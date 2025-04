Spis treści:

Ból pod prawą i lewą łopatką jest rodzajem bólu mięśniowo-szkieletowego, często spowodowanym napięciem i nadwyrężeniem mięśni górnej części pleców. Istnieją też inne potencjalne przyczyny, a niektóre z nich są groźne. Objaw może wynikać z procesu chorobowego, który obejmuje mięśnie, stawy, ścięgna czy krążki międzykręgowe (dyski).

Nadwyrężenie mięśni

Długotrwała praca w jednej pozycji, podnoszenie ciężarów lub uraz mogą spowodować nadwyrężenie mięśni po lewej lub prawej stronie pod łopatką. Powoduje to stan zapalny oraz ostry ból tej okolicy.

Nieprawidłowa postawa

Inną przyczyną bólu pod łopatką jest przyjmowanie złej postawy, zwykle podczas długotrwałej pracy przy biurku, co powoduje nierównomierne obciążenie struktur wokół kręgosłupa i przeciążenie samego kręgosłupa. W rezultacie może dochodzić do rozwoju stanu zapalnego, a w dłuższej perspektywie zmian zwyrodnieniowych. Mogą pojawiać się inne objawy: mrowienie i drętwienie rąk, uczucie osłabienia mięśni rąk i bóle głowy.

Niedopasowany materac

Dorosła osoba przesypia około 30% swojego życia, dlatego nieprawidłowo dopasowany materac czy poduszka mogą być przyczyną powracającego bólu pod łopatką. Asortyment materacy jest bardzo szeroki i warto skonsultować się w tej sprawie z doradcą, który pomoże dobrać właściwe wyposażenie. Dobrze dobrany materac zapewnia odciążenie kręgosłupa i mięśni po całym dniu.

Uraz

Jeśli ból pod łopatką jest spowodowany urazem, to zazwyczaj wiemy, co go zapoczątkowało. Nagłe szarpnięcie, dźwignięcie, uderzenie czy upadek mogą pozostawić po sobie taki objaw. Należy udać się do lekarza, który być może zleci badania obrazowe wyjaśniające, co konkretnie jest źródłem bólu pod łopatką.

Przepuklina krążka międzykręgowego

Przepuklina krążka międzykręgowego, inaczej wypadnięcie dysku, wynika z przemieszczenia się fragmentu krążka międzykręgowego, co może prowadzić do ucisku na nerwy. W rezultacie pojawia się ból, np. pod łopatką, jeśli stan ten rozwinął się w okolicy. Dlaczego dochodzi do przepukliny krążka międzykręgowego? Przyczyn może być kilka: od nagłego zdarzenia, takiego jak dźwignięcie czy uraz, po postępujące zmiany degeneracyjne.

Choroby w obrębie jamy brzusznej

Ból pod łopatką może też być bólem przeniesionym wywołanym chorobą w obrębie jamy brzusznej. Schorzenia takie jak refluks, wrzody żołądka, zapalenie trzustki, kamica nerkowa, mogą powodować ból promieniujący do pleców.

Problemy kardiologiczne

Ból w okolicach łopatki może też być sygnałem problemów z sercem. Jest to jednak objaw mniej powszechny niż np. ból w klatce piersiowej. Możliwe kardiologiczne przyczyny bólu pod łopatką to rozwarstwienie aorty, zapalenie osierdzia albo zawał serca.

Problemy z płucami

Do bólu pod prawą lub lewą łopatką mogą przyczynić się choroby układu oddechowego. W rzadkich przypadkach taki objaw może wskazywać np. na odmę, zatorowość płucną albo raka płuc. Jednak wówczas pojawiają się zazwyczaj też inne niepokojące sygnały.

Nowotwór złośliwy

Chociaż zdarza się to bardzo rzadko, to warto pamiętać, że przewlekły ból pod łopatką może świadczyć o rozwoju różnych nowotworów. Taki objaw może powodować nie tylko rak płuc, ale też rak przełyku, rak kości czy wątroby.

Aby zmniejszyć ból pod prawą lub lewą łopatką, można zastosować sprawdzone domowe metody. W przypadku poważniejszych przyczyn, takich jak zwyrodnienie kręgosłupa czy duży uraz, konieczna jest konsultacja lekarska.

