się wzdłuż jelit - pisze w artykule mgr inż. Barbara Dąbrowska, dietetyk polki.pl.

Redukcji zaparć w ciąży sprzyja siemię lniane, choć jest ono niechętnie przyjmowane. 1-2 łyżki siemienia dziennie wspiera nie tylko trawienie, lecz także gospodarkę hormonalną, działa przeciwnowotworowo i jest bogactwem aminokwasów, witamin i błonnika. Pod postacią półpłynną (kisiel z siemienia lnianego) siemię jest nieatrakcyjne do spożycia, ale warto je jeść jako:

dodatek do kanapek i sałatek,

element deserów, np. zamiast nasion chia,

składnik wypiekanego chleba,

sproszkowane nasiona lnu można dodawać do jogurtów, kefirów i owsianek.

Zaparcia w ciąży wymuszają wzbogacenie diety o zdrową żywność, ale kluczem do sukcesu eliminacji zatwardzeń są też inne sposoby, które ciężarnym czasem trudno realizować. Chodzi o aktywność w ciąży, która jest zalecana przez cały jej okres w stopniu umiarkowanym, konsultowanym z lekarzem oraz dostosowanym do trymestru.

Problemy z wypróżnianiem pomoże wyeliminować lub znacznie ograniczyć:

regularna, codzienna lekka aktywność ruchowa, np. spacer,

taniec,

pływanie,

joga,

pilates.

Masz wątpliwości, czy dobrze wykonujesz ćwiczenia? Zerknij na poradnik, jak ćwiczyć w II i II trymestrze ciąży, by nie zaszkodzić sobie ani dziecku. W dużej mierze celem ćwiczeń jest zachowanie dobrej kondycji, zwiększenie ruchomości kręgosłupa oraz stawów biodrowych, które odgrywają kluczową rolę przy porodzie. Nie bez znaczenia jest też poprawa oddechu, zwiększenie wentylacji płuc oraz poprawa ukrwienia. Aktywność fizyczna w ciąży jest dedykowana każdej ciężarnej, a zaparcia w ciąży to jeden z dodatkowych powodów do jej uprawiania.

Czopki glicerynowe w ciąży to jeden doraźnych sposobów na zaparcia. Pomagają złagodzić objawy, ale nie zwalczą dolegliwości. Aplikuje się je doodbytniczo, zazwyczaj przez ok. 7 dni. Ich zadaniem jest podrażnienie jelita grubego, co skutkuje jego wzmożoną pracą. Długotrwałe stosowanie czopków glicerynowych może skutkować podrażnieniem śluzówki jelita, a w konsekwencji odruchowego zaciskania zwieracza. Podsumowując: można zaszkodzić sobie jeszcze bardziej.

Kiedy nie można przyjmować czopków w ciąży:

jeśli występują ostre bóle brzucha,

jeśli występują stany zapalne jelita cienkiego i grubego,

przy zapaleniu wyrostka robaczkowego.

Możliwe, że nie masz nawet świadomości, że cierpisz też na hemoroidy w ciąży - guzki krwawnicze odbytu. Po konsultacji w aptece prawdopodobnie zostaną ci zalecone popularne czopki na hemoroidy, które zminimalizują problem, ale tu również bardzo ważna jest prewencja i stosowanie się do diety i zaleceń.

Popularnym środkiem pomagającym uporać się z zaparciami, jest laktuloza (lactulosum). Musisz jednak wiedzieć, że laktuloza w ciąży nie powinna być stosowana na własną rękę (przeczytasz to też na ulotce). Laktuloza to syntetyczny dwucukier: galaktoza i fruktoza.

Po dotarciu do jelita grubego zostaje poddana rozkładowi, co przyczynia się przyczyniają się do zwiększenia ilości wody w jelicie grubym i w efekcie zmiękczenie mas kałowych. Lactulosum w ciąży stosuje się jedynie po konsultacji z lekarzem.

Tekst na podstawie artykułu opublikowanego 26.01.2012.

