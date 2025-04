Grupa krwi a zdrowie

Grupa krwi zależy od obecności lub braku pewnych antygenów na czerwonych ciałkach krwi – erytrocytach. Jeżeli mamy antygeny A, wówczas nasza grupa krwi, analogicznie rzecz biorąc jest taka sama – A.

Podobnie jest z antygenami B. Jeśli masz oba rodzaje antygenów, wówczas reprezentujesz grupę AB. Całkowity brak tych antygenów przemawia za najstarszą pod względem ewolucyjnym grupą – 0.

Grupa 0

Osoby mające tą grupę krwi charakteryzują się mocną odpornością i dobrze funkcjonującym układem pokarmowym. Jednak jest to najstarsza grupa krwi, a więc często układ odpornościowy nie wykształcił obrony przeciw „nowszym” mikrobom, jak np. prątki gruźlicy, wirus ospy wietrznej, wirus grypy. U osób mających tę grupę kwi, mogą częściej występować choroby wywołane stresem, jak np. wrzody żołądka. Ponadto większa jest podatność na reakcje uczuleniowe. Charakterystyczne bywa też zakażenie Helikobacter pyroli.

Dla zdrowia warto zacząć uprawiać jakiś sport, który wymaga większego wysiłku np. narciarstwo, tenis, biegi, aerobik, kajakarstwo. Dzięki temu możliwe jest odreagowanie stresów i napięć, a także odzyskanie dobrego samopoczucia i poprawa przemiany materii. Brak ruchu zwykle powoduje przybieranie na wadze i zaburzenia nastroju.

Pod względem dietetycznym, osoby te są raczej mięsożerne, jak przystało na dawnych myśliwych, którzy żywili się tym co upolowali. Później, gdy wzrastała liczba ludności, zaczęło brakować zwierzyny, więc człowiek musiał przerzucić się na coś, co zaspokoiłoby głód – ryby, korzenie, rośliny. Dla zachowania zdrowia, osobie z grupą 0, zaleca się spożywanie chudego, czerwonego mięsa (bez wieprzowiny), warzyw – np. szpinak, brokuły, kapusta włoska, ryżu, owoców morza, oliwy z oliwek oraz picie ziołowych herbat.

Grupa A

Ich żołądek, w przeciwieństwie do osób z grupą krwi 0, produkuje mniejsze ilości kwasu solnego, a więc jest wrażliwy na ciężkie pokarmy. Osoby te wybierają nieco wegetariański tryb życia, przez co nie obciążają za bardzo swojego układu produktami zwierzęcymi. Mięso i nabiał mogą powodować u nich szybsze tycie, co też wiąże się z chorobami serca, miażdżycą i cukrzycą. Osoby te również częściej zapadają na nowotwory układu pokarmowego i cierpią z powodu schorzeń układu nerwowego, ale trzeba przyznać, że ich odporność na wirusy jest nawet wysoka. Ludzie z grupa A, częściej cierpią z powodu chorób psychicznych.

Odpowiednim stylem życia dla osób z grupą A jest dieta bogata w warzywa i owoce oraz łagodne, spokojne sporty, np. golf, stretching, joga, tai-chi. Jako formę relaksacji poleca się medytację.

Grupa B

Osoby z tą grupą krwi są po trosze mięsożerni i roślinożerni. To forma pośrednia między grupą 0 i A. Ich odporność jest zachwycająca i cechują się dużą wytrzymałością. Jednak często przechodzą infekcje bakteryjne układu oddechowego, wywołane prze paciorkowce i gronkowce.

Osoby z tą grupą są narażone na wystąpienie takich chorób jak toczeń rumieniowaty układowy, rwa udowa, stwardnienie rozsiane oraz nadciśnienie.

Mogą się żywic mięsem oraz roślinami w równych proporcjach. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, najkorzystniejsza będzie turystyka piesza, jogging, tenis, jazda na rowerze, pływanie oraz ćwiczenia relaksacyjne.



Grupa AB

To „najmłodsza” grupa krwi. Osoby, które ją posiadają, mogą się poszczycić znakomitą odpornością, siłą fizyczną oraz sprawną przemianą materii. Jednak u nich występuje większe ryzyko wystąpienia chorób kardiologicznych, osteoporozy, nowotworów i zaburzeń pracy układu trawiennego.

W przypadku ludzi z grupą AB, wskazana jest dieta mieszana, jednak bez nadmiaru mięsa i tłuszczu zwierzęcego. Osoby te również muszą ograniczyć spożywanie cukrów. W sam raz dla nich będą produkty mleczne – jogurty, kefiry, sery, twarogi itp. oraz ryby, szczególnie morskie. Pływanie, chodzenie po górach, jazda na rowerze – to te aktywności, które najbardziej pasują osobom z opisywaną grupą.

Katarzyna Ziaja