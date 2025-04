Od kiełków nie utyjesz. Szklanka (ok. 30 g) dostarcza zaledwie 40 kcal. Dlatego możesz je jeść bez ograniczeń, zwłaszcza jeśli dbasz o linię. Nie tylko na śniadanie. Przez cały dzień. Im częściej, tym lepiej. Najzdrowsze są oczywiście na surowo jako dodatek do kanapek i twarożku. Ale można je też dusić, przygotowując dania chińskie. Delikatne młode pędy są niezwykle zdrowe. W czasie kiełkowania ziarna "budzą się do życia", wytwarzając składniki odżywcze, które zapewniają im prawidłowy wzrost. Zawierają niemal wszystkie witaminy, i to w znacznych ilościach. Na przykład szklanka kiełków pszenicy dostarcza 10–26 mg witaminy E. To kilkadziesiąt razy więcej, niż ma główka sałaty. Porcja miniaturowych rzodkiewek (30 g) ma tyle witaminy C co sok z jednej cytryny. W młodych pędach nie brakuje też składników mineralnych (potasu, wapnia, żelaza, magnezu, cynku, selenu), błonnika, kwasów tłuszczowych omega-3 i białka, które organizm doskonale przyswaja.

Moc natury

Miniaturowe wersje zbóż oraz warzyw mogą być panaceum na wiele chorób cywilizacyjnych.

- Wspomagają walkę z nadwagą. Są niskokaloryczne, przyspieszają metabolizm i spalanie tłuszczu.

- Wzmacniają organizm i chronią przed anemią. Skiełkowane ziarno jest bogatym źródłem witaminy C pobudzającej odporność.

- Zapobiegają nowotworom, np. kanawanina zawarta w kiełkach lucerny czy sulforafany z pędów brokułu utrudniają rozwój komórek rakowych, chroniąc przed białaczką, nowotworami jelita grubego oraz trzustki.

- Łagodzą objawy menopauzy, zwłaszcza siewki roślin strączkowych. Dostarczają one fitoestrogenów – roślinnych odpowiedników żeńskich hormonów płciowych, które poprawiają gęstość kości i chronią przed rakiem piersi.

- Zmniejszają ryzyko chorób serca, układu krążenia i miażdżycy. Zawierają sporo potasu regulującego ciśnienie krwi oraz saponiny obniżające poziom cholesterolu LDL.

- Wyostrzają wzrok. Zawarte w nich karotenoidy chronią siatkówkę przed działaniem wolnych rodników, zmniejszają ryzyko uszkodzenia plamki żółtej.

- Pomagają w walce z chronicznym przemęczeniem, wspomagają pracę układu nerwowego i łagodzą objawy stresu.

- Poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci. Mają działanie odmładzające i ujędrniające. Dzięki nim włosy nabierają blasku, paznokcie są mocne, a skóra staje się gładka.

Zostań kiełkożercą

Najprościej kupić kiełki w sklepie. Trzeba tylko pamiętać, by sprawdzić termin przydatności do spożycia. Po tygodniu przechowywania tracą swoje właściwości. Zwróć też uwagę, czy nie ma na nich śladów pleśni – czarnoszarych lub niebieskoczerwonych plam. Przełóż kiełki do szklanego słoika, przykryj pokrywką z dziurkami, by miały dostęp powietrza. Przechowuj w lodówce. Przed jedzeniem opłucz. Młode pędy fasoli, soi, ciecierzycy sparz wrzątkiem, by usunąć posmak goryczki.

Wyhoduj sama

Wystarczy szklany pojemnik, talerz lub kiełkownica. Kupisz ją w sklepie ze zdrową żywnością za blisko 25 zł. Do kiełkowania potrzebne są też specjalne nasiona (ok. 3 zł za 30 g). Wybierz szybko rosnące: lucernę, soczewicę, rzodkiewkę.

