Metody leczenia zależą od typu cukrzycy, na jaki chorujesz. W przypadku cukrzycy typu 1 zawsze niezbędne jest leczenie insuliną, ale są też inne nowoczesne metody terapii diabetyków typu 1.

Zaś w przypadku cukrzycy typu 2 czy cukrzycy ciążowej - nie zawsze zastrzyki z insuliny są potrzebne. Podstawą jest zmiana trybu życia, czasami stosuje się leki doustne. Wszyscy diabetycy powinni jednak przestrzegać kilku ważnych zasad.

Jak się leczy cukrzycę?

1. Najważniejsze - dieta!

Podstawą leczenia cukrzycy jest dieta. Bez dyscypliny przy jedzeniu nie uda ci się osiągnąć prawidłowych stężeń cukru we krwi. Niezmiernie istotne jest, aby jeść regularnie: 3 do 6 posiłków dziennie, o stałych porach. Nie podjadaj między posiłkami! Ważne jest zarówno to co jesz jak i w jakich ilościach. Unikaj wszystkiego co zawiera cukry proste. Ogranicz ilość soli i cholesterolu. Zadbaj natomiast o to, by na twoim talerzu nie zabrakło warzyw. Jeśli borykasz się z nadwagą lub otyłością zmniejsz porcje, tak by udało ci się schudnąć.

2. Ruch - twój sprzymierzeniec w chorobie

Pamiętaj, że ruch jest twoim wielkim sprzymierzeńcem w walce z cukrzycą. Wysiłek fizyczny działa podobnie do insuliny - obniżając stężenie cukru we krwi. Regularna aktywność fizyczna jest zatem częścią leczenia, równie ważną jak leki czy dieta. Intensywność ćwiczeń dostosuj do swojej kondycji. Pamiętaj, by nie podejmować większych wysiłków, jeśli wcześniej nie zjadłeś odpowiedniego posiłku – w takiej sytuacji może dojść do nadmiernego spadku stężenia cukru we krwi, co bezpośrednio zagraża twojemu zdrowiu, a nawet życiu.

3. Leki na cukrzycę

W leczeniu cukrzycy stosuje się różne tabletki tzw. doustne leki przeciwcukrzycowe oraz wstrzykiwaną podskórnie insulinę. Istnieje wiele leków wspomagających leczenie cukrzycy, a zwłaszcza cukrzycy typu 2. Niektóre są w formie doustnych tabletek (np. metformina, podstawowy lek terapii cukrzycy). Inne w są postaci zastrzyków (takie jak leki inkretynowe). To, jaki lek przepisze ci lekarz, zależy od typu cukrzycy, na jaki cierpisz. Dobierze leczenie indywidualnie do twoich potrzeb. Powie ci w jaki sposób, jak często i w jakich dawkach brać leki oraz na co uważać przy ich stosowaniu.

Przy cukrzycy typu 1 niezbędne są zastrzyki z insuliny. Jeśli cierpisz na cukrzycę typu 2, lekarz może zmieniać rodzaj zażywanych leków w trakcie terapii, dopasowując środki i dawki do poziomu cukru we krwie.

W przypadku cukrzycy ciążowej zwykle stosuje się leczenie dietą, ale lekarz może przepisać też leki doustne. Jednak nie wszystkie rodzaje leków doustnych i insulin można podawać w cukrzycy ciężarnych.

4. Leczenie innych chorób

W cukrzycy bardzo ważne jest aby wpływać na inne, współistniejące choroby i stany, które zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy. Razem z lekarzem trzeba zatroszczyć się o jak najlepsze leczenie nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, niewydolności nerek. Istotne jest też, aby stężenie cholesterolu we krwi nie było zbyt wysokie. Jeśli masz nadwagę lub otyłość, staraj się osiągnąć i utrzymać prawidłową masę ciała. Unikaj palenia papierosów i picia alkoholu.

5. Kontrola leczenia

Leczenie cukrzycy jest najskuteczniejsze, jeśli osiągasz wyznaczone cele (schudnięcie, dobry wynik cukru we krwi). Dlatego potrzebna jest kontrola efektów leczenia - pozwoli ona lekarzowi dopasować terapię do aktualnego stanu zdrowia. Twój lekarz będzie co jakiś czas zlecał ci wykonanie kontrolnych badań krwi i moczu. Będzie też przypominał ci o regularnych wizytach u okulisty i innych specjalistów. To jednak nie wszystko. Bardzo ważna jest samokontrola czyli samodzielnie przez ciebie wykonywane pomiary stężenia cukru we krwi oraz pomiary ciśnienia krwi.

6. Bardzo ważne - wiedza na temat choroby

Nie ma leczenia cukrzycy bez edukacji. Im lepiej poznasz i zrozumiesz swoją chorobę tym lepiej będziesz mógł się leczyć. Postaraj dowiedzieć się jak najwięcej o cukrzycy. Pamiętaj, że twoje zdrowie jest w twoich rękach – lekarz będzie doradcą, ale to jak będzie wyglądała realizacja jego zaleceń zależy tylko od ciebie.

