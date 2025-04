Dzięki rozwojowi mikrochirurgii, technik laserowych różne zabiegi, np. ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, można dziś wykonywać w ramach tzw. chirurgii jednego dnia. Oznacza to, że zabieg i powrót do domu odbywają się w tym samym dniu. Ma to wiele zalet. Przede wszystkim minimalizuje stres związany z przebywaniem w szpitalu, co pomaga w szybszym powrocie do zdrowia. Zabiegi takie wykonywane są w niektórych szpitalach posiadających oddziały dziennego pobytu. Ale przede wszystkim w prywatnych klinikach.

Wszystko zaczyna się od wizyty w wybranej klinice i konsultacji ze specjalistą. Poinformuje cię on, jakie badania musisz zrobić przed operacją. Ich wynik potrzebny jest m.in. przy wyborze metody znieczulenia. Pamiętaj też, że w dniu operacji do kliniki zgłaszasz się na czczo. Po powrocie do domu musisz mieć zapewnioną opiekę dorosłej osoby.

W ramach chirurgii jednego dnia nie wykonuje się operacji, które wiążą się z dużą utratą krwi lub po których ból jest trudny do opanowania. Możliwe są przede wszystkim tzw. zabiegi mało inwazyjne. Są to między innymi:

USUNIĘCIE ZAĆMY. Zaćma, czyli zmętnienie soczewki oka, sprawia, że widzimy coraz mniej ostro, jakby przez mgłę. Jedynym skutecznym leczeniem jest zabieg operacyjny, np. fakoemulsyfikacja. Przez dwa bardzo małe nacięcia w rogówce chirurg wprowadza do oka specjalne, wytwarzające ultradźwięki narzędzie i za jego pomocą rozdrabnia zmętniałą soczewkę i usuwa ją. Następnie wprowadza nową, sztuczną soczewkę, która stopniowo rozwija się w oku. Poprawa ostrości widzenia jest odczuwana natychmiast po zabiegu. Jest on wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Mniej więcej po trzech godzinach można iść do domu. Na drugi dzień zdejmuje się opatrunek. Potem przez jakiś czas niezbędne jest zapuszczanie do oka różnych kropli. Cena: od 2800 do 4000 (jedno oko) plus koszt soczewki (od 200 do 800 zł.)

KOREKCJA ZEZA. Takie niesymetryczne ustawienie gałek ocznych (zbieżne lub rozbieżne) może występować już od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. Jeśli nie uda się tej wady wzroku skorygować za pomocą okularów, trzeba oczy operować. Nie później niż w 10. roku życia. Wtedy jest szansa nie tylko na prawidłowe ustawienie gałek ocznych, ale także na odzyskanie prawidłowego widzenia obuocznego. U dorosłych leczenie operacyjne zeza jest tylko kosmetyką. Zabieg polega na osłabieniu lub wzmocnieniu mięśni oka (przez ich skrócenie). Trwa około 30 minut i odbywa się w pełnej narkozie. Na drugi dzień zdejmuje się opatrunek. Po tygodniu trzeba się zgłosić do lekarza na kontrolę. Cena: od 2400 do 3800 zł.

USUWANIE ŻYLAKÓW. Jest kilka metod operacji. Przed każdą trzeba zbadać nogi tzw. Dopplerem.

- Stripping. Za pomocą tego zabiegu usuwa się żyły odpiszczelowe (biegną od kostek do pachwin, na wewnętrznej powierzchni ud i podudzi) oraz żyły odstrzałkowe (znajdują się na tylnej powierzchni łydek, kończą się pod kolanem). Przy usuwaniu żyły odpiszczelowej chirurg najpierw robi niewielkie nacięcie w okolicy pachwiny i podwiązuje tę żyłę. Następnie nacina nogę w okolicy kostki wewnętrznej i wprowadza tędy do żyły aż do pachwiny instrument zwany stripperem, za pomocą którego usuwa chorą żyłę. Usuwanie żyły odstrzałkowej wygląda podobnie, ale nacięcia wykonuje się pod kolanem i w okolicy kostki zewnętrznej. Na nogę zakładany jest potem opatrunek uciskowy, najczęściej pończocha.

