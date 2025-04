Naturalne antybiotyki

Choć antybiotyki zwykle kojarzą nam się z medykamentami dostępnymi jedynie na receptę, z niektórych z nich możemy korzystać również bez zalecenia lekarza. Mowa o antybiotykach, które powstały w naturze, takich jak czosnek, cebula, propolis, miód czy niektóre zioła.

Na długo przed tym, zanim antybiotyki zaczęły być produkowane w fabrykach farmeceutycznych, zaczęła wytwarzać je sama natura. Niektóre rośliny "produkują" substancje, które zwalczają bakterie, wirusy i grzyby podobnie jak przepisywane przez lekarzy leki. Nie wywołują one jednak skutków ubocznych, takich jak zatrucia pokarmowe, osłabienie układu odpornościowego czy udopornienie szczepów bakterii, co często ma miejsce w przypadku syntetycznych antybiotyków. Natura wyposażyła nas zatem w naturalną broń przeciwko infekcjom. Nauczymy się umiejętnie z niej korzystać. Oto przykłady naturalnych antybiotyków:

Czosnek

Czosnek to jeden z najbardziej znanych i zarazem najskuteczniejszych naturalnych antybiotyków, a to za sprawą allicyny, która ma silne działanie bakteriobójcze. Nie bez powodu czosnek, jako środek na przeziębienia oraz infekcje, stosowany był już w medycynie ludowej. Czosnek najlepiej zadziała spożywany na surowo. Posiekany lub przeciśnięty przez praskę i położony na kanapkę lub dodany do sałatki - w razie przeziębienia - szybko postawi nas na nogi. W przypadku uciążliwego kataru sprawdza się również wąchanie czosnku, którego olejki eteryczne pomogą udrożnić drogi zatkany nos.

Cebula

Obok czosnku, drugim cennym warzywem, które z powodzeniem można stosować jako naturalny antybiotyk jest cebula. Zawarte w niej substancje bakteriobójcze potrafią zwalczyć nawet niektóre bakterie odporne na działanie syntetycznych antybiotyków. Oprócz tego, cebula jest również doskonałym źródłem siarki, fosforu, magnezu, cynku oraz krzemu. Cebulę, podobnie jak czosnek, możemy spożywać na surowo lub wdychać, gdy męczy nas katar.

Propolis

Propolis czyli kit pszczeli, w swoim pierwotnym przeznaczeniu, służący pszczołom do zaklejania szczelin w ulu. Ma on silne działanie bakteribójcze oraz antywirusowe. Oprócz niszczenia chorobotwórczych bakterii, propolis pobudza system odpornościowy, działa leczniczno na układ pokarmowy, a nawet leczy niektóre schorzenia skórne. Niektórzy lekarze nazywają go "naturalną szczepionką". Należy jednak być ostrożnym, ponieważ propolis może mieć silne działanie uczulające. Aby uniknąć reakcji alergicznej, warto najpierw wykonać test na skórze i obserwować, czy nie pojawiło się na niej zaczerwienienie lub wysypka. Jeśli nie, śmiało możemy stosować propolis leczniczno i wspomagająco.

Miód

Na przeziębienie herbatka z miodem? Być może od dawna stosujesz ten właśnie sposób, gdy czujesz, że "coś cię bierze". Miód od dawna słynie ze swoich właściwości bakteriobójczych i przecizapalnych. Pobudza do działania układ odpornościowy, podnosi odporność, działa regenerująco i przeciwbólowo. Ale uwaga! Miód traci swoje właściwości w wysokiej tempetarurze, zatem dodaj go do herbaty, dopiero gdy ta odrobionę przestygnie.

Nagietek

Ten niewielki pomarańczowy kwiat ma właściwości przeciwzapalne, przecigrzybiczne oraz przeciwwirusowe. Nie tylko wspomoże leczenie grypy, ale również przyspieszy gojenie się ran, lecz będzie również pomocy w chorobie wrzodowej czy nieżytach żołądka.

Źródło: Porady na zdrowie dr Górnickiej; Jadwiga Górnicka, Sabina Zwolińska-Kańtoch; Warszawa 2008

