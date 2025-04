Wylew krwi do mózgu oraz udar od lat są w pierwszej 10. najczęstszych powodów zgonów Polaków. Wylew, inaczej nazywany krwawieniem śródczaszkowym, to efekt rozerwania naczynia mózgowego. Bardzo szybko dochodzi do obrzęku mózgu, a jeśli ofiara wylewu nie trafi szybko do szpitala (w ciągu maksymalnie 4 godzin), może dojść do śmierci. Jednak nawet niewielki wylew prowadzi do rozległych zmian w funkcjonowaniu mózgu i całego organizmu. Jednym ze skutków może być utrata włosów.

Jakie są przyczyny wylewu?



Przyczyny wylewu krwi do mózgu są uzależnione od wieku chorego. U dzieci najczęściej dochodzi do niego w wyniku pęknięcia tętniaka, urazu głowy czy chorób krwi. U dorosłych z kolei powodem jest najczęściej nadciśnienie tętnicze.

Istnieje szereg czynników ryzyka mogących doprowadzić do udaru. Są to:

palenie papierosów

nadużywanie alkoholu

narkotyki

otyłość

brak ruchu i zła dieta

długotrwały stres

silne przeżycie emocjonalne

cukrzyca.

Rokowania po wylewie zależą od jego rozległości oraz czasu, w jakim chory trafił pod opiekę lekarza. Pierwsze podjęte działanie polega na obniżeniu ciśnienia tętniczego. Pacjent po wylewie musi nadal przyjmować leki oraz poddawać się rehabilitacji. Bywa, że skutki wylewu prowadzą do częściowego, a nawet całkowitego inwalidztwa, utraty mowy, paraliżu.

Wylew a wypadanie włosów – na czym polega związek?



W przypadku wielu osób, które przeszły wylew krwi do mózgu, można zaobserwować duże problemy z włosami, włącznie z postępującym łysieniem. Powody są różne.

Pierwszy dotyczy chorych, u których wylew spowodował paraliż i konieczność ciągłego leżenia w łóżku. Wówczas po kilku tygodniach pojawiają się charakterystyczne, wytarte miejsca na głowie, szczególnie z tyłu. Jest to związane z pocieraniem włosami o poduszkę. Jedyną radą jest częste zmienianie pozycji chorego, o ile w ogóle jest to możliwe.

Kolejnym powodem utraty włosów po wylewie jest skrajne wyczerpanie. Poważna choroba zmusza organizm do walki o przetrwanie. Ogólne osłabienie powoduje, że składniki odżywcze w pierwszej kolejności są dostarczane do najważniejszych narządów i nie docierają do cebulek włosowych. Prowadzi to do łysienia telogenowego, które obserwują u siebie także kobiety po porodzie czy osoby długotrwale przemęczone.

Następna kwestia ma związek z przyjmowanymi lekami. Ich skład może powodować zaburzenia w funkcjonowaniu mieszków włosowych – szczególnie dotyczy to silnych leków przeciwzakrzepowych.

Czy można wrócić do pracy zawodowej po wylewie?

Drastyczne zmiany w życiu codziennym osób po wylewie



Osoba po rozległym wylewie bardzo długo wraca do sprawności (niektórym nigdy się to nie udaje). Trudności z chodzeniem, a nawet z wykonywaniem najprostszych czynności powodują spadek poziomu higieny. Chory przestaje dbać o włosy tak, jak przed wylewem, rzadziej je myje, co z kolei prowadzi do przetłuszczania się skóry głowy, a w konsekwencji do łojotokowego zapalenia skóry. Są to bezpośrednie przyczyny utraty włosów.

Trzeba także wspomnieć o psychice. Osoba po wylewie bardzo przeżywa swoją chorobę, a przede wszystkim utratę sprawności. Towarzyszy jej silny stres, obawa o życie, trauma, strach przed samotnością i biedą. Ciągłe zamartwianie się może szybko doprowadzić do łysienia telogenowego lub plackowatego.

Walka z utratą włosów po wylewie jest trudna. Choremu towarzyszy wiele innych, także dużo poważniejszych problemów. Warto jednak mu w tym pomóc. Podstawa to niezaniedbywanie higieny, zdrowa dieta, rehabilitacja ruchowa. Najważniejsze jest natomiast wsparcie psychiczne ze strony bliskich.

Autor: eksperci kliniki Handsome Men.

