Liść laurowy na cukrzycę stosowany jest w ramach medycyny naturalnej, podobnie jak i na inne dolegliwości: reumatyzm, liść laurowy na łupież, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, a nawet liść laurowy na haluksy i wiele innych. To pokazuje, że być może liść laurowy ma bardzo wszechstronne działanie, ale fakt pozostaje faktem: jak dotąd liść laurowy nie został oficjalnie uznany za skuteczne remedium na wysoki cukier.

Nie ma jednoznacznych dowodów naukowych potwierdzających, że liście laurowe lub wywar z liści laurowych mają znaczący wpływ na obniżanie poziomu cukru we krwi. Współczesna medycyna opiera się na badaniach naukowych i dowodach klinicznych, a dotychczasowe badania na ten temat są ograniczone i niewystarczające, aby udowodnić skuteczność liści laurowych w regulacji poziomu cukru we krwi.

Z pewnością jednak liść laurowy na wysoki cukier może wykazywać pewne działanie. Na przykład badania z 2008 i 2011 r. przeprowadzone na ludziach chorych na cukrzycę typu 2.sugerują np., że liście laurowe u osób z cukrzycą typu 2. mogą obniżać poziom glukozy na czczo o 20-30% już po 30 dniach stosowania kapsułek z 1, 2 lub 3 g mielonych liści laurowych podawanych w kapsułkach. Podobne wyniki osiągnięto w badaniu z 2021 r. przeprowadzonym na szczurach. Z pewnością więc liście laurowe mogą wykazywać takie działanie, ale jest za wcześnie, aby uznać (lub wykluczyć) liście laurowe jako lek obniżający poziom cukru we krwi, ustalić dawkowanie, przeciwwskazania itp.

Przygotowanie wywaru z liści laurowych jest bardzo proste. Wystarczy pokruszyć 3-4 listki i zalać bardzo gorącą, ale nie wrzącą wodą. Szklankę należy przykryć i odstawić na 10-15 minut. Po tym czasie wywar laurowy można przecedzić i wypić, uprzednio dodając do niego np. sok z cytryny, aby zmienić nieco dość nieciekawy smak.

Można pić napar z liści laurowych na odchudzanie, szykować z laurów preparat na kaszel czy żylaki. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko domowe sposoby, których skuteczność może być niewystarczająca, o ile w ogóle przyniosą oczekiwany rezultat.

Uwaga! Liść laurowy może zakłócać kontrolę poziomu glukozy we krwi u osób, które są w trakcie leczenia w związku z wysokim poziomem cukru we krwi. Przed zastosowaniem liścia laurowego na cukrzycę koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Liście laurowe są używane głównie jako przyprawa w kuchni i mają pewne właściwości zdrowotne, takie jak działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Jednakże, jeśli ktoś ma problemy z poziomem cukru we krwi, powinien skonsultować się z lekarzem i przestrzegać zaleceń dotyczących diety, aktywności fizycznej i ewentualnie stosowania leków przepisanych przez lekarza. Samo przyjmowanie liści laurowych czy picie wywaru z liści laurowych raczej nie załatwi sprawy i nie warto eksperymentować, bo może się to odbyć kosztem zdrowia.