Spis treści:

Obrzęki są jednym z możliwych objawów chorób serca i naczyń, np. niewydolności serca, niewydolności żylnej, zakrzepicy, nadciśnienia tętniczego.

Gdy układ krążenia jest niesprawny, krew nie może prawidłowo wrócić do serca i dochodzi do wzrostu ciśnienia w naczyniach krwionośnych. Wówczas płyn jest „wyciskany” z naczyń do przestrzeni pozanaczyniowej, co na zewnątrz jest widoczne jako opuchlizna. Obrzęki mogą być też efektem działań niepożądanych leków (np. leków na nadciśnienie).

W przypadku chorób serca obrzęki pojawiają się początkowo w obrębie nóg: łydek, stóp i palców. U osób leżących – w okolicy lędźwiowej i pośladków. Objawy, które można zaobserwować, to:

Obrzękom kończyn mogą też towarzyszyć uczucie ciężkości, zmęczenie, drętwienie, mrowienie w nogach.

Opuchnięte nogi mogą (ale nie muszą) świadczyć o chorobie serca. Obrzęki pochodzenia sercowego na początku występują w obrębie łydek, kostek i stóp. Są obustronne. Czasami są to obrzęki ciastowate. Przyczyną jest na ogół niewydolność serca, która uniemożliwia prawidłowy przepływ krwi. Ta zalega w naczyniach kończyn dolnych, co sprawia, że wzrasta ciśnienie, a nadmiar płynu wydostaje się poza naczynie, powodując opuchliznę.

W miarę postępu choroby płyny mogą kumulować się w całym ciele, powodując liczne dolegliwości. Pojawiają się męczliwość, dusznica, sinica.

Trzeba pamiętać, że opuchnięcie nóg to częsta dolegliwość, która może mieć różne przyczyny: odwodnienie, przebywanie długo w pozycji siedzącej lub stojącej, inne schorzenia niż te dotyczące układu krążenia.

W przypadku chorób serca obrzęk nóg jest symetryczny. Obie kończyny puchną w podobnym stopniu od serca. Początkowo można zauważyć obrzęknięte kostki, stopy, łydki. Jeżeli jedna noga jest spuchnięta (nie ma znaczenia która), to może świadczyć o zakrzepicy, obrzęku limfatycznym, urazie albo np. ugryzieniu owada. Z takim objawem należy zgłosić się do lekarza. Dopiero podczas badania można określić, czy problem jest bardziej, czy mniej poważny.

Niepokojące sygnały, które powinny skłonić do pilnej konsultacji lekarskiej, to:

Trzeba zgłosić się do lekarza. Może on przepisać środki moczopędne (np. furosemid, torasemid, tiazydy), które pomogą usunąć nadmiar płynów z organizmu.

Leki moczopędne mogą powodować z czasem wiele działań niepożądanych, dlatego dużą wagę przywiązuje się do działań niefarmakologicznych, które pomagają zmniejszyć opuchliznę. Pozytywny skutek można osiągnąć poprzez:

Aby zmniejszyć opuchnięcie nóg, zalecane jest ułożenie ich w trakcie snu nieco powyżej poziomu serca. To usprawni krążenie i zredukuje obrzęki kończyn.

Stosuje się też produkty uciskowe, np. podkolanówki, bandaże. Ważne, aby robić do zgodnie z zaleceniami rehabilitanta. Pomoce te powinny być dobrze dopasowane.

Masaż może poprawić krążenie krwi i limfy (chłonki). Pomocny jest drenaż limfatyczny, czyli specjalny rodzaj masażu, który przeciwdziała zastojom płynów.

Aby zredukować obrzęki, można dodatkowo zastosować preparaty diosminy, hesperydyny, escyny i trokserutyny. Są dostępne w aptekach.