Zbyt wysoki poziom cholesterolu przyczynia się do powstawania zawałów serca, miażdżycy i udarów. Żeby obniżyć cholesterol, trzeba stosować farmakoterapię zgodnie z zaleceniami lekarza, bardzo ważna jest też dieta na cholesterol i odpowiednie zioła.

Za zbyt wysokie uważa się: stężenie cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu) ≥3,5 mmol/l (135 mg/dl) oraz cholesterolu całkowitego ≥5,2 mmol/l (200 mg/dl).

Spis treści:

Zioła mogą pomagać w obniżeniu poziomu cholesterolu na różne sposoby, np. zmniejszając jego wchłanianie w układzie pokarmowym lub hamując produkcję w wątrobie. W obniżaniu cholesterolu zalecane są różnorodne napary ziołowe i ekstrakty.

Astragalus (traganek) na cholesterol

Traganek to zioło tradycyjnie stosowane w medycynie chińskiej do wspomagania układu odpornościowego. To rodzaj adaptogenu, który ma chronić komórki ciała przed uszkodzeniami. Badań z udziałem ludzi na temat wpływu tego zioła na poziom cholesterolu jest niewiele, ale to zioło potencjalnie może pomagać w regulowaniu jego poziomu we krwi.

Wyciąg z głogu na cholesterol

Głóg to roślina tradycyjnie stosowana na obniżenie poziomu cholesterolu i do ochrony serca. Jeśli masz zamiar stosować głóg, a przyjmujesz leki, koniecznie skonsultuj to z lekarzem lub farmaceutą.

Ostropest na cholesterol

Ostropest plamisty to zioło znane szczególnie ze swojego korzystnego wpływu na wątrobę. Dzięki temu, że ostropest zmniejsza stan zapalny wątroby, produkuje ona mniej cholesterolu.

Olej z nasion wiesiołka na cholesterol

Olej z wiesiołka to źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Wspomagają one pracę układu krążenia i normują cholesterol.

Mniszek lekarski na cholesterol

Odwar i nalewka z korzeni mniszka lekarskiego działają na wątrobę (to w niej jest magazynowany nadmiar cholesterolu). Dzięki temu regulowane jest wydzielanie lipoprotein cholesterolowych.

Lucerna na cholesterol



Lucerna zawiera saponiny. Związki te obniżają poziom LDL i utrudniają odkładanie się w naczyniach tzw. blaszki miażdżycowej (złogi, których głównym składnikiem jest zły cholesterol).

Ekstrakt z karczocha na cholesterol



Ekstrakt karczocha reguluje poziom cholesterolu i trójglicerydów (związków tłuszczowych, których nadmiar także prowadzi do miażdżycy).

fot. Adobe Stock, valya82

W kuchni możemy znaleźć też inne produkty, które mają udowodniony korzystny wpływ na poziom cholesterolu. Należą do nich m.in.:

Soja na cholesterol

Soja i produkty sojowe obfitują w lecytynę. Nie dopuszcza ona do podniesienia się poziomu cholesterolu we krwi i zapobiega gromadzeniu LDL w wątrobie. Sterole i stanole z soi to idealne uzupełnienie diety osób z podwyższonym cholesterolem.

Czosnek na cholesterol

Substancja aktywna w czosnku to allicyna. Zalicza się ją do grona najskuteczniejszych pogromców cholesterolu. Inne źródła allicyny to cebula i por.

Płatki owsiane na cholesterol



Zawarty w płatkach owsianych błonnik rozpuszczalny (beta glukany) łączy się z cząsteczkami cholesterolu i ułatwia ich wydalenie. Inne źródła błonnika tego typu to: kasza jęczmienna, fasola, groch, soczewica, warzywa i owoce (zwłaszcza jabłka, suszone śliwki i rodzynki).

Siemię lniane na cholesterol

Nasiona lnu, czyli siemię lniane, zawiera błonnik, lignany (o działaniu przeciwutleniającym) i wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Nasiona lnu obniżają stężenie złego cholesterolu we krwi – jak wykazała jedna z prac naukowych, samo włączenie do diety zmielonego siemienia (badani jedli 30 g dziennie) pozwoliło po miesiącu zmniejszyć poziom złego cholesterolu LDL o 15%.

Oleje roślinne na cholesterol

Oleje roślinne dostarczają zdrowych nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz stenoli i steroli. To roślinne, bezpieczne odpowiedniki cholesterolu. Gdy przyjmujesz je z jedzeniem, organizm wchłania je zamiast złego LDL. Inne źródła stenoli i steroli: orzechy, ziarna, np. słonecznika.

Czerwone wino na cholesterol

Antycholesterolowe działanie ma także czerwone wino. Warunek – trzeba poprzestać na jednej na lampce co kilka dni. Uzdrawiającą moc mają nie same procenty, lecz flawonoidy zawarte w winie. Naukowcy dowiedli, że działają silnie przeciwutleniająco.

Nadmiar wina zatruwa wątrobę, poza tym dostarcza sporo kalorii (a nadwaga też sprzyja miażdżycy) i podnosi ciśnienie krwi. Żeby nie pić alkoholu, możesz równie dobrze pijać sok z aronii, sok z czarnej porzeczki lub jeść dużą ilość owoców jagodowych. Można też sięgnąć po inne bogate źródło flawonoidów, czyli zieloną i czerwoną herbatę. Aby podziałały terapeutycznie, warto wypijać codziennie ok. 3 filiżanek.

W obniżaniu cholesterolu liczą się również codzienne nawyki. Co jeszcze może pomóc? Po pierwsze, pamiętaj o diecie na cholesterol. To najskuteczniejsza strategia.

Relaks na obniżenie cholesterolu

Naukowcy dowiedli, że organizm pod wpływem stresu zaczyna produkować więcej glukozy i kwasów tłuszczowych, co przyczynia się do zwiększenia produkcji cholesterolu LDL w wątrobie, aby substancje wcześniej wymienione mogły trafić do komórek organizmu.

Efekt jest taki, że we krwi krąży też więcej cholesterolu. Odpoczynek, który pozwoli się odstresować, unormuje poziom szkodliwych substancji. Wykonuj regularnie ćwiczenia relaksacyjne.

Ćwiczenia na cholesterol



Osoby mało aktywne są dwukrotnie bardziej narażone na choroby układu krążenia, a w ich organizmie przeważnie poziom cholesteroli jest za wysoki. Ruch obok diety jest podstawowym niefarmakologicznym sposobem leczenia hipercholesterolemii.

Dobry sen na cholesterol

Według badań osoby, które nagminnie nie dosypiają, mają często problem z zawyżonym poziomem cholesterolu. Prawidłowa długość snu to 7–8 godzin na dobę.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie przez Martę Wilczkowską 17.08.2008.

