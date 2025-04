Stan przedcukrzycowy może dotyczyć ok. 2 mln Polaków. Wczesna diagnoza pozwala zminimalizować rozwój cukrzycy. Wystąpieniu stanu przedcukrzycowego sprzyja przed wszystkim nadwaga lub otyłość, choroby sercowo-naczyniowe i występowanie cukrzycy w rodzinie.

Stan przedcukrzycowy polega na zaburzeniach stężenia glukozy we krwi. I choć nie jest to jeszcze cukrzyca, to bagatelizowany prowadzi do niej. Nieleczony stan przedcukrzycowy niesie za sobą poważne następstwa. Jest on preludium nie tylko do rozwoju cukrzycy typu 2, ale i powikłań kardiologicznych, które składają się w grupę chorób cywilizacyjnych.

Te niebezpieczne zjawiska nie biorą się znikąd i często dużo wcześniej organizm woła o pomoc, rozwijając objawy przepowiadające, takie właśnie jak stan przedcukrzycowy. By wybronić się przed rozwojem choroby, niezbędna jest zmiana stylu życia.

Jak wspomnieliśmy - ten stan na początku może nie dawać żadnych charakterystycznych czy niepokojących objawów. Kluczowe jest regularne, prewencyjne wykonywanie badań krwi, czyli morfologię z oznaczeniem glukozy.

Jednak za wysoki poziom cukru we krwi może objawiać się:

wzmożonym pragnieniem,

ciągłym zmęczeniem,

częstym oddawaniem moczu,

napadami wilczego głodu zwłaszcza z chęcią na słodycze,

sennością,

zmianami barwy skóry.

Do rozpoznania stosuje się oznaczenie stężenia glukozy we krwi żylnej. W zależności od potrzeb stosuje się różne testy. Można ustalić stężenie na czczo, na przykład po przebudzeniu. Jeżeli podczas badania na czczo glikemia mieściła się w przedziale 100-125 mg/dl, możemy podejrzewać nieprawidłowości.

Następnym krokiem jest wykonanie OGTT, czyli testu tolerancji glukozy. Polega on na wypiciu 75 mg rozpuszczonej w wodzie glukozy i zbadaniu poziomu cukru we krwi po dwóch godzinach.

Nieprawidłowa glikemia na czczo i nieprawidłowa tolerancja glukozy

Jeśli OGTT jest w normie, rozpoznajemy nieprawidłową glikemię na czczo, która oznaczana jest angielskim skrótem IFG (impaired fasting glycaemia).

Jeżeli w 120 minucie OGTT wartość glikemii znajduje się w przedziale 140-199 mg/dl, oznacza to nieprawidłową tolerancję glukozy, czyli IGT (impaired glucose tolerance). Oznacza to, iż w normalnych warunkach poposiłkowe stężenie wymyka się poza normę. Większe odchylenia od normy wystarcza do rozpoznania cukrzycy.

Nie zawsze można sprawnie monitorować stężenie glukozy. W niektórych stanach jej stężenie może rosnąć niezależnie od stanu trzustki i gospodarki hormonalnej. Dzieje się tak u pacjentów przyjmujących niektóre leki, na przykład glikokortykosteroidy (niezbędne w leczeniu niektórych postaci alergii, POChP, astmy, czy chorób reumatologicznych). Podobnie może się dziać w trakcie leczenia chorób zakaźnych czy po poważnych urazach.

Po rozpoznaniu stanu przedcukrzycowego

Po takiej diagnozie powinno się monitorować stężenie glukozy i objawy rozwijającej się cukrzycy. Jeśli zauważasz u siebie takie objawy, skonsultuj się jak najszybciej z lekarzem. Niestety, nietolerancja glukozy często bywa bezobjawowa, więc najlepiej sprawdzają się testy przesiewowe.

Aby uniknąć rozwoju cukrzycy, zmień styl życia. Dbaj o to, co jesz (dieta cukrzycowa), stosuj odpowiedni trening rozbudowujący tkankę mięśniową (poprawia to tolerancję glukozy) oraz popracuj nad zmniejszeniem masy ciała. W profilaktyce cukrzycy ważne jest ograniczenie soli i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego, unikanie smażenia potraw i jedzenie regularnych posiłków.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 14.09.2018.

