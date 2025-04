Wzmocnić działanie leku

Sztuka leczenia nie polega tylko na połykaniu właściwych pigułek. Ważne jest także, o jakiej porze przyjmujemy leki oraz czym go popijamy i przegryzamy. Niektóre specyfiki wymagają połączenia z wodą, inne z sokiem, jedne bierze się przed, inne po jedzeniu. Od tego zależy ich skuteczność.

Gdy na pusty żołądek przyjmiemy leki drażniące ściany żołądka, po pewnym czasie być może wyleczymy chorobę, na którą był przepisany dany medykament, ale zaczną nam doskwierać problemy z przewodem pokarmowym. Aby tego uniknąć warto zdecydować się na tabletki powlekane, które rozpuszczają się dopiero w jelitach. Śniadanie powinniśmy zjeść przed zażyciem m.in. aspiryny, polopiryny, butapirazolu, hydrokortyzonu, ibuprofenu, kwasu

paraaminosalicylowego, propranolu, preparatów zawierających żelazo. Na pusty żołądek lepiej jest natomiast przyjmować leki, które są trudnowchłanialne. W tym wypadku, gdy mamy coś w żołądku lub jelitach, pigułka może mieć problemy z dostaniem się do krwiobiegu. Dotyczy to m.in. ampicyliny, digoksyny, oksacyliny, penicyliny V, większości tetracyklin. Te najlepiej jest zażyć przed śniadaniem.

Co z czym

Przyjmując środki uspokajające nie wolno popijać ich napojami zawierającymi kofeinę. Nie tolerują kawy i coli. W trakcie kuracji uspokajającej zalecana jest “cienka” herbatka, sok lub woda mineralna. Inne leki najlepiej jest popijać niegazowaną wodą mineralną. Tylko niektóre medykamenty wymagają towarzystwa substancji zawartej w sokach. Ale o tym na pewno powie nam lekarz przepisujący ten lek.

Głównym wskazaniem dla osób leczących schorzenia dróg oddechowych, jest zerwanie z nałogiem palenia papierosów. Substancje zawarte w spalanym papierosie skutecznie osłabiają działanie leków na astmę, rozedmę czy zapalenie płuc. Chorzy muszą także zrezygnować z towarzystwa osób palących. Zaleca im się tylko świeże powietrze.

Leki antydepresyjne nie mogą być przyjmowane wraz z produktami zawierającymi proteiny. Dlatego z ich diety należy wyeliminować drożdże, fasolę, jogurt, żółte sery, salami, solone śledzie. Nie przestrzegając tego zalecenia narażają się na wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Medykamenty rozszerzające naczynia wieńcowe (np. sorbonit) nie lubią towarzystwa grejpfrutów. Zażywając leki przeciwzakrzepowe (np. heparynę czy syncuman), trzeba wykluczyć z jadłospisu potrawy zawierające dużo witaminy K. Są to m.in. wątróbka, szpinak, brukselka, szparagi, groch, fasola.

Uwaga, uczulają

Farmaceuci oceniają, że co druga osoba jest uczulona na niektóre składniki leków. Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przyjmują antybiotyki i sulfonamidy. Najczęstszym objawem tego rodzaju alergii jest katar, duszności i pokrzywka, czyli drobna, swędząca wysypka i zaczerwieniona skóra. Należy pamiętać, że antybiotyki z grupy tetracyklin nie mogą być popijane mlekiem, bo to osłabia bakteriobójcze działanie leku. Nie powinno się także przed lub po połknięciu leku jeść np. kanapki z białym serem. Pomiędzy przyjęciem antybiotyku, a jedzeniem produktu mlecznego trzeba zachować 2 godziny przerwy.



Nie bagatelizuj

Ważne jest, aby lekarz przed zapisaniem sposobu leczenia przeprowadził z nami dokładny wywiad. Na to, czy terapia nam pomoże, ma wpływ nie tylko wiek, płeć i stan zdrowia chorego, ale także sposób odżywiania, klimat i inne, indywidualne dla każdego pacjenta czynniki. Przed przyjęciem leku należy przeczytać ulotkę, sprawdzić datę ważności. Specyfiki przeterminowane zamiast leczyć, mogą się okazać trucizną. Wymóg, aby lek przechowywać z suchym i ciemnym miejscu powinien być przestrzegany. Niektóre rozkładają się pod wpływem światła.

