Zaburzenia równowagi zdarzają się każdemu. Zwykle po chwili mijają i można o nich zapomnieć. Mijają równie szybko, co następują, jednak na długo pozostawiają po sobie nieprzyjemne uczucie braku kontroli nad własnym ciałem. Zwykle są objawem przemęczenia, głodu lub chwilowej słabości, które po odpowiedniej dawce odpoczynku mijają same. Jednak czasem trzeba działać. I to naprawdę szybko!

Kiedy zawroty głowy powinny zacząć martwić?

Niewielkie zaburzenia równowagi zdarzają się właściwie każdemu. Jeśli zakręci nam się w głowie tylko od czasu do czasu, np. gdy rano gwałtownie wstaniemy z łóżka, czujemy się osłabieni po grypie lub radykalnej diecie odchudzającej, wizyta u lekarza jest zbędna. Takie dolegliwości zwykle mijają bez śladu. Zupełnie inaczej trzeba jednak traktować powtarzające się zawroty głowy, nawet jeśli są to tylko łagodne kołysania lub wirowania. Choć nie zawsze mają one związek z jakąś chorobą, często są sygnałem, że coś niepokojącego dzieje się w organizmie.

Jakie są przyczyny zawrotów głowy?

Przyczyny tej dolegliwości mogą być zarówno całkiem banalne, jak i naprawdę bardzo poważne. Najczęściej są to:

kłopoty z błędnikiem , spowodowane np. uszkodzeniem struktur ucha wewnętrznego;

, spowodowane np. uszkodzeniem struktur ucha wewnętrznego; zwyrodnienie kręgosłupa szyjnego i związany z tym ucisk na tętnice, co powoduje słabszy dopływ krwi do mózgu;

i związany z tym ucisk na tętnice, co powoduje słabszy dopływ krwi do mózgu; zaburzenia endokrynologiczne , np. problemy z tarczycą (zarówno nadczynność, jak i niedoczynność);

, np. problemy z tarczycą (zarówno nadczynność, jak i niedoczynność); choroby ogólnoustrojowe , np. problemy z sercem (mogą się wiązać z częstotliwością pracy serca), nadciśnienie, anemia, miażdżyca naczyń krwionośnych, infekcje wirusowe, migreny;

, np. problemy z sercem (mogą się wiązać z częstotliwością pracy serca), nadciśnienie, anemia, miażdżyca naczyń krwionośnych, infekcje wirusowe, migreny; stosowane leki , zwłaszcza uspokajające, przeciwzapalne, obniżające ciśnienie, a także niektóre antybiotyki;

, zwłaszcza uspokajające, przeciwzapalne, obniżające ciśnienie, a także niektóre antybiotyki; silny, długotrwały stres, depresja;

źle dobrane okulary lub szkła kontaktowe.

W rzadkich przypadkach zawroty głowy mogą być jednak objawem poważnych chorób, np. guzów mózgu, tętniaków, stwardnienia rozsianego lub udaru mózgu.

Jak leczyć zawroty głowy?

Leczenie jest stosunkowo proste, jeśli została znaleziona przyczyna zawrotów głowy. Wtedy dostaje się leki na konkretną chorobę i to zwykle wystarczy. W przypadku stwierdzenia kłopotów z kręgosłupem szyjnym, bardzo ważna jest odpowiednio dobrana poduszka. Nie należy spać na całkiem płaskiej, najlepsza jest dość twarda poduszka ortopedyczna. Nie warto jednak kupować jej w żadnym supermarkecie. Dobre są tylko te, które oferują sklepy ze sprzętem rehabilitacyjnym (cena od 50 zł). W wyjątkowych przypadkach, np. gdy zostanie stwierdzony tętniak, konieczne może być wykonanie operacji. Jeśli przyczyny zawrotów głowy nie można ustalić, stosuje się leczenie objawowe, np. preparaty, które poprawiają krążenie mózgowe, regenerują struktury ucha wewnętrznego oraz zmniejszają wrażliwość na zachwianie równowagi. Doskonałe efekty przynoszą także specjalnie opracowane ćwiczenia. Wykonywane dwa razy dziennie sprawiają, że dolegliwości zaczynają stopniowo mijać.

Jak poprawić równowagę?

Jeśli miewasz zawroty głowy, każde ćwiczenie powtarzaj codziennie 3–5 razy. Trzy pierwsze z nich wykonuj kolejno: leżąc, siedząc i stojąc.

