9 podstawowych badań krwi, które warto robić przy cukrzycy.

Reklama

1. HbA1

To test hemoglobiny glikowanej (zrób je 2 razy w roku) Badanie to pokazuje średnią wartość cukru we krwi na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy.

2. Kreatynina

Badania kreatyniny rób raz w roku. Jej podwyższony poziom może wskazywać, że jest kłopot z układem moczowym (źle kontrolowana cukrzyca może prowadzić do nefropatii, czyli uszkodzenia nerek).

3. Lipidogram

Cukrzyca może łączyć się z miażdżycą. Dlatego trzeba kontrolować poziom m.in. cholesterolu. Możesz to zrobić wykonując raz do roku lipidogram.

Profilaktyka cukrzycy - jakie jest prawidłowe stężenie cukru we krwi?

4. Ciśnienie tętnicze

Nadciśnienie bardzo często towarzyszy cukrzycy. Dlatego konieczne są częste pomiary ciśnienia, najlepiej wykonywane podczas każdej kontroli lekarskiej.

5. Badanie oczu

Podwyższony cukier może uszkadzać siatkówkę. Żeby więc nie dopuścić do problemów z widzeniem, lepiej rak do roku kontrolować oczy.



6. EKG spoczynkowe

Warto je robić raz w roku u osób powyżej 35. roku życia i EKG wysiłkowe (raz na 2 lata u osób powyżej 35. roku życia). Zlecając to badanie, lekarz chce sprawdzić, czy pacjent nie ma choroby niedokrwiennej serca, która może rozwijać się razem z cukrzycą.

7. Badanie tętnic nóg metodą dopplerowską

Pozwala sprawdzić przepływ krwi, który może być utrudniony z powodu uszkodzenia naczyń przez cukier. Warto zrobić je raz na dwa lata u osób powyżej 35. roku życia.

8. Badanie neurologiczne wraz z oceną czucia wibracji

Zrób je raz lub dwa razy w roku. Odzwierciedla ono funkcję nerwów obwodowych (mogą one być uszkodzone przez cukrzycę).

9. Badanie stóp

Z cukrzycą dość często łączy się tzw. zespół stopy cukrzycowej. Dlatego podczas każdej wizyty trzeba sprawdzić, czy na nogach nie ma ranek, zadrapań, które mogłyby zwiastować jego początki.

Nie daj się cukrzycy - dowiedz się więcej!

Jak rozpoznać cukrzycę - 5 wczesnych objawów cukrzycy?