Poziom glukozy w górnej granicy normy (czyli w okolicy 100 mg/dl), choć wymaga skonsultowania z lekarzem, nie musi jeszcze oznaczać, że jesteś skazana na cukrzycę. Może to być nawet jedynie cecha osobnicza (ot, taka twoja uroda). Na wszelki wypadek jednak lepiej zacząć badać poziom cukru co pół roku i nieco zmienić swój styl życia. Nie martw się, to wcale nie będzie wymagało rewolucji w twoim życiu. Pierwsze zmiany możesz wcielić w życie jeszcze w te wakacje i wcale nie odbierze ci to przyjemności z urlopu!

Reklama

Kolejna dieta i znowu nic nie chudniesz? Przyczyną może być... insulinooporność!

Korzystaj ze słońca

Lato to idealna pora na obniżanie cukru, bo doskonały lek trafia do naszego organizmu niemal z automatu. Mowa o słońcu, które uruchamia w skórze procesy odpowiedzialne za produkcję witaminy D. A ta z kolei powoduje, że trzustka zaczyna wydzielać więcej insuliny, hormonu, który obniża poziom glukozy w organizmie. Aby skorzystać z leczniczych właściwości witaminy D, wystarczy przez 15 min przebywać na świeżym powietrzu (niekoniecznie w pełnym słońcu). Ponieważ jednak nie można mieć w tym czasie skóry posmarowanej kremem z filtrem, zaleca się przeprowadzenie takiej terapii rano do godziny 11 lub po południu, po godz. 16. W przeciwnym wypadku grozi ci poparzenie skóry!

Zmień wakacyjną dietę

To, ile ważysz i co jesz, ma ogromny wpływ na to, jak przetwarzana jest glukoza w twoim organizmie. Wiadomo np., że osoby szczupłe lepiej przyswajają cukier. Dlatego jeśli masz nadwagę, trzeba będzie ją zrzucić.

Staraj się jeść regularnie 5 małych posiłków.

Ogranicz tłuszcz – sięgaj raczej po chude mięsa i niskotłuszczowy nabiał.

Zamiast białego pieczywa i zwykłych makaronów wybieraj produkty pełnoziarniste.

Unikaj słodyczy!

Sięgaj po owoce i warzywa

Latem stanowią podstawę naszej diety. I słusznie. Są niskokaloryczne i pełne witamin. Po warzywa możesz sięgać właściwie bez żadnych ograniczeń. W przypadku owoców, lepiej jeść te, które mają niski tzw. indeks glikemiczny (IG), bo tylko takie nie podnoszą poziomu cukru we krwi. Na szczęście większość rodzimych owoców jest zupełnie bezpieczna. Śmiało możesz zajadać się więc porzeczkami, jagodami, czereśniami, jabłkami, morelami i śliwkami.

Dieta cukrzycowa – doskonała nie tylko dla diabetyków!



Ruszaj się

Nie chodzi nam o to, byś od razu stała się sportowcem! Wystarczy jeśli każdego dnia poświęcisz na aktywność fizyczną godzinę. W wakacje łatwiej się do tego zmobilizować – wybrać na basen, energiczny spacer czy pojeździć na rowerze. Warto się na to zdecydować, bo badania naukowe potwierdzają, że regularny wysiłek fizyczny poprawia działanie trzustki – powoduje, że organizm zaczyna prawidłowo przyswajać glukozę. Ćwiczenia zmniejszają również ilość tkanki tłuszczowej. A wiadomo, że otyłość typu brzusznego znacznie zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy. Niebezpieczeństwo tej choroby gwałtownie wzrasta u kobiet, które mają 88 cm w talii. U mężczyzn to 102 cm w pasie. Lepiej więc nie przekraczać tych wielkości.

Badanie cukru - normy



69 -99 mg/dl - prawidłowe stężenie cukru

100-125 mg/dl - stan przedcukrzycowy, trzeba zmienić styl życia!

powyżej 126 mg/dl - potrzebne są kolejne badania, które potwierdzą lub wykluczą cukrzycę

Polecamy także:Cukrzyca ciężarnych - co grozi przyszłej mamie i jej dziecku?Najlepsza dieta dla diabetyka - jadłospis na 7 dniPowikłania cukrzycy - tym grozi zaniedbanie leczenia!