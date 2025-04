Wszystkie możesz kupić w aptece bez recepty. Mają wymagane certyfikaty Unii Europejskiej, zawierają dokładne instrukcje, jak je przeprowadzić. Ściśle ich przestrzegaj, bo każda niedokładność grozi przekłamaniem wyniku. Warto też sprawdzać, jakie są warunki przechowywania testu (o ile nie zamierzasz wykorzystać go natychmiast) oraz termin jego ważności.

► Czy będę mamą?

Test ciążowy szybko da odpowiedź na to pytanie. Wykrywa w moczu hormon HCG (gonadotropiny kosmówkowej) produkowany przez tkanki zarodka. Pojawia się on w moczu kobiety już 7–10 dni po zapłodnieniu. W aptekach są do wyboru testy płytkowe (mocz trzeba nanieść pipetką na płytkę) oraz strumieniowe (końcówkę testu należy umieścić w strumieniu moczu). Ciekawostką jest test z końcówką USB, którą podłącza się do komputera, by odczytać wynik.

Kiedy go zrobić: najlepiej w dniu spodziewanej miesiączki lub 5–6 dni później, o dowolnej porze dnia, ale specjaliści radzą, by użyć do tego porannego moczu, w którym stężenie hormonu HCG jest najwyższe.

Jak: wystarczy nanieść kilka kropli moczu na okienko testowe i poczekać kilka minut. Wynik pozytywny (najczęściej dwie barwne linie) świadczy o ciąży.

Nasza rada: przed zakupem testu sprawdź jego wrażliwość podaną na opakowaniu (np. 500 IU/I). Im niższa, tym test jest czulszy i szybciej wykrywa ciążę. Quick Vue, Kinder Test, Pre-test, Bobo EZ HCG, od 8 do ok. 29 zł

► Plan: dziecko

Przydatny dla par, które starają się o dziecko. Pomaga kobiecie ustalić, kiedy dokładnie ma owulację. Bez testu nie jest to wcale proste, zwłaszcza jeśli cykl miesiączkowy jest długi lub nieregularny. Działa na podobnej zasadzie co test ciążowy, ale wykrywa w moczu hormon luteinizujący (LH), którego stężenie bardzo wzrasta na 24–36 godzin przed jajeczkowaniem.

Kiedy go zrobić: mniej więcej w połowie cyklu miesiączkowego, a przy nieregularnych menstruacjach warto powtarzać go codziennie przez kolejne kilkanaście dni. Test najlepiej przeprowadzić wieczorem, bo o tej porze poziom LH jest najwyższy.

Jak: wystarczy pasek testowy zanurzyć w moczu i poczekać około pięciu minut. Wynik ma postać barwnych prążków. Dwa wyraźne paski wskazują, że owulacja pojawi się prawdopodobnie w ciągu najbliższych 36 godzin.

Nasza rada: nie stosuj testu jako metody antykoncepcji, zapłodnienie jest możliwe także wtedy, gdy stosunek odbył się kilka dni przed owulacją. LH-Test, Clearblue, Bobo Plan, Acon LH, 18–70 zł

► Kiedy kobieta przekwita...

Budzisz się w nocy zlana potem, w dzień zdarza ci się mieć uderzenia gorąca. Zastanawiasz się, czy te dolegliwości związane są z przekwitaniem? Zrób test menopauzalny! Bada on poziom hormonu FSH (folikulotropowego), którego produkcja wzrasta, gdy wygasają funkcje rozrodcze.

Kiedy go zrobić: w pierwszym tygodniu cyklu miesięcznego, a po tygodniu powtórzyć.

Jak: pasek testowy należy zanurzyć w moczu na 10 sekund. Po pięciu minutach pojawia się wynik. Dwie wyraźne różowe linie sugerują, że poziom hormonu FSH jest wysoki i może świadczyć o tym, że wkroczyłaś w fazę przekwitania.

Nasza rada: menopauza nie pojawia się nagle. Zwykle jest to kilkuletni proces, gdy jajniki zaczynają wytwarzać mniej hormonów płciowych, głównie estrogenów. Skonsultuj się z lekarzem, czy nie warto zastosować hormonalnej terapii zastępczej. Diagofem, Menopauza Test, od 20 zł

► Na tropie infekcji intymnych

Swędzenie, pieczenie, obfita wydzielina z pochwy to objawy infekcji, które mogą się zdarzyć każdej kobiecie. Domowy test szybko ustali, co jest przyczyną dolegliwości (bakterie, grzyby, pierwotniaki czy zwykłe podrażnienie). W razie wyniku dodatniego idź koniecznie do ginekologa.

