Dlaczego warto dodać olej do posiłków?



Oleje dostarczają naszemu organizmowi niezbędnych kwasów tłuszczowych, np. omega-3 i omega-6, które są potrzebne, by mógł funkcjonować. Zawierają również koenzym Q10 zapewniający młody wygląd. Kwasy omega-3 dodatkowo obniżają też poziom cholesterolu, a koenzym Q10 podwyższa korzystny dla nas cholesterol HDL. Oba składniki olejów są dobrymi przeciwutleniaczami, które chronią nasze komórki przed uszkodzeniami i wieloma groźnymi chorobami.

Istotne jest wzbogacanie diety w nienasycone kwasy tłuszczowe przez kobiety w ciąży, gdyż płód nie jest w stanie samodzielnie ich syntetyzować. Odpowiednia proporcja między spożyciem kwasów omega-3 i omega-6 chroni też przed przedwczesnym porodem.

Olej lniany – na lepsze trawienie



Olej lniany jest otrzymywany z nasion lnu oleistego w wyniku tłoczenia na zimno, przez co nie traci cennych właściwości prozdrowotnych. Olej charakteryzuje się żółtą barwą i intensywnym, cierpkim zapachem oraz orzechowym smakiem.

W składzie zawiera 95% kwasów omega-3, a poza tym kwas linolowy i oleinowy.

Kwasy tłuszczowe omega-3 mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, m.in. biorą udział w syntezie hormonów i są budulcem tkanki mózgowej. Olej lniany pomaga również w trawieniu, przy zaparciach i usprawnia układ pokarmowy. Dodanie kilka kropli do białego sera powoduje, że jest znacznie lepiej przyswajalny.

Niestety olej lniany nie cieszy się popularnością, ponieważ jest drogi i charakteryzuje się nietrwałością. Ważne jest, by przechowywać go w ciemnym miejscu, a po otwarciu najlepiej w lodówce.

W kosmetykach używany jest jako dodatek do olejów do ciała – przeznaczonych do skóry pękającej i skłonnej do powstawania stanów zapalnych.

Olej arganowy – pielęgnacja skóry i włosów



Olej arganowy otrzymuje się z nasion arganii żelaznej – drzewa rosnącego w Maroku. Występuje w dwóch odmianach: trochę ciemniejszy niż oliwa, z czerwonawym zabarwieniem używany do gotowania i jaśniejszy wykorzystywany w kosmetologii. Korzystnie działa nasz organizm, obniżając poziom cholesterolu, poprawia też krążenie i podnosi odporność organizmu.

Ostatnio zyskał popularność jako składnik wielu kosmetyków. Polecany przede wszystkim osobom z suchą skórą. Olej arganowy doskonale ją nawilża, wygładza i leczy blizny oraz oparzenia. Możemy stosować go też do zabiegów wzmacniających włosy, używać na twarz i ciało, by ujędrnić skórę i zredukować zmarszczki. Doskonale regeneruje kruche i łamliwe paznokcie i pielęgnuje skórki wokół nich. Pomaga również pozbyć się przesuszeń i drobnych krostek na dekolcie, ramionach i plecach.

Olej arganowy to najdroższy i najcenniejszy olej świata, gdyż jego proces produkcji jest pracochłonny. Jest to jednak olej bardzo wydajny – wystarczy dodać kilka kropel, by potrawy nabrały wyjątkowego smaku i aromatu. Używa się go do doprawiania ryb, mięs, sałatek i deserów.

Olej kokosowy – w walce ze zbędnymi kaloriami



Olej kokosowy otrzymuje się przez tłoczenie miąższu koksa. Najczęściej jest rafinowany, odkwaszony i wybielony. Ma lekko żółty kolor. Możemy też kupić olej tłoczony na zimno z aromatem kokosowym.

Olej kokosowy jest mniej kaloryczny niż inne tłuszcze, nie odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej i pomaga zapobiegać otyłości. Zwiększa kondycję organizmu i wzmacnia układ odpornościowy. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo, chroniąc nas przed rozwojem wielu chorób. Ma również zbawienny wpływa na prace tarczycy, nerek i wątroby.

Olej kokosowy ma lekko orzechowy aromat, dlatego dodawany jest do sałatek, sosów i ciast.

Na wzmocnienie serca olej z kryla



Olej z kryla to wyciąg z kryla, który jest maleńkim morskim skorupiakiem podobnym do krewetki. Różni się od innych olejów tym, że działa 16 razy skuteczniej na układ krążenia. Dodatkowo dba o serce oraz stawy.

Ma w swoim składzie astaksantynę, która zapobiega cukrzycy. Jest to również naturalny środek przeciwzapalny i przeciwbólowy. Pomaga dbać o elastyczność skóry i redukuje tkankę tłuszczową. Astaksantyna jest ceniona przez sportowców, gdyż powoduje przyrost tkanki mięśniowej. Poza nią w oleju z kryla występuje koenzym Q10 świetnie działający na układ krążenia.

Podczas badań naukowych kobiety, które używały oleju z kryla, zaobserwowały poprawę wyglądu włosów, skóry, paznokci wraz z 58% redukcją zmarszczek, zaczerwień i innych problemów ze skórą. Olej z kryla łagodzi również symptomy związane z napięciem przedmiesiączkowym i okresem menopauzy.

Jak widać oleje zapewniają funkcjonowanie wszystkich komórek i chronią przed wieloma chorobami. Doceńmy ich znaczenie w kuchni i w pielęgnacji ciała!

