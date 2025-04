Pod koniec lipca rozpoczyna się sezon na śliwki i trwa aż do września. Śliwki to słodkie, soczyste owoce, które mają 46 kalorii w 100 g (świeże, bo suszone mają już 240 kalorii w 100 g). Śliwki mają średnią zawartość węglowodanów. W 100 g śliwek jest 10 g cukrów prostych, w suszonych - około 38 g cukrów prostych. Czy mogą jeść je osoby z cukrzycą?

Spis treści:

Śliwki mają niewielką ilość witaminy C, oraz witaminy A, E i polifenole, co czyni je cennymi przeciwutleniaczami. Jest w nich sporo witamin z grupy B, dlatego znane są z korzystnego wpływu na układ nerwowy. Śliwki zawierają też potas, magnez, żelazo, wapń i fosfor.

Badania dowodzą, że regularne spożywanie śliwek może zapobiegać nowotworom i miażdżycy. Popularnym zastosowaniem śliwek jest też przeciwdziałanie zaparciom (owoce te zawierają sorbitol, naturalny cukier o działaniu przeczyszczającym). Według ekspertów związki zawarte w śliwkach działają również przeciwbakteryjnie i mogą niszczyć patogeny chorobotwórcze w układzie pokarmowym i moczowym.

Śliwki warto jeść przede wszystkim surowe i nieprzetworzone.

Śliwki można, a nawet warto jeść przy cukrzycy, lecz w ograniczonych ilościach. Śliwki mają niski indeks glikemiczny (IG 24), podobnie jak np. jabłka, pomarańcze, morele, brzoskwinie, maliny czy truskawki. Zawierają pektyny, które wpływają korzystnie na regulację glukozy i cholesterolu we krwi. Regularne jedzenie śliwek ma korzystny wpływ na kontrolę glukozy we krwi i zapobiega cukrzycy.

Przy cukrzycy lepiej unikać suszonych owoców, w tym suszonych śliwek, ponieważ mają sporo cukru. Suszone śliwki mają nieco wyższy indeks glikemiczny niż świeże (chociaż nadal niski), co oznacza, że powodują większy wzrost glukozy we krwi po posiłku. Diabetycy nie powinni jeść z pewnością owoców kandyzowanych oraz tych w słodkich syropach.

Odradzane cukrzykom są soki owocowe, w tym te ze śliwek świeżych i suszonych, oraz przetwory, takie jak dżemy, konfitury, przeciery, ponieważ zawierają na ogół spore ilości cukru. Przetwory ze śliwek bez dodanego cukru można spożywać sporadycznie.

Oprócz śliwek przy cukrzycy można sięgać po owoce jagodowe (borówka, truskawki, poziomki, jeżyny), owoce cytrusowe, kiwi, wiśnie, morele, brzoskwinie. Cechuje je niski indeks glikemiczny i niska zawartości cukrów. Są zalecane w diecie diabetyka.

Pomimo słodkiego smaku śliwki nie powodują dużego poposiłkowego wzrostu stężenia glukozy i insuliny we krwi. Mają sporo błonnika, który spowalnia tempo wchłaniania cukrów i powoduje ich stopniowy wzrost w organizmie. Według badania opublikowanego w 2018 roku w Journal of Functional Foods śliwki mobilizują adiponektynę - hormon odpowiedzialny za regulację cukru we krwi.

Różne badania dowodzą też, że regularne jedzenie śliwek korzystnie wpływa na kontrolę cukru, zapobiega podjadaniu, cukrzycy i otyłości. Obecność śliwek w diecie chroni przed miażdżycą, która często podstępnie rozwija się u diabetyków.

Przy wybieraniu śliwek powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy miąższ łatwo odchodzi od pestki. Pestki śliwek (ale też moreli, wiśni, brzoskwiń czy pigwy) zawierają amigdalinę (związek z grupy glikozydów cyjanogennych), która rozkłada się w organizmie m.in. na silnie trujący kwas pruski (znany też jako cyjanowodór). Składnik ten blokuje oddychanie na poziomie komórkowym i może prowadzić do zatruć. Na szczęście raczej nie zjadamy śliwek razem z pestkami, więc możemy spokojnie cieszyć się tymi sezonowymi owocami przez wiele tygodni, niezależnie czy rozpoznano u nas cukrzycę, czy nie.