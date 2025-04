Ospa wietrzna - objawy, przebieg i leczenie. Ile trwa ospa wietrzna.

To najbardziej zaraźliwa choroba wieku dziecięcego. Ale mimo, że zakaża się aż 95 proc. dzieci, które miały z nią kontakt, jest szansa, by jej uniknąć. Sprawdź, co zrobić, kiedy ktoś z twojej rodziny miał kontakt z tym wirusem!