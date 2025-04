RBC, PLT, WBC - o co w tym chodzi?

Morfologia krwi to jedno z najprostszych i najpowszechniejszych badań diagnostycznych. Dostarcza ono informacji o ilości i jakości komórek krwi. Do podstawowego obrazu morfologicznego należą: RBC, WBC, PLT i retikulocyty.

Otrzymując wynik zawsze zaraz zerkamy na normy i dopatrujemy się odchyleń. Jednak nie zawsze wiemy co za sobą niosą nieprawidłowości w morfologii. Budzi to niejednokrotnie lęk – przed chorobą, jej leczeniem, powikłaniami. Na szczęście czasem niektóre odchylenia są fizjologiczne lub są to skutki niewłaściwej techniki pobrania materiału do badania. Poznajmy więc tajemnice komórek krwi...

RBC – red blood cell to krwinki czerwone, odpowiedzialne m.in. za transport tlenu do komórek. Swoją barwę zawdzięczają hemoglobinie. Wartości prawidłowe wynoszą:

dla kobiet 4,5 mln/mm3

dla mężczyzn 5 mln/mm3

Wartości poniżej normy mogą występować w:

niedokrwistości (także u ciężarnych)

krwotoku

przewodnieniu (duże rozcieńczenie krwi)

zaburzeniach wchłaniania (niedożywienie)

złej czynności szpiku kostnego

chorobach nerek

nowotworach, białaczce

Natomiast wartości powyżej referencyjnych mogą sygnalizować:

wrodzoną wadę serca

nieprawidłowości w układzie oddechowym

zaburzenia czynności szpiku (nadprodukcja krwinek)

odwodnienie (także na skutek rozległych oparzeń)

czerwienicę prawdziwą

nowotwory nerek

zakażenia

Jenak wpływ na ilość krwinek mają jeszcze inne czynniki, jak np.:

dieta wegetariańska, z małą ilością żelaza i kwasu foliowego (obniżone)

spożywanie dużej ilości kawy (podwyższone)

przebywanie na dużych wysokościach, w środowisku, gdzie jest mniej tlenu (podwyższone)

trening fizyczny bądź ciężka praca fizyczna (podwyższone)

WBC – white blood cell – czyli leukocyty, to krwinki białe - odpornościowe. U zdrowego człowieka norma wynosi 4 300 – 9 000/mm3.

Obniżona ilość leukocytów (leukocytopenia) we krwi może oznaczać:

niektóre choroby wirusowe

choroby wątroby

uszkodzenie szpiku kostnego (aplazja)

kacheksję – wyniszczenie organizmu przez niektóre choroby, głównie nowotwory

Podwyższone wartości (leukocytoza) mogą być skutkiem:

toczącego się w organizmie stanu zapalnego, gorączki

posocznicy

białaczki

przyjmowania leków

Leukocytoza jest również obserwowana w ciąży, po gorącej kąpieli, obfitym posiłku, wysiłku fizycznym, w stresie, w głodzie oraz przy bólach zębów.

PLT – platelets – trombocyty to płytki krwi, odpowiedzialne za jej krzepnięcie. Ich liczba powinna mieścić się w przedziale 150 000 – 300 000/mm3

Trombocytoza, czyli podniesiona liczba PLT może się ujawnić:

w przewlekłych zakażeniach

przy niedoborze żelaza

po splenektomii (usunięcie śledziony)

nadpłytkowości samoistnej

przy błędach w pobieraniu krwi do badania

a także w ciąży i po wysiłku fizycznym.

Trombocytopenia – obniżenie wartości PLT może być spowodowane:

zaburzeniami funkcji szpiku (przerzuty raków, białaczki)

przyjmowaniem leków przeciwbólowych oraz antybiotyków

chorobami autoimmunologicznymi

destrukcją przez toksyny bakteryjne

zakażeniami nerek

krwotokami i rozległymi oparzeniami

Retikulocyty to niedojrzałe postacie erytrocytów – krwinek czerwonych. W zdrowym organizmie jest ich do 15‰ całkowitej liczby erytrocytów.

Retikulocytoza to za duża liczba retikulocytów zwykle zauważalna jest:

przy niszczeniu krwinek czerwonych (hemolizie)

w nadkrwistości, nowotworach, krwotokach

przy złej terapii środkami krwiotwórczymi, żelazem, witaminą B12, kwasem foliowym

po usunięciu śledziony

Retikulopenia – zbyt niska liczba retikulocytów może wystąpić w:

uszkodzeniach szpiku kostnego

niedoborze witamin B12 i kwasu foliowego oraz żelaza

niektórych niedokrwistościach

terapii onkologicznej – po cytostatykach

zaburzeniach pracy nerek – za mało erytropoetyny

kacheksji (wyniszczenie)

AIDS

Fizjologicznie retikulocyty zachowują się podobnie jak erytrocyty. Ich wartość wzrasta podczas przebywania na dużych wysokościach.

Katarzyna Ziaja