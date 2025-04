Wybrane dolegliwości układu krążenia w podeszłym wieku

Choroby serca i układu krążenia stanowią zdecydowaną większość dolegliwości nękających osoby starsze. Serce może już nie przepompowywać tyle krwi jak dawniej i pewne partie ciała wówczas są niedokrwione. Staje się „niewydolne”.

Do tego zjawiska dochodzi głównie na skutek nadciśnienia, choroby niedokrwiennej serca i wad zastawek. Ponadto mogą pojawić się groźne dla życia arytmie. Naczynia krwionośne sztywnieją, zwężają swoje światło np. na skutek odkładania się złogów cholesterolu, co może być przyczyną m.in. zawałów.

Nadciśnienie tętnicze

Jest schorzeniem częstym wśród ludzi starszych. Do rozpoznania nadciśnienia upoważnia nas wartość ciśnienia skurczowego równego i większego od 140 mmHg, a dla rozkurczowego 90 mmHg (140/90). U seniorów po 60 roku życia wartość ciśnienia rozkurczowego może spadać, a skurczowe nadal rośnie. Gdy różnica pomiędzy nimi jest dość duża, np. 170/90, mówimy wówczas o takim zjawisku jak ciśnienie tętna. Jednak częściej występuje nadciśnienie skurczowe izolowane, gdzie ciśnienie skurczowe rośnie, a rozkurczowe jest w normie. W leczeniu nadciśnienia, ważna jest samokontrola. Polega ona na codziennych pomiarach ciśnienia i obserwacji ciała pod kątem obrzęków i takich dolegliwości jak bóle i zawroty głowy, omdlenia, zasłabnięcia. Zalicza się tu także stosowanie bezsolnej diety, redukcję nadwagi/otyłości, rzucenie nałogów (palenie, alkohol, kawa) oraz umiarkowane zwiększenie aktywności fizycznej.

Choroba niedokrwienna serca

To zespół chorób, których cechą wspólną jest niedostateczne zaopatrzenie serca w tlen (niedotlenienie). Przyczyna uważana za najczęstszą to miażdżyca tętnic wieńcowych. Objawem niedokrwienia mięśnia sercowego jest tzw. dławica piersiowa – ból „dławicowy” zlokalizowany w klatce piersiowej za mostkiem, promieniujący do szyi, barków, ramion (głównie lewego), nadbrzusza (może imitować zgagę). Bywa że u cukrzyków nie występują dolegliwości bólowe, ze względu na uszkodzenia nerwów i zaburzenia czucia. Czynnikami, które mogą wywołać takie objawy są: wysiłek fizyczny, stres, silne emocje. W przypadku bólów dławicowych konieczne jest wezwanie pomocy medycznej.

Zaburzenia rytmu

To niemiarowe bicie serca, do którego dochodzi na skutek chronicznego niedokrwienia, miażdżycy, uszkodzenia zastawek serca oraz nadciśnienia, a także w przebiegu nadczynności tarczycy. Chorzy często skarżą się na dziwne uczucie nierównego bicia serca w postaci kołatania. Dołącza się do tego szybkie, słabo wyczuwalne i nierówne tętno, osłabienie, duszność przy wysiłku, zawroty głowy i omdlenia oraz dolegliwości ze strony oczu w postaci np. mroczków. Objawy te mogą się pojawiać sporadycznie i nagle, ale też są przypadki, kiedy towarzyszą choremu aż do śmierci. Do częstych zaburzeń rytmu zalicza się migotanie przedsionków (nierówne kurczenie się przedsionków, wpływające na nieprawidłowe kurczenie komór serca) oraz skurcze dodatkowe.

Niewydolność serca

Objawy, które często zgłaszane są przez pacjentów w podeszłym wieku, wskazujące na niewydolność serca to: duszność, zmęczenie, obrzęki nóg i zwiększona częstość oddawania moczu nocą (nykturia). Duszność początkowo pojawia się przy wysiłku lecz z czasem staje się dusznością spoczynkową. Chorzy preferują wówczas pozycję wysoką (siedzącą). Zmęczenie jest efektem nieodpowiedniego dotlenienia organizmu i często jest przewlekłe. Obrzęki lokalizują się zwykle w okolicach kostek, ale mogą zajmować większe obszary nóg. Pojawiają się nad ranem, a nasilają w ciągu dnia. Inną przyczyną obrzęków może być również niewydolność nerek, hipoalbuminemia (za mało białek w osoczu krwi) i choroby żył. Nykturia także może mieć inną etiologię niż niewydolne serce. Są to np. nietrzymanie moczu, przerost gruczołu krokowego i infekcje dróg moczowych.

Tak naprawdę na stan naszego serca pracujemy już w młodości. To jaki wiedliśmy tryb życia, ujawni się na starość. Dodatkowe kilogramy, fast foodowa dieta, tytoń, alkohol, brak ruchu to seria niebezpiecznych ciosów w nasze serce. Przyspiesza to znacznie jego destrukcję i biologicznie dodaje mu lat. Już teraz zastanówmy się, czy aby na pewno nasz styl życia można określić jako „zdrowy”. Im wcześniej zaczniemy walkę ze słabościami i błędami, lepiej dla naszego zdrowia.

„Nie pozwólmy tylko zestarzeć się sercu!” (M. Sokołowa)

Katarzyna Ziaja