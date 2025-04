28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Z tej okazji Fundacja DKMS Polska zleciła badanie, którego celem było dokładne poznanie postaw Polaków wobec chorób nowotworowych, a także ich świadomość tego, czym są nowotwory krwi. Ważnym elementem badania było również zrozumienie postaw Polaków wobec dawstwa szpiku i komórek macierzystych oraz określenie obecnego kształtu i zakresu społecznej edukacji na ten temat. Wyniki zostały przedstawione 20 maja w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk podczas konferencji prasowej związanej z obchodami Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi.

Choroby nowotworowe są najczęściej przez Polaków łączone z takimi emocjami jak strach/niepokój (57%), rozpacz (47%) czy bezradność (41%). Dopiero w dalszej kolejności pojawiają się skojarzenia związane z chęcią przezwyciężenia choroby, czyli: nadzieja (30%), wola walki (27%) a także ufność w możliwości medycyny (18%).

Jednym z elementów badania była ocena świadomości i czujności onkologicznej Polaków. Choć 72% respondentów mówi, że najważniejszym krokiem przy podejrzeniu choroby nowotworowej jest niezwłoczna wizyta u lekarza, to jednak pozostałe 28% badanych wskazuje inne możliwości działania bądź nie wie, co należy w takiej sytuacji zrobić. Widać więc, że tematyka rozpoznawania objawów chorób nowotworowych oraz świadomość onkologiczna wciąż stanowi istotne pole do edukacji zdrowotnej społeczeństwa.

Zdecydowana większość Polaków – czterech na pięciu (81%) słyszało o nowotworach krwi. Choć tak liczna grupa Polaków słyszała o nowotworach krwi, to tylko część z nich posiada podstawową wiedzę na ten temat. Zdaniem ponad połowy Polaków między nowotworami krwi a białaczką można postawić znak równości. Nieco ponad połowa Polaków (56%) wie, że nowotwory krwi można leczyć dzięki przeszczepieniom szpiku i komórek macierzystych.

Według badania dziewięciu na dziesięciu Polaków (89%) słyszało o dawstwie szpiku i komórek macierzystych. Co trzeci Polak (32%) deklaruje także, że wie, na czym polega ta idea. Z uzyskanych deklaracji wynika, że choć większości społeczeństwa termin „dawstwo szpiku i komórek macierzystych” nie jest obcy, to jednak ponad dwie trzecie Polaków (68%) nie wie, co tak naprawdę oznacza. Mimo dużej niewiedzy, zdecydowana większość Polaków (81%) opowiada się za ideą dawstwa szpiku. Oznacza to, że idea ta w opinii społecznej postrzegana jest jako ważna i potrzebna – bez względu na płeć, wiek czy wielkość miejsca zamieszkania.

Zostanie faktycznym dawcą i uratowanie w ten sposób komuś życia jest w opinii Polaków przede wszystkim powodem do dumy, szacunku i podziwu. Dla 37% Polaków pierwszym odczuciem, gdyby ktoś z ich najbliższej rodziny został faktycznym dawcą byłoby docenienie chęci ratowania życia, dla 29% duma i podziw, a dla 15% radość.

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi (World Blood Cancer Day) została stworzona specjalna strona internetowa www.worldbloodcancerday.org. Jej twórcy zapraszają do jej odwiedzenia i do włączenia się do akcji Fundacji DKMS Polska, która polega na przygotowaniu specjalnego zdjęcia ze znakiem „&”, który symbolizuje Dzień Walki z Nowotworami Krwi.

Warto wiedzieć:

Każdego roku na świecie ponad 900.000 osób zapada na jeden z nowotworów krwi.

W Polsce zapada ok 9.000 osób co stanowi ok.5,5 % wszystkich nowotworów.

Najczęstsze to: białaczki, chłoniaki i szpiczaki.

Jedynym ze sposobów walki z nowotworem krwi jest przeszczepienie szpiku.

Podnosi to szansę na wygraną z nowotworem krwi do 70%.

Przeszczepienie szpiku jest terapią ratującą życie w ponad 100 rozpoznaniach chorób.

