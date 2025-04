Jak obniżyć ciśnienie krwi?

Aby obniżyć ciśnienie krwi, stosuje się leki hipotensyjne lub metody niefarmakologiczne, polegające na modyfikacji stylu życia. Na świecie problem wysokiego ciśnienia występuje bardzo często. Szacuje się, że nadciśnienie ma ok. 1,1 miliarda osób, co stanowi ok. 14,5% ludności. Według statystyk dotyczących Polski, zbyt wysokie ciśnienie ma 30% społeczeństwa. W przypadkach łagodnego nadciśnienia, bez powikłań lub ciśnienia wysokiego prawidłowego skuteczne w obniżeniu ciśnienia mogą być metody niefarmakologiczne, takie jak specjalna dieta, zmniejszenie nadwagi, odstawienie alkoholu i papierosów oraz aktywność fizyczna. Jeśli to nie pomaga, lekarz przepisuje leki hipotensyjne.