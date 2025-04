Spis treści:

Przepuklina pachwinowa to wynik osłabienia lub przedarcia powłok jamy brzusznej, w efekcie czego uchyłek otrzewnej razem z fragmentem jelita wysuwa się poza jamę brzuszną, w okolicę pachwiny.

Przyczyną takich powikłań najczęściej jest uraz lub nadmierny wysiłek fizyczny, a także poród. Statystycznie częściej na przepukliną pachwinową cierpią mężczyźni.

Wyróżniamy dwa typy przepukliny pachwinowej:

Początkowym objawem przepukliny pachwinowej są bóle w okolicy pachwiny. Nasilają się one w czasie wysiłku fizycznego, śmiechu. Niektórym doskwiera również rodzaj uczucia ciężaru w podbrzuszu.

Charakterystyczne dla tego rodzaju przepukliny są również zaparcia (zioła na zaparcia). Gdy choroba jest bardziej zaawansowana w okolicy pachwiny pojawia się miękki guzek, który uwypukla się i chowa. Z czasem guzek staje się stale widoczny.