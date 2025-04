Włosy zwierciadłem naszego stanu zdrowia

Skóra głowy różni się od skóry pokrywającej inne partie ciała. Na powierzchnię 1 cm2 naszego ciała przypada od 150 do nawet 750 włosów. Wyrastają one z mieszków włosowych znajdujących się w torebkach- umieszczonych blisko siebie elementów struktury skóry głowy. Podstawa mieszka włosowego, znajdującego się w torebce włosowe, jest popularnie zwana „cebulką włosa ”.

Mikroskopijne naczynia krwionośne doprowadzają do niej składniki odżywcze, natomiast do górnej części mieszka włosowego dochodzą przewody gruczołów łojowych. W związku z tym włosy to elementy skomplikowanego systemu, jakim jest nasz organizm. To dlatego stan naszych włosów odzwierciedla ogólną kondycję zdrowotną człowieka. Każda dolegliwość, w tym także zła dieta, może spowodować spowolnienie wzrostu, zmianę koloru lub wypadanie włosów.

Reklama

Suche, matowe i elektryzujące się włosy potrzebują intensywnego nawilżenia

Na kondycję włosów wpływa środowisko zewnętrzne. Wysoki poziom zanieczyszczeń, ostre słońce, mróz, wiatr, a nawet klimatyzacja mogą przyczynić się do ich osłabienia. Włosom szkodzą również wolne rodniki, a także zabiegi fryzjerskie – farbowanie czy częste używanie suszarki. Zniszczone włosy mają zmienioną strukturę – ich łuski, zamiast przylegać, odchylają się i łamią.

Widocznym tego objawem jest brak połysku włosów, przesuszenie (szczególnie na końcówkach) i podatność na plątanie. Zimą suche włosy są szczególnie uciążliwe. Czapki powodują elektryzowanie się i w efekcie nasze kosmyki stają się niesforne.

Włosy suche i matowe oraz elektryzujące się potrzebują intensywnego nawilżenia. Przy przesuszonych lub zniszczonych włosach warto sięgnąć po szampon regeneracyjny, który uzupełni brakujące składniki i wzmocni strukturę włosa.

Zobacz także: Jak dbać o włosy niemowlaka?

ELESTABion R to szampon regeneracyjny do włosów suchych i zniszczonych odżywia i odbudowuje strukturę włosa, zapobiegając ich wypadaniu. Zawarte w nim składniki: wyciąg z żeń-szenia, prebiotyk oraz Elastab® HP 100, wzmacniają cebulki, a także normalizują proces keratynizacji naskórka.

Wybierając szampon warto pamiętać, aby nie podrażniał skóry głowy, zmywał dokładnie zanieczyszczenia oraz łatwo się spłukiwał. Przyjazne skórze są zwłaszcza preparaty nie zawierające barwników i parabenów oraz te przebadane dermatologicznie.

Nasz natrętny wróg, czyli łupież

Łupież jest problemem powszechnym, niestety często przewlekłym i nawracającym. Za jego główne przyczyny uważa się nadmierne rozmnażanie grzybów z rodzaju Malassezia furfur. Na nadmierny rozwój grzybów skóra głowy reaguje stanem zapalnym, wzmożonym łojotokiem oraz nadmiernym złuszczaniem naskórka. A to oznacza łupież. Inne przyczyny łupieżu to:

zaburzenia hormonalne , np. związane z wiekiem,

, np. związane z wiekiem, uwarunkowania genetyczne,

zła dieta (powodująca np. niedobór witamin i mikroelementów ),

i ), nadmierne spożycie cukru i tłuszczów ,

, stres ,

, czynniki klimatyczne,

nieprawidłowa pielęgnacja włosów (nadmierne szczotkowanie, a także zabiegi takie jak rozjaśnianie, farbowanie lub trwała).

Rozróżnia się trzy rodzaje łupieżu:

łupież suchy ( zwany zwykłym) charakteryzuje się białymi lub szarożółtymi łuskami opadającymi na plecy i ramiona. Ten typ łupieżu rozprzestrzenia się na całą skórę głowy. Może przekształcić się w łupież tłusty, łupież tłusty (łojotokowy) rozwija się zazwyczaj z łupieżu suchego. Łuski są tłuste, żółte, nawarstwione, przyczepione mocniej do skóry głowy. Włosy stają się tłuste i świecące. Łupieżowi tłustemu może towarzyszyć rumień, świąd i zapalenie skóry. W skrajnych przypadkach łupież tłusty może prowadzić do łysienia łupież pstry – żółtobrunatne plamy zlokalizowane na ogół w okolicach karku, pleców i klatki piersiowej. Może prowadzić do drobnopłatkowego złuszczania się zakażonej skóry.

Szampony dermatologiczne ELESTABion S (na łupież suchy) oraz ELESTABion T (na łupież tłusty) wyraźnie zmniejszają nadmierne złuszczanie się naskórka owłosionej skóry głowy, a także likwidują przyczyny łupieżu.

Warto wiedzieć: Grzebień czy szczotka do włosów – co lepsze?

Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą...

Pojawienia się łupieżu nie należy bagatelizować. Konsultacja z lekarzem dermatologiem pomoże sprecyzować, z jakim rodzajem łupieżu mamy do czynienia. Rekomenduje się prowadzenie kuracji przeciwłupieżowej przez ok. 2 – 4 tygodni. W procesie leczenia skóry dotkniętej łupieżem ważne jest hamowanie rozwoju bakterii, drożdżaków oraz grzybów, które go powodują. Zadbajmy, aby wybrany przez nas szampon regulował i odnawiał naturalną mikroflorę bakteryjną oraz nawilżał skórę głowy i włosy.

Reklama

Jak właściwie pielęgnować skórę głowy oraz włosy?

Przede wszystkim odpowiednio dobranym szamponem należy zmyć kurz i zanieczyszczenia oraz wcześniej zastosowane kosmetyki (np. odżywki, lakiery). Przy przesuszonych lub zniszczonych włosach warto sięgnąć po szampon regeneracyjny, przy łupieżu – po szampon dermatologiczny przeciwłupieżowy. Włosy po umyciu powinno się delikatnie osuszyć ręcznikiem. Unikajmy ekspozycji włosów na gorące powietrze suszarki, stosujmy chłodniejsze powietrze.

Zwróć uwagę: Na czym polega transplantacja włosów?

Źródło: materiały prasowe Floslek PHARMA/mm