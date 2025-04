Profilaktyka cukrzycy - czy jesteś w grupie ryzyka?

Można wyodrębnić grupy ludzi, którzy są szczególnie podatni na zachorowanie na cukrzycę. Są to:

• osoby po 45. roku życia,

• osoby, które są spokrewnione z osobą chorą na cukrzycę (chory jest członkiem rodziny, np. rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i pozostali krewni),

• osoby z nadwagą i otyłością,

• kobiety, które w czasie ciąży chorowały na cukrzycę ciężarnych,

• kobiety, które urodziły dzieci o ciężarze powyżej 4 kg,

• osoby, które w przeszłości notowały podwyższone poziomy cukru we krwi, np. po posiłku,

• osoby cierpiące na choroby układu krążenia, takie jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca,

• osoby, u których stwierdzono nieprawidłowy poziom cholesterolu i/lub trójglicerydów.

Profilaktyka cukrzycy - obserwuj niepokojące symptomy

Wczesne rozpoznanie cukrzycy umożliwia działanie już w początkowych etapach jej rozwoju i często pozwala na zapobieganie wielu niepożądanym powikłaniom. Częstymi objawami cukrzycy są:

• zmęczenie, senność,

• zwiększone pragnienie, połączone z częstym oddawaniem moczu,

• objawy skórne, takie jak: zapalenie śluzówki, jamy ustnej i narządów płciowych, wypadanie włosów,

• bóle głowy,

• pogorszenie zdolności widzenia,

• objawy neurologiczne, np. mrowienie i drętwienie kończyn, kurcze łydek w nocy, osłabione czucie lub brak czucia w skórze, niedowłady mięśni,

• zwiększony apetyt bez przybierania na wadze,

• wolniejsze gojenie się ran.

Wyłap pierwsze symptomy cukrzycy

Aby w pełni zdiagnozować cukrzycę, należy dokonać poziomu cukru we krwi. Prawidłowy poziom cukru we krwi na czczo wynosi 70-110 mg%.

Profilaktyka cukrzycy - zmiana trybu życia

Pamiętajmy, że cukrzyca jest chorobą nieuleczalną, dlatego ważne są każde działania, które pomogą nam uchronić się przed nią. Należą do nich:

• zredukowanie masy ciała - oczywiście w przypadku osób otyłych;

• dbanie o regularną aktywność fizyczną; należy jednak pamiętać, że wysiłek fizyczny powinien być dostosowany do wieku i możliwości;

• regularne mierzenie ciśnienia oraz poziomu glukozy we krwi;

• odpowiednia, zbilansowana dieta bogata w warzywa i owoce; ważne, aby spożywać tyle kalorii, ile potrzebuje organizm; należy wybierać produkty naturalne, bogate w błonnik, węglowodany złożone oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego;

• regularne spożywanie przynajmniej trzech posiłków dziennie, co zapewni stały dopływ składników odżywczych do organizmu;

• czytanie etykiet; należy pamiętać, że produkty „bez cukru” mogą być słodzone innymi substancjami niewskazanymi dla diabetyka.

Więcej o powikłaniach cukrzycy dotykających kobiety

Profilaktyka cukrzycy - dieta cukrzycowa i suplementy

Podstawą diety cukrzycowej jest utrzymywanie stałego poziomu cukru we krwi. Można to osiągnąć jedząc często, ale w niewielkich ilościach i wybierając pokarmy, które zawierają wolno uwalniające się węglowodany i białko. Można wspomagać się też ziołami lub suplementami - najlepiej o to zapytać lekarza. Jedną z roślin obniżającą poziom cukru we krwi jest morwa biała - reguluje poziom cukru w organizmie poprzez spowolnienie działania enzymów, biorących udział w trawieniu węglowodanów. Dzięki temu część z nich pozostaje niestrawiona i jest wydalana. Prowadzi to do zmniejszenia wchłaniania glukozy przez organizm i uzyskania niższego poziomu cukru po posiłku.