Kiedy go zrobić: gdy odczuwasz opisane dolegliwości, ale nie podczas miesiączki.

Jak: pasek testowy znajduje się we wkładce higienicznej, którą trzeba przykleić do bielizny i nosić 2–12 godzin. Potem należy wyjąć pasek i osuszyć w załączonym pudełeczku. Zabarwienie paska na niebiesko świadczy o zakażeniu bakteryjnym, jeśli zmieni kolor na żółty, należy podejrzewać infekcję rzęsistkiem pochwowym.

Nasza rada: test warto przeprowadzić też po zakończeniu leczenia infekcji, by upewnić się, że kuracja poskutkowała. Vi-Sense, ok. 33 zł, DiagoSense, ok. 38 zł

► Czy to chlamydie?

Bakterie Chlamydia trachomatis są szczególnie podstępne. Mogą przyczaić się w organizmie na wiele lat i nie dawać żadnych objawów chorobowych. Niewykryte i nieleczone zakażenie może prowadzić do poważnych powikłań: zapalenia przydatków, zakażenia dróg moczowych, niepłodności, a nawet do raka szyjki macicy. Najbardziej narażone na infekcje chlamydiami są osoby młode prowadzące aktywne życie seksualne. Wykonanie testu szczególnie zaleca się kobietom w ciąży, bo noworodek urodzony przez zakażoną matkę sam może się zakazić i urodzić z chlamydiowym zapaleniem płuc lub spojówek.

Kiedy go zrobić: w dowolnym momencie, byle nie podczas miesiączki.

Jak: załączonym do testu patyczkiem trzeba pobrać wydzielinę z pochwy i umieścić w zbiorniczku z substancją chemiczną. Po dwóch minutach zmienia się zabarwienie wacika. Jaskrawofioletowy kolor wskazuje na zakażenie.

Nasza rada: jeśli wynik testu wykaże zakażenie, leczeniu powinien poddać się także twój partner (choroba przenosi się bowiem drogą płciową). Nieleczone zakażenie u mężczyzn może spowodować m.in. zapalenie nadjądrzy, cewki moczowej. HandiLab-C, od ok. 70 zł

► Dla kobiet w ciąży

Test na wyciek płynu owodniowego powinny mieć pod ręką kobiety w zaawansowanej ciąży, zwłaszcza jeśli ciąża jest zagrożona i lekarz zaleca szczególną ostrożność oraz czujność. Wyciek płynu jest bardzo niebezpieczny: zwiększa ryzyko infekcji matki i dziecka, grozi przedwczesnym porodem, a także innymi powikłaniami.

Kiedy go zrobić: po 36. tygodniu ciąży, o dowolnej porze dnia.

Jak: pasek wskaźnikowy znajduje się we wkładce higienicznej. Należy ją nosić nie dłużej niż 12 godzin. Po tym czasie wyjmuje się pasek i osusza w załączonym do testu pudełeczku. Po półgodzinie pojawia się wynik. Zmiana koloru paska na niebieski lub zielony świadczy o wycieku płynu lub wystąpieniu infekcji pochwy. Wtedy natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub nawet zgłoś się do szpitala.

Nasza rada: pokaż pasek lekarzowi. Od wykonania testu nie powinno jednak minąć więcej niż dwie godziny, bo potem kolor na pasku może zanikać. BoboSafe, od ok. 50 zł

► Dla ciebie i dla niego

1. Na obecność Helicobacter pylori. Wykrywa zakażenie bakterią (we krwi są obecne przeciwciała), która bardzo często jest odpowiedzialna za rozwój choroby wrzodowej i innych schorzeń, np. zapalenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, a nawet raka żołądka.

2. Wykrywający krew utajoną w kale. Pomaga szybko stwierdzić schorzenia jelita grubego, głównie polipy. Przeznaczony przede wszystkim dla osób po 45. roku życia oraz z genetycznymi predyspozycjami do nowotworów jelita grubego.

3. Do oznaczania poziomu cholesterolu. Mierzy poziom cholesterolu całkowitego we krwi. Po ukończeniu 20. roku życia wszyscy powinniśmy regularnie (najlepiej raz na rok) wykonywać badanie poziomu cholesterolu (prawidłowy nie przekracza 200 mg/dl), co pozwoli zapobiec rozwojowi miażdżycy.

4. Paskowe do oznaczania stężenia glukozy we krwi. Niezbędne dla chorych na cukrzycę. Paski wkłada się do glukometru. Dostępne są też testy do oznaczania poziomu glukozy i ciał ketonowych w moczu. Ich obecność informuje chorego, że leczenie choroby nie jest dostatecznie skuteczne.