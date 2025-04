Większość kobiet przed miesiączką lub podczas jej trwania odczuwa różne dolegliwości, przeważnie są to uporczywe, silne bóle brzucha o charakterze skurczowym i uczucie ciężaru w rejonie miednicy, nabrzmienie i ból piersi, przybieranie na wadze.

Reklama

Problemy menstruacyjne mogą wynikać z wahania stężenia hormonów w czasie miesięcznego cyklu kobiety. Niektóre z nich związane są z działaniem prostaglandyn, substancji podobnych do hormonów, które zwiększają napięcie mięśni macicy, w efekcie wywołując skurcze mięśnia macicy, potrzebne do opróżniania macicy z płynu miesiączkowego. Na tydzień do 10 dni przed pojawieniem się miesiączki następuje także spadek produkcji hormonu zwanego progesteronem, który powoduje zatrzymanie wody i soli w organizmie. Z kolei nierównowaga między progesteronem i innym hormonem- estrogenem prowadzi do zaburzeń emocjonalnych takich jak depresja, nerwowość, lęk.

W 5-10% bóle miesiączkowe bywają objawem wtórnym, np. endometriozy (tkanki normalnie wyścielającej macicę, rozrastającej się w innych miejscach. Wtórne bolesne miesiączkowanie rozpoczyna się zwykle po 30. roku życia; może być spowodowane przez mięśniaki. Z kolei bóle i tkliwość podbrzusza z towarzyszącą gorączką, upławami, nieregularnymi krwawieniami lub bólami krzyża mogą być objawem stanu zapalnego w miednicy mniejszej.

PROFILAKTYKA

Przyjmowanie wapnia, razem z jedzeniem. Wapń jest naturalnym środkiem tonizującym i rozluźniającym mięśnie, pomaga złagodzić ostre skurcze menstruacyjne. Ważne jest, aby unikać suplementów wapnia z dolomitowych muszli ostryg lub mączki kostnej, ponieważ mogą mieć wysoki poziom ołowiu.

Kwasy tłuszczowe spowalniają produkcję prostaglandyn, które przyczyniają się do skurczów. Aby zapewnić organizmowi właściwy poziom należy przyjmować, np. łyżkę oleju z siemienia lnianego.

W ciągu dnia wypić 3 filiżanki ciepłej herbaty z liści maliny właściwej. Liście zawierają fragrynę- substancję rozluźniającą macicę i łagodzącą skurcze, może również osłabić nadmierne krwawienie.

Herbata rumiankowa ma właściwości przeciwskurczowe i działa rozluźniająco na macicę. Podobne działanie ma mięta pieprzowa.

Ograniczenie zatrzymania wody w organizmie w tym przypadku należy zmniejszyć ilość soli w diecie(ograniczyć spożywanie przetworzonych mięs, zupy w proszku i słone przekąski).

LECZENIE

Tego typu dolegliwości uzasadniają konieczność wizyty u ginekologa, który wstępnie przeprowadza badanie ginekologiczne.

Pierwotne bolesne miesiączkowanie może być złagodzone przez zastosowanie niesteroidowych leków przeciw zapalnych, które blokują nadmierne wytwarzanie prostaglandyny, najczęściej stosuje się:

Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Aspiryn, Polopiryna, Upsarin), przeciwwskazaniem jest choroba wrzodowa i cukrzyca, a także nie podaje się dzieciom do 12. r ż. Ibuprofen (Ibufen, Ibuprofen, Ibuprom, Nurofen) przeciwwskazaniem jest czynna choroba wrzodowa oraz uszkodzenia nerek i wątroby. Doustne środki antykoncepcyjne.

Reklama

Należy rozpocząć stosowanie leku na dzień lub dwa przed spodziewaną miesiączką i kontynuować przez 1-2 dni po rozpoczęciu krwawienia. Poza tym w łagodzeniu dolegliwości pomocne mogą być: korzeń koziołka lekarskiego, kwiat jasnoty białej, kwiat nagietka, liść maliny, szyszki chmielu lub ziele dziurawca.





J. Ramoss