Po takim zabiegu trzeba zacząć jak najszybciej chodzić, by nie powstały zakrzepy. To, jak szybko będzie to możliwe, zależy od zastosowanego znieczulenia. Po znieczuleniu miejscowym trzeba zacząć chodzić zaraz po założeniu opatrunku uciskowego, po ogólnym – po 4–6 godzinach, a po zewnątrzoponowym – po około 12 godzinach. Po 5–7 dniach należy zgłosić się na wizytę. Cena: około 2000 zł (jedna noga).

- Kriochirurgia. W czasie tego zabiegu chirurg przez 2–3 małe nacięcia wprowadza do żyły specjalną sondę, która może być w ciągu kilku sekund zamrożona do minus 80°C. Niska temperatura niszczy żyłę, doprowadzając do jej zamknięcia. Zamrożone naczynie albo usuwa się z nogi, albo pozostawia je w niej. Zabieg trwa od 1,5 do 2 godzin i wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Zaraz po nim można chodzić. Niektórzy lekarze twierdzą jednak, że taka operacja nie jest wcale mniej agresywna od strippingu, bo uszkadza skórę. Cena: około 2200 zł (jedna noga).

- Zabieg laserowy. Nie wykonuje się przy nim wielu cięć, nie usuwa się też z nogi chorej żyły. Przez niewielkie nacięcie (ok. 5 mm) wprowadza się do żyły specjalny cewnik, przez niego światłowód, za pomocą którego zamyka się chorą żyłę. Staje się ona niedrożna i z czasem włóknieje. Po zabiegu (wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym) na nogę zakłada się opatrunek uciskowy, który trzeba nosić siedem dni. Cena: około 4000 zł (jedna noga).

POZBYCIE SIĘ CHRAPANIA. Jego przyczyną są zwykle zbyt słabe, wiotkie mięśnie podniebienia. Można je wzmocnić za pomocą tzw. termoterapii bipolarnej (Celon). W czasie operacji w podniebienie wprowadza się kilkakrotnie specjalną elektrodę. Cały zabieg trwa około 30 minut; wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. Proces gojenia trwa około sześciu tygodni. Czasami potrzebne jest powtórzenie zabiegu dla uzyskania optymalnego efektu. Cena: około 1800 zł.

KOREKCJA PRZEGRODY NOSA. Nieprawidłowa przegroda utrudnia oddychanie, co może objawiać się zmęczeniem, zaburzeniami koncentracji, bólami głowy. Zabieg prostowania wykonuje się od wewnątrz nosa, nie pozostawia więc blizn. Na dwie doby po nim do obu jam nosa zakłada się opatrunek. Taka operacyjna korekcja przegrody nosa przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym. Po 6–7 dniach zdejmuje się szwy. Cena: około 1800 zł.

USUNIĘCIE DYSKU LĘDŹWIOWEGO. Uszkodzony dysk uciska nerwy, powodując ból. Można go usunąć przezskórnie (tzw. nukleoplastyka technologią Coblation). Pod kontrolą aparatu rentgenowskiego do dysku wprowadzana jest cienka elektroda. Emituje ona impulsy powodujące rozpad cząsteczek tworzących dysk. Są one usuwane przez zespolony z elektrodą ssak. Zabieg trwa około 20 minut i przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Kilka godzin po nim można wrócić do domu. Cena: 4000 zł.

USUNIĘCIE PRZEPUKLINY. Przepuklina to coś w rodzaju dziury w powłokach brzucha, przez którą narządy lub ich części przemieszczają się poza jamę brzuszną. W ramach chirurgii jednego dnia może być operowana przepuklina pępkowa lub pachwinowa. Ta druga najczęściej zdarza się u dzieci. W większości przypadków cofa się sama do drugiego roku życia. Jeśli tak się nie stanie, konieczna jest operacja. Trwa ona około 40 minut. Usunięcie obu rodzajów przepukliny wygląda podobnie: najpierw nacina się skórę, przez którą tkanki uwypuklają się na zewnątrz, a następnie się ją zszywa. Po kilku dniach konieczna jest wizyta kontrolna, podczas której lekarz zdejmuje szwy ze skóry, sprawdza, czy rana dobrze się goi. Cena: około 2500 zł. Do kosztów zabiegów trzeba jeszcze doliczyć cenę konsultacji – od 100 do 250 zł.)