Oto co możesz zrobić, aby złagodzić ból łopatki:

Odpoczynek . Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to odciążanie kręgosłupa przez 1-2 dni, a więc powstrzymanie się od prac fizycznych i biurowych. Najlepiej do czasu aż ból ustąpi. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z aktywności, lecz ograniczenie czynności nadmiernie obciążającej kręgosłup i okoliczne mięśnie.

. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to odciążanie kręgosłupa przez 1-2 dni, a więc powstrzymanie się od prac fizycznych i biurowych. Najlepiej do czasu aż ból ustąpi. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z aktywności, lecz ograniczenie czynności nadmiernie obciążającej kręgosłup i okoliczne mięśnie. Poprawa warunków pracy . Niewielkie zmiany ergonomiczne w miejscu pracy, takie jak użycie podpórki pod plecy, dostosowanie wysokości fotela i monitora, mogą zmniejszyć odczuwanie bólu pod łopatką.

. Niewielkie zmiany ergonomiczne w miejscu pracy, takie jak użycie podpórki pod plecy, dostosowanie wysokości fotela i monitora, mogą zmniejszyć odczuwanie bólu pod łopatką. Ciepły okład lub plastry rozgrzewające . Pomogą rozluźnić napięte mięśnie i poprawią ukrwienie, a dzięki temu złagodzą ból.

. Pomogą rozluźnić napięte mięśnie i poprawią ukrwienie, a dzięki temu złagodzą ból. Chłodny okład . Przy urazach początkowo zalecany jest chłodny okład, który zmniejsza obrzęk i stan zapalny. Stosuj przez 10-15 minut 3 razy dziennie.

. Przy urazach początkowo zalecany jest chłodny okład, który zmniejsza obrzęk i stan zapalny. Stosuj przez 10-15 minut 3 razy dziennie. Masaż . Jeśli przyczyną jest napięcie mięśni, to masowanie bolącego miejsca może złagodzić ból pod łopatką. Poproś kogoś, aby wykonał delikatny masaż, udaj się do profesjonalisty lub zastosuj urządzenie masujące. Możesz wykorzystać piłkę do tenisa lub specjalną piłkę masującą (lacrosse).

. Jeśli przyczyną jest napięcie mięśni, to masowanie bolącego miejsca może złagodzić ból pod łopatką. Poproś kogoś, aby wykonał delikatny masaż, udaj się do profesjonalisty lub zastosuj urządzenie masujące. Możesz wykorzystać piłkę do tenisa lub specjalną piłkę masującą (lacrosse). Ćwiczenia . Pomocne mogą być delikatne ćwiczenia rozciągające, a z czasem należy wzmacniać mięśnie pleców oraz mięśnie brzucha, aby złagodzić ból pod łopatką.

. Pomocne mogą być delikatne ćwiczenia rozciągające, a z czasem należy wzmacniać mięśnie pleców oraz mięśnie brzucha, aby złagodzić ból pod łopatką. Wizyta u specjalisty. Można zgłosić się do fizjoterapeuty albo po prostu lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje do specjalisty. Nie zawsze można samodzielnie poradzić sobie z bólem pleców, być może konieczna jest fizjoterapia albo przyjmowanie silniejszych leków.

Ból pod łopatką może powracać, zwłaszcza jeżeli pojawia się z powodu złej postawy i długotrwałej pracy przy biurku. Aby mu zapobiegać, należy przede wszystkim zadbać o prawidłową postawę ciała i ergonomię miejsca pracy. Oprócz tego: wykonywać ćwiczenia rozciągające (sprawdź też: ćwiczenia dla osób pracujących za biurkiem), robić regularne przerwy w trakcie pracy, wzmacniać mięśnie pleców i brzucha, stosować masaż i zbilansowaną dietę. Uboga dieta prowadzi do osłabienia kości i mięśni, dlatego żywienie jest też ważnym elementem wzmacniania narządu ruchu. Aktywność fizyczna z kolei jest niezbędna dla zachowania sprawności, elastyczności i siły. Szczególnie polecane ćwiczenia w przypadku bólu pod łopatką to pływanie, gimnastyka, joga i pilates.

Do lekarza należy zgłosić się wtedy, gdy ból pod łopatką jest przewlekły, utrzymuje się tygodniami, nie ustępuje po zastosowaniu domowych metod leczenia albo pojawił się wskutek wypadku. Również wtedy, gdy występują inne niepokojące objawy, np. utrata masy ciała, trudności z oddychaniem, gorączka. One także powinny skłonić do wizyty u lekarza, ponieważ mogą świadczyć o poważnych problemach ze zdrowiem.